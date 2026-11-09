KDI 진단: AI 투자 호황과 가계 소비 부진, 한국 경제의 이질적 현상

한국개발연구원은 AI 인프라 투자가 경기를 주도하지만 소득 확산이 더디고 가계 부담이 지속되면서 민간 소비가 둔화됐다고 진단했다. 반도체 수출 호조와 물가 상승세도 함께 고려했다.

한국개발연구원 (KDI)은 인공지능(AI) 투자 호황이 한국 경제 성장세의 중심에 서 있는 반면, 이로 인한 경제적 혜택이 일반 가계로 확산되는 속도는 여전히 느리다고 진단했다. KDI는 9일 발표한 '경제동향 11월호'를 통해 우리 경제가 AI 인프라 투자 관련 부문을 중심으로 양호한 성장을 지속하고 있다고 평가했다. 하지만 9월부터 석 달 연속 경기 개선 흐름을 소비와 가계 부문이 따라가지 못하고 있다는 우려를 제기했다. 이는 AI 산업의 고성장이 전체 경기의 안정적 기반이 되기 위해서는 가계 소득 증대와 소비 활성화가 반드시 선행되어야 함을 시사한다.

AI 투자 주도 성장, 가계 소득 확산 더디다

KDI는 반도체 호황에 따른 소득 증가 효과가 가계 전반으로 확산되는 흐름이 아직 뚜렷하지 않다고 밝혔다. 고유가로 인한 가계 부담이 지속되면서 3분기 민간 소비는 상대적으로 낮은 증가율을 보였다는 분석이다. 이는 산업 현장의 생산 증가가 직접적으로 가계 소득으로 연결되거나, 연결된 소득이 다시 소비로 이어지는 순환 구조에서 아직 격차가 존재한다는 의미다. AI 및 반도체 관련 기업의 투자와 생산 증가세가 전체 경제를 지탱하고 있지만, 그 파급 효과가 일반 소비자 시장의 구매력 향상으로 곧장 나타나지는 않는 상황이다.

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실제 3분기 국민계정상 민간소비 지출은 전년 동기 대비 1.1% 증가하는 데 그쳤다. 이는 2분기의 증가율인 2.4%보다 낮은 수치로, 소비 개선세가 명확히 둔화되었음을 보여준다. KDI의 이러한 진단은 경제 성장이 특정 산업의 투자에 편중되어 있어, 내수 경기 활성화 측면에서는 아직 불안정 요소가 남았다고 볼 수 있다. 가계 소비가 경제 성장의 중요한 동력으로 작용하기 위해서는 소득 불균형 해소를 통한 구매력 회복이 시급한 과제로 남았다.

수출 호조와 물가 상승, 국제수지 및 인플레이션

수출 측면에서는 반도체를 중심으로 한 수출액이 큰 폭으로 증가하면서 상품수지 흑자 규모도 확대되었다. 한국은행이 6일 발표한 '2026년 6월 국제수지' 자료에 따르면, 우리나라 경상수지는 6월에도 흑자를 이어갔다. 이는 부산항 신선대부두에 수출입 화물이 쌓여 있는 모습에서도 나타나듯, 반도체 관련 수출 물량이 안정적으로 처리되고 있음을 의미한다. 반도체 시장의 회복세가 무역 수지 흑자 확대로 직결되며 전체 경상수지 개선에 기여하고 있다.

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물가 동향은 수입물가 상승분과 주요 IT 품목의 가격 인상 영향으로 인해 높은 상승세를 유지했다. 10월 소비자물가 상승률은 농산물 가격 하락에도 불구하고, 수입물가 상승분이 시차를 두고 반영되면서 전월의 2.9%와 비슷한 2.8%를 기록했다. 근원물가 상승률도 주요 IT 품목의 가격 상승 폭이 확대되면서 전월과 같은 2.8%를 유지했다. 이는 에너지 및 원자재 가격 안정화 노력이 필요하며, IT 제품 가격 변동성이 물가에 미치는 영향도 지속 주목해야 함을 시사한다.

생산 둔화와 금융시장 안정성, 미래 투자 환경

산업 현장의 생산 활동은 휴일 효과로 인해 통계상 증가세가 축소되었으나, 계절 조정 시에는 오히려 증가한 것으로 나타났다. 9월 전산업생산은 지난해 10월에 있었던 추석이 올해 9월로 앞당겨지면서 조업일수가 줄어든 영향으로 전년 동월 대비 증가율이 2.3%에서 1.1%로 축소됐다. 다만 계절조정 전월 대비로는 3.0% 증가했다. 이는 공휴일 배치의 통계적 영향이 크지만, 실제 생산 활동은 이전 달 대비로 볼 때 여전히 확장세를 유지하고 있음을 보여준다.

금융시장은 대체로 안정적인 모습을 보인 것으로 KDI는 평가했다. 10월 주가가 비교적 큰 폭으로 하락했으나 원/달러 환율은 하락세를 이어갔고, 정부의 외화채무 부도 위험을 반영하는 신용부도스와프(CDS) 프리미엄도 장기 평균인 38.3bp를 밑돌았다. 이는 1bp가 0.01%포인트임을 고려할 때, 금융 시장의 신뢰도가 비교적 견고함을 의미한다. 최근 미국 민주당의 중간선거 압승 이후 AI 데이터센터 건설 규제가 강화될 수 있다는 우려가 제기되면서 AI 인프라 투자 관련 산업에 미칠 영향 등에 주목한 것으로 풀이된다. 규제 강화 가능성이 있지만, 현재 금융 시장에서는 그러한 리스크가 과도하게 반영되지는 않고 있다.

KDI의 진단은 한국 경제가 AI 및 반도체 등 첨단 산업의 투자에 힘입어 성장 모멘텀을 확보하고 있으나, 내수 소비와 가계 소득 측면에서는 아직 회복세가 더디다는 점을 명확히 했다. 향후 정책은 AI 투자 확대와 함께 소득 증대 및 가계 소비 활성화에 중점을 두어야 할 것으로 보인다. 수출 호조와 물가 관리, 금융 시장 안정을 유지하면서 내수 경기의 활력을 높이는 균형 잡힌 접근이 요구된다.