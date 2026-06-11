KDDX 우선협상대상자 선정: 한화오션, HD현대중공업 보안 감점 결정

HD현대중공업이 기본설계한 KDDX 조감도. 연합뉴스 한국형 차기 구축함(KDDX) 상세설계 및 선도함 건조 사업에서 한화오션이 우선협상대상자로 사실상 결정됐다. HD현대중공업이 받은 1.2점의 보안 감점이 당락을 갈랐다.

HD현대중공업 이 기본설계한 KDDX 조감도. 연합뉴스 한국형 차기 구축함( KDDX ) 상세설계 및 선도함 건조 사업에서 한화오션 이 우선협상대상자로 사실상 결정됐다. HD현대중공업 이 받은 1.2점의 보안 감점 이 당락을 갈랐다.

방산 업계에 따르면 방위사업청은 11일 한화오션과 HD현대중공업이 참여한 KDDX 제안서 평가 결과를 통지했다. 평가 점수는 한화오션이 약 0.58점의 근소한 차이로 앞선 것으로 알려졌다. 이후 업체 측 이의 신청 등의 후속 절차가 남았지만, 큰 문제가 없는 한 이번 평가 결과대로 다음달 초 우선협상대상자가 확정될 전망이다. KDDX는 7조8000억원의 예산을 투입해 6000t급의 ‘미니 이지스함’ 6척을 순수 국내 기술로 짓는 사업이다.

실제 건조는 한화오션과 HD현대중공업 등의 업체가 나눠서 맡을 것으로 보이지만, 상세설계를 맡은 기업이 사업의 주도권을 잡게 되기 때문에 경쟁이 치열했다. 게다가 KDDX를 따내는 것을 넘어 ‘한국의 차기 구축함을 만든 회사’라는 타이틴은 해외 수주에서도 큰 도움이 될 수 있다. 두 회사의 희비를 가른 것은 보안 감점이었다. HD현대중공업이 받은 1.2점의 감점이 아니었다면 점수 순위는 뒤바뀔 수 있었다.

앞서 HD현대중공업은 임직원들이 KDDX 사업과 관련한 개념설계 군사 기밀을 촬영해 유출한 혐의로 보안 감점을 받았다. 이와 관련해 8명은 2022년 11월에 판결이 확정됐고, 1명은 2023년 12월에 확정됐다. 방사청은 당초엔 2022년 11월을 기준으로 해서 2025년 11월까지 3년 간 감점을 유지할 계획이었다. 하지만 지난해 9월 뒤늦게 확정 판결을 받은 1명을 기준으로 감점 기한을 2026년 12월까지 연장한다며 기준을 바꿨다.

이에 반발한 HD현대중공업은 감점 기한 연장을 금지해달라며 가처분 신청을 냈지만, 지난 5일 법원이 기각하면서 이번 평가에서 감점을 떠안게 됐다. KDDX는 당초 2023년 기본설계 완료 후 2024년부터 상세설계와 선도함 건조에 들어갈 계획이었다. 하지만 두 업체가 치열한 경쟁을 벌이는 가운데 방사청이 쉽사리 결론을 내리지 못하면서 2년 간 사업이 표류해왔다. 그러다 지난해 12월 방위사업추진위원회가 경쟁 입찰 방식으로 상세설계 사업자를 선정하기로 하면서 다시 경쟁에 불이 붙었다.

통상 기본설계를 담당한 업체가 상세설계까지 맡는 게 일반적이라 기본설계를 맡았던 HD현대중공업에선 경쟁 입찰 방식을 두고 크게 반발하기도 했다. 한화오션 측은 ‘첨단 함정 기술력과 사업 수행 역량을 바탕으로 우수한 평가를 받았다’며 ‘방사청과 긴밀히 협의해 지연된 사업 일정을 만회하고 해군 전력 유지에 차질이 없도록 역량을 총동원하겠다’고 밝혔다. 반면 HD현대중공업 관계자는 ‘기술 점수에서 크게 앞섰음에도 선정되지 못해 아쉽게 생각한다. 향후 평가 결과 세부 내용과 근거를 확인할 것’이라고 말했다.

방산 업계에서는 HD현대중공업이 보안 감점에 관한 본안 소송을 제기할 것으로 보고 있다. 선도함 건조 이후 후속함 수주전에서도 평가 기준을 둘러싼 논란은 계속될 수 있다. 장원준 전북대 첨단방산학과 교수는 ‘결론이 났지만 과정이 매끄럽지 못했기 때문에 감점에 대한 갑론을박이 계속될 것이다. 사업이 늦춰진 만큼 전력화에 집중을 해야 하는데, 정부가 어떻게 갈등을 해소 하느냐가 관건’이라고 말했다





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KDDX 한화오션 HD현대중공업 보안 감점 선도함 건조 전력 유지

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