KCC, DB 3연승으로 4강 진출… 정관장과 맞대결

부산 KCC가 원주 DB를 3연승으로 꺾고 2년 만에 프로농구 4강 플레이오프에 진출했다. 최준용 29득점 활약으로 승리를 이끌었다.

프로농구 부산 KCC 가 6강 플레이오프 에서 원주 DB를 상대로 3연승을 거두며 4강 플레이오프 진출을 확정 지었습니다. 17일 부산 사직체육관에서 열린 3차전 홈 경기에서 KCC 는 DB를 98-89로 꺾었습니다. 이로써 KCC 는 앞선 1, 2차전 승리에 이어 3연승으로 4강 무대에 오르게 되었습니다. 이는 KCC 가 지난 2023-24 시즌 챔피언에 등극한 이후 2년 만이자 통산 17번째 4강 진출 입니다. KCC 는 지난 시즌 5위로 포스트시즌에 진출해 우승을 차지하며 새로운 역사를 쓴 바 있습니다. 이번 시즌에는 6위로 아슬아슬하게 플레이오프 에 진출했으나, 4강까지 오르며 다시 한번 새로운 기록에 도전할 기회를 얻었습니다. 4강에서 KCC 는 정규리그 2위 팀인 안양 정관장과 맞붙게 되며, 또 다른 4강 대진은 창원 LG와 고양 소노의 대결로 편성되었습니다. 이날 경기는 전반전까지 53-49로 KCC 가 근소한 리드를 잡은 채 마쳤습니다.

후반전 들어 KCC는 점수 차를 벌리며 승기를 잡았습니다. 특히 3쿼터 59-59 동점 상황에서 허훈의 연속 3점포 두 방을 포함한 10점을 몰아치며 3쿼터 종료 3분 55초를 남기고 69-59로 앞서 나갔습니다. 4쿼터 초반 DB의 추격으로 78-72, 6점 차까지 좁혀지기도 했지만, KCC는 수비 조직력을 재정비하며 다시 10점 내외의 점수 차를 유지했습니다. 이날 KCC의 공격을 이끈 선수는 최준용이었습니다. 최준용은 3점슛 3개를 포함해 29득점, 6리바운드, 6어시스트를 기록하며 팀 승리를 견인했습니다. 외국인 선수 숀 롱과 리딩 가드 허훈도 각각 17득점을 올리며 힘을 보탰습니다. 송교창은 15득점, 9리바운드, 6어시스트를 기록했으며, 허웅도 10득점, 5어시스트로 활약했습니다. DB는 외국인 선수 헨리 엘런슨이 21득점, 이선 알바노가 19득점을 기록하며 분전했지만, ‘수퍼 팀’으로 불리는 KCC를 상대로는 반전을 만들어내지 못했습니다. 경기 막판 승리를 확신한 KCC 선수들과 홈 팬들은 뜨겁게 환호했습니다





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프로농구 KCC 플레이오프 4강 진출 최준용

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