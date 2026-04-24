KCC, 정관장 꺾고 4강 PO 기선제압! '수퍼팀' 저력 과시

프로농구 4강 플레이오프 1차전에서 KCC가 정관장을 꺾고 승리하며 챔피언결정전 진출에 유리한 고지를 점령했습니다. 최준용과 숀 롱의 활약이 돋보였습니다.

프로농구 4강 플레이오프 1차전에서 부산 KCC 가 안양 정관장 을 꺾고 기선제압에 성공했습니다. 24일 안양 정관장 아레나에서 펼쳐진 2025~26 4강 플레이오프 (5전 3승제) 1차전 원정 경기에서 KCC 는 정관장 을 91-75로 제압하며 챔피언결정전 진출에 한 발짝 더 다가섰습니다.

KCC는 허웅, 허훈 형제, 최준용, 송교창 등 뛰어난 선수들을 보유하고 있어 ‘수퍼팀’이라는 별명을 얻었지만, 정규리그에서는 주축 선수들의 잦은 부상으로 인해 6위에 머물러 플레이오프 막차를 탔습니다. 하지만 KCC는 6강 플레이오프에서 원주 DB를 3연승으로 꺾고 4강에 진출했으며, 이번 4강 플레이오프 1차전에서도 정규리그 2위팀인 정관장을 상대로 승리하며 저력을 과시했습니다. 통계에 따르면 4강 플레이오프 1차전 승리팀의 챔피언결정전 진출 확률은 78.6%에 달합니다. 경기는 KCC가 1쿼터부터 숀 롱, 허훈, 허웅, 최준용, 송교창을 앞세워 공격을 주도하며 31-25로 앞서나갔습니다.

하지만 정관장의 거센 수비에 막혀 46-43으로 전반전을 마쳤습니다. 후반전에서는 KCC의 최준용이 3점슛 2방을 성공시키며 팀을 다시 앞서나가게 했고, 4쿼터에는 숀 롱의 연속 득점으로 점수 차를 크게 벌리며 승기를 잡았습니다. 최종적으로 KCC는 91-75로 정관장을 꺾고 4강 플레이오프 1차전 승리를 거머쥐었습니다. KCC의 승리에는 최준용의 21점 9리바운드, 숀 롱의 27점 14리바운드 활약이 컸으며, 허웅과 송교창도 각각 15점, 11점을 기록하며 팀 승리에 기여했습니다.

두 팀은 26일 같은 장소에서 4강 플레이오프 2차전을 치를 예정입니다. KCC는 이번 승리를 발판 삼아 챔피언결정전 진출을 향한 순항을 이어갈 수 있을지 귀추가 주목됩니다. 한편, 여자프로농구에서는 청주 KB가 용인 삼성생명을 59-51로 꺾고 챔피언결정전 2차전 승리를 차지했습니다. KB는 핵심 선수인 박지수가 부상으로 인해 1차전에 이어 2차전에도 결장했지만, 사카이 사라(일본)와 허예은을 중심으로 끈끈한 팀워크를 발휘하며 승리를 거머쥐었습니다.

KB는 1쿼터에 사카이 사라와 허예은의 활약으로 15-9로 앞서나갔지만, 2쿼터에 삼성생명의 배혜윤에게 고전하며 역전을 허용했습니다. 하지만 4쿼터에 사카이가 공수에서 뛰어난 활약을 펼치며 팀을 다시 앞서나가게 했고, 최종적으로 59-51로 승리하며 챔피언결정전 2차전 승리를 확정지었습니다. 사카이는 9점 10리바운드 4어시스트를 기록하며 승리에 기여했고, 허예은은 18점, 강이슬은 12점 10리바운드를 기록하며 팀 승리에 힘을 보탰습니다. 역대 챔프전 1, 2차전 승리팀의 우승 확률은 100%라는 점은 KB에게 긍정적인 신호입니다. 양팀의 3차전은 26일 용인에서 열릴 예정입니다





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