KCC, 정관장 꺾고 챔피언결정전 진출 가능성 높였다…이상민 감독, 선수단 칭찬

부산 KCC가 안양 정관장과의 플레이오프 1차전에서 승리하며 챔피언결정전 진출에 유리한 고지를 점령했습니다. 이상민 감독은 선수들의 투지와 팀워크를 칭찬하며, 우승에 대한 강한 의지를 드러냈습니다.

부산 KCC 는 24일 안양 정관장 아레나에서 열린 안양 정관장 과의 2025-26 LG전자 프로농구 4강 플레이오프 1차전에서 91-75로 압도적인 승리를 거두며 챔피언결정전 진출에 한 걸음 더 다가섰다.

KCC는 이날 승리로 챔피언결정전 진출 확률을 78.6%까지 끌어올렸다. 경기 후 이상민 KCC 감독은 모든 선수들에게 찬사를 보내며, 특히 허훈과 허웅이 정관장의 핵심 선수인 박지훈과 변준형을 효과적으로 묶어낸 점에 큰 만족감을 표했다. 감독은 6강 플레이오프 이후 일주일간의 회복 기간 동안 선수들이 충분히 휴식을 취한 것이 마지막 힘을 발휘하는 데 결정적인 역할을 했다고 분석했다. 또한, 정관장이 쉽게 물러서지 않을 것이라는 점을 강조하며, 2주 휴식 후 첫 경기였던 만큼 경기 감각에 다소 문제가 있었을 것이라고 덧붙였다.

이상민 감독은 정관장의 핵심 공격수 조니 오브라이언트가 헨리 엘런슨과 유사한 유형의 선수였기에 수비에 큰 어려움이 없었다고 밝혔다. 전체적인 수비가 안정적으로 이루어지면서 선수들이 더욱 신나게 플레이할 수 있었던 것으로 보인다. 감독은 경기 초반에 기선을 제압하는 것이 중요하다고 판단하고, 좋은 과정과 결과를 이끌어냈다. 정관장의 끈질긴 추격전에도 불구하고 KCC 선수들이 후반전에 흐름을 다시 가져오면서 승리를 확정지을 수 있었다.

전반전에는 3점슛을 많이 허용했지만, 후반전에서는 외곽 수비에 집중하여 실점을 최소화하는 전략을 성공적으로 수행했다. 특히, 박지훈, 변준형, 오브라이언트 등 정관장의 핵심 공격진에 대한 맞춤 수비가 효과를 발휘했으며, 렌즈 아반도와 한승희에게 일부 실점을 허용했으나 전체적인 수비 전략에는 큰 영향을 미치지 않았다. 감독은 한승희와 아반도에게 실점한 것은 충분히 예상 가능한 결과이며, 핵심 공격수 3명에 대한 수비에 집중한 결과라고 평가했다.

허훈은 DB와의 6강 플레이오프에서 뛰어난 수비력을 선보였지만, 정관장과의 1차전에서는 다소 주춤한 모습을 보였다. 9점 3리바운드 3어시스트를 기록했지만, 실책이 4개나 발생하며 공격에서는 평소와 같은 활약을 보여주지 못했다. 이상민 감독은 허훈의 몸 상태가 좋지 않았다고 밝혔다. 두통과 컨디션 불량으로 경기 전부터 어려움을 겪었지만, 마지막까지 포기하지 않고 경기를 마무리한 허훈에게 감사를 표했다. 감독은 2023-24시즌 코치로서 KCC의 우승을 지켜본 경험을 바탕으로, 2년 후 6위에서 우승을 노리는 KCC의 잠재력을 확신했다.

송교창과 최준용이 건강했을 때의 강력한 KCC를 이미 경험했기에, 선수들의 기량을 잘 알고 있다. 올 시즌 정규리그 성적은 만족스럽지 않았지만, 플레이오프에서 모든 선수가 제 역할을 다하며 시너지 효과를 창출하고 있다고 평가했다. 특히, 최준용이 정규리그에서의 아쉬움을 책임감으로 극복하고 있으며, 우승에 대한 목표가 선수들에게 명확하게 자리 잡고 있다고 강조했다. 정관장도 경험 있는 선수들이 있지만, KCC 선수들만큼의 투지와 집중력은 없을 것이라고 자신하며, 단기전에서 승리하는 방법을 잘 알고 있다고 덧붙였다.

KCC는 앞으로 남은 경기에서도 철저한 준비와 팀워크를 바탕으로 챔피언결정전 진출을 향한 여정을 이어갈 것이다





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