KCC, 정관장 꺾고 플레이오프 3차전 승리! 챔피언결정전 진출 눈앞

부산 KCC가 안양 정관장과의 4강 플레이오프 3차전에서 승리하며 시리즈를 2승 1패로 앞섰습니다. 숀 롱과 최준용의 활약이 돋보였으며, KCC는 챔피언결정전 진출에 한 발짝 더 다가섰습니다.

부산 KCC 가 안양 정관장 과의 치열한 접전 끝에 2025-26 LG전자 프로농구 4강 플레이오프 3차전에서 값진 승리를 거머쥐었습니다. 28일 부산사직체육관에서 펼쳐진 경기에서 KCC 는 정관장 을 83-79로 꺾고 시리즈 전적을 2승 1패로 유리하게 이끌었습니다.

KCC는 앞서 안양에서 치러진 1, 2차전에서 각각 1승 1패를 기록하며 만족스러운 결과를 얻었지만, 2차전에서의 잦은 실책과 체력 문제로 인해 우려의 시선도 있었습니다. 그러나 홈 코트로 돌아온 KCC는 정관장과의 체력 싸움에서 밀리지 않고 오히려 뒷심을 발휘하며 승리를 쟁취했습니다. 특히 4쿼터에 29점을 허용하며 15점 차 리드를 순식간에 잃는 위기 상황에서도 숀 롱과 송교창의 결정적인 득점력이 빛을 발하며 승리를 지켜냈습니다. 이번 경기에서 KCC는 11개의 실책을 범했지만, 42-27로 압도적인 리바운드 우위를 점하고 9개의 스틸을 성공시키며 정관장을 흔드는 데 성공했습니다.

숀 롱은 29점 15리바운드 2어시스트 2스틸이라는 압도적인 활약을 펼치며 최고의 존재감을 과시했고, 최준용 역시 21점 11리바운드 2스틸로 맹활약했습니다. 송교창은 11점 7리바운드를 기록하며 승리에 기여했고, 허웅은 9점 4리바운드 4어시스트 4스틸, 허훈은 4점 4리바운드 10어시스트를 기록하며 팀에 활력을 불어넣었습니다. KCC는 벤치 득점이 많지 않았지만, 장재석의 4점과 드완 에르난데스의 5점이 중요한 역할을 했습니다. KCC가 4차전에서 승리할 경우 KBL 역사상 최초로 6위 팀이 챔피언결정전에 진출하는 기록을 세우게 됩니다.

이미 2년 전에는 5위 팀이 챔피언결정전에 진출한 전례가 있으며, 현재 소노가 SK와 LG를 꺾고 챔피언결정전에 진출한 상황에서 KCC가 정관장을 꺾고 올라갈 경우 KBL 출범 이후 처음으로 5위와 6위 팀이 챔피언결정전에서 맞붙는 흥미로운 대결이 성사될 것입니다. 반면 정관장은 막판 추격전이 역전승으로 이어지지 못한 아쉬움을 남겼습니다. 특히 3쿼터를 11-24로 크게 내준 것이 패배의 결정적인 원인이 되었습니다. 렌즈 아반도는 17점 7리바운드, 변준형은 16점 2리바운드 5어시스트, 문유현은 13점 2리바운드 5어시스트 2스틸로 분전했지만, 승부를 뒤집기에는 역부족이었습니다.

조니 오브라이언트는 4쿼터에만 11점을 집중하며 3쿼터까지의 부진을 잊게 했지만, 결국 팀의 패배를 막지는 못했습니다. 전성현(8점)과 한승희(6점 2리바운드 2어시스트), 박지훈(4점 3리바운드 3어시스트)도 힘을 보탰지만, KCC의 탄탄한 수비와 숀 롱의 압도적인 활약에 밀려 고배를 마셨습니다. KCC는 이번 승리를 통해 챔피언결정전 진출에 한 발짝 더 다가섰으며, 정관장은 아쉬움을 뒤로하고 다음 시즌을 기약하게 되었습니다. KCC의 돌풍이 계속될지, 아니면 정관장이 반격에 나설지 귀추가 주목됩니다





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프로농구 KCC 정관장 플레이오프 챔피언결정전 숀롱 최준용

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