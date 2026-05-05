KCC, 소노 꺾고 챔피언결정전 1차전 승리

부산 KCC가 고양 소노와의 챔피언결정전 1차전에서 75-67로 승리하며 기선제압에 성공했다. 허웅의 3점슛 활약과 숀 롱의 리바운드 활약이 돋보였다.

부산 KCC 가 고양 소노 아레나에서 펼쳐진 2025-26 LG전자 프로농구 챔피언결정전 1차전에서 고양 소노를 75-67로 꺾고 기선제압에 성공했다. KCC 는 ‘슈퍼팀’이라는 명성에 걸맞게 압도적인 경기력을 선보였지만, 벤치 득점이 3점에 불과할 정도로 주전 선수들의 활약에 크게 의존했다.

이상민 KCC 감독은 경기 후 소감을 밝히며 소노의 3점슛에 대한 대비와 전체적인 수비에 대한 만족감을 드러냈다. 다만 공격 리바운드 허용에 대한 아쉬움을 표하며, 선수들이 경기 전부터 강조된 부분을 인지하고 있지만, 아직은 실질적인 개선이 필요하다고 언급했다. 승부의 결정적인 순간은 3쿼터였다. 허웅이 3개의 3점슛을 성공시키며 팀을 이끌었고, 이상민 감독은 허웅의 활약에 대한 기대를 표현하며 3쿼터에서의 폭발적인 득점력을 칭찬했다.

허웅은 상대의 집중 견제에도 불구하고 중요한 순간에 득점을 성공시키며 팀 승리에 기여했다. 소노의 빠른 템포 공격을 제어하는 것도 KCC의 승리에 중요한 역할을 했다. 이상민 감독은 KCC가 소노의 템포를 의도적으로 늦춘 것은 아니며, 선수들의 체력적인 부담 때문이라고 설명했다. 또한, 실책을 줄이는 것이 경기 포인트였다고 강조하며 선수들이 1차전의 중요성을 잘 알고 있었기에 좋은 결과를 얻을 수 있었다고 덧붙였다.

KCC는 체급 면에서 어느 팀에도 뒤지지 않는 ‘슈퍼팀’으로 평가받고 있으며, 플레이오프에서 6전 전승을 거둔 소노의 기세를 꺾고 챔피언결정전 첫 경기를 승리로 장식했다. 이상민 감독은 선수들이 한 발 더 뛰는 정신력을 바탕으로 누구를 만나도 자신 있다고 밝혔다. 특히 케빈 켐바오의 수비와 숀 롱의 공격 리바운드 활약이 승리에 큰 도움이 되었다고 칭찬했다. 숀 롱은 공격 리바운드 9개, 총 19개의 리바운드를 잡아내며 KCC의 골밑을 든든하게 지켰다.

하지만 벤치 활용에 대한 우려도 제기되었다. KCC는 1차전에서 벤치 득점이 3점에 불과할 정도로 주전에 의존적인 경기를 펼쳤으며, 이는 6강과 4강에서도 마찬가지였다. 허훈, 허웅, 송교창, 최준용, 롱 등 주전 선수들의 체력 관리가 중요한 과제로 떠올랐다. 이상민 감독은 선수들이 코트에서 힘든 상황에서도 교체 의사를 밝히지 않는 책임감에 감탄하면서도, 부산 백투백 일정 등 여러 요소를 고려하여 벤치 활용에 대한 고민을 이어갈 것이라고 말했다.

이번 승리를 통해 KCC는 챔피언결정전 우승에 한 발짝 더 다가섰으며, 앞으로 남은 경기에서도 ‘슈퍼팀’의 위용을 보여줄 것으로 기대된다. KCC 선수들은 1차전 승리의 기세를 이어받아 남은 경기에서도 최선을 다할 것을 다짐했다. 소노는 1차전 패배를 극복하고 다음 경기에서 반격에 나설 것으로 예상된다. 챔피언결정전은 앞으로 더욱 치열한 접전이 펼쳐질 것으로 전망된다.

KCC는 벤치 활용 방안을 모색하고, 소노는 템포를 회복하며 다음 경기를 준비할 것이다. 팬들은 두 팀의 치열한 경쟁을 기대하며 챔피언결정전의 열기를 뜨겁게 달굴 것이다. KCC의 승리는 프로농구 팬들에게 큰 즐거움을 선사했으며, 앞으로 남은 경기에서도 KCC의 활약을 기대하는 목소리가 높아지고 있다. 이상민 감독은 선수들의 노력을 칭찬하며, 앞으로도 팀워크를 바탕으로 좋은 결과를 만들어낼 것이라고 자신했다.

KCC 선수들은 팬들의 응원에 보답하기 위해 최선을 다할 것을 약속했다. 소노 선수들도 좌절하지 않고 다음 경기를 위해 더욱 열심히 훈련할 것이다. 챔피언결정전은 한국 프로농구의 수준을 한 단계 더 끌어올리는 계기가 될 것이다. KCC와 소노의 경쟁은 팬들에게 잊지 못할 감동을 선사할 것이다





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프로농구 챔피언결정전 KCC 소노 허웅 숀롱 이상민감독

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