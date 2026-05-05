KCC, 소노 꺾고 챔피언결정전 기선제압…숀 롱 ‘압도적 활약’

부산 KCC가 고양 소노와의 챔피언결정전 1차전에서 승리하며 유리한 고지를 점령했다. 숀 롱은 22점 19리바운드라는 압도적인 활약을 펼치며 승리의 일등공신이 되었다.

부산 KCC 가 고양 소노 아레나에서 펼쳐진 2025-26 LG전자 프로농구 챔피언결정전 1차전에서 고양 소노를 75-67로 꺾고 기선제압에 성공했다. KCC 는 ‘슈퍼팀’ 라인업을 총동원했지만 벤치 득점이 3점에 불과했음에도 불구하고, 베스트 5의 압도적인 경기력으로 플레이오프 전승을 달리던 소노에 첫 패배를 안겼다.

승리의 주역은 단연 ‘롱킬 오닐’ 숀 롱이었다. 그는 22점 19리바운드 1어시스트 1블록슛이라는 압도적인 활약을 펼쳤으며, 특히 19개의 리바운드 중 공격 리바운드만 9개를 잡아내며 골밑을 장악했다. 경기 후 롱은 상대 팀을 존중하며 겸손한 발언을 이어갔다. 그는 두 팀 모두 훌륭하게 경기를 치렀다고 언급하며, 어려운 경기였지만 후반에 좋은 경기력을 보여주며 승리할 수 있었기에 만족감을 표했다.

소노가 매우 어려운 팀임을 인정하면서도, 원정 경기에서 승리한 것에 대해 다행이라고 덧붙였다. KCC의 화려한 ‘슈퍼팀’ 라인업에서 롱은 핵심적인 역할을 수행하고 있다. 그의 역할은 명확하다. 골밑에서 강력한 존재감을 드러내고 리바운드를 지배하는 것이다.

그는 올 시즌 내내 이 역할을 충실히 수행했으며, 그 결과 챔피언결정전까지 진출할 수 있었다. 롱은 팀 내에 승부욕이 강한 선수들이 많다고 강조하며, 모든 선수가 득점을 해야 한다는 생각으로 경기에 임하면 경기력의 기복이 생길 수밖에 없다고 지적했다. 그는 그런 상황이 오면 자신부터 힘을 내려고 노력하며 팀의 분위기를 끌어올리려고 최선을 다한다고 말했다. 롱이 기록한 19리바운드는 KCC 역사상 챔피언결정전 단일 경기 최다 리바운드 기록과 타이를 이룬 값진 기록이다.

이는 1999년 4월 대전 현대의 조니 맥도웰이 기록한 19리바운드 이후 27년 만에 나온 기록으로, 롱의 뛰어난 리바운드 능력을 입증한다. 하지만 롱은 기록에 연연하지 않고 승리에 집중하는 모습을 보였다. 그는 자신의 첫 챔피언결정전이기에 기록은 중요하지 않으며, 오직 승리만을 원한다고 강조했다. 최준용과의 유쾌한 신경전도 눈길을 끌었다.

최준용이 롱에게 첫 챔피언결정전이라는 점을 장난스럽게 도발하자, 롱은 최준용이 플레이오프에서 모두 승리했다는 사실을 알고 있다며 “네가 조던이야? ”라고 응수하며 웃음을 자아냈다. 롱에게 가장 고마운 존재는 허훈이다. 과거 현대모비스 시절, 롱은 제대로 된 패스를 받지 못하면 짜증을 내는 경향이 있었고, 이는 경기력에도 부정적인 영향을 미쳤다.

하지만 KCC에서는 상황이 다르다. 허훈은 롱에게 질 좋은 패스를 제공하며 그의 능력을 최대한 발휘할 수 있도록 돕고 있다. 롱은 허훈이 올 시즌 경기 조율부터 모든 면에서 훌륭하게 해주고 있다고 칭찬하며, 특히 플레이오프와 챔피언결정전에서 보여준 그의 수비는 팀에 큰 힘이 된다고 말했다. 또한, KCC 선수들이 각자 해야 할 역할을 잘 알고 있으며, 최준용에게 미스 매치가 자주 발생할 경우 허훈이 이를 잘 활용한다면 경기를 더욱 쉽게 풀어갈 수 있을 것이라고 기대했다.

이번 승리를 통해 KCC는 챔피언결정전 우승에 한 발짝 더 다가섰으며, 롱을 중심으로 한 팀워크와 뛰어난 개인 기량을 바탕으로 앞으로의 경기도 성공적으로 이끌어갈 것으로 전망된다. KCC 선수들은 승리에 만족하지 않고, 더욱 발전된 모습으로 다음 경기에 임할 것을 다짐했다





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