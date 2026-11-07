KBS 새 예능 '백수 이세돌', 10년 만의 AI 시대 적응기 공개

알파고 대국 10주년을 맞아 이세돌 9단이 실제 현장 노동에 도전하는 KBS 새 예능 프로그램 '백수 이세돌'의 제작 배경과 사회적 의미를 분석한다.

KBS 는 10월 23일 10년 전 인공지능 알파고 와의 대국에서 인류 최초의 승리를 거둔 바둑 기사 이세돌 9단을 주인공으로 내세운 새로운 예능 프로그램 '백수 이세돌'을 방영하기 시작했다. 이 프로그램의 부제는 ' 알파고 대국 10주년 기념'으로, 단순한 재회물이 아닌 AI 시대의 노동과 인간성에 대한 성찰을 담은 다큐멘터리 성향의 리얼리티 쇼라는 점이 특징이다.

10년 전 승리와 오늘날의 백수 실험

이세돌 9단은 2016년 알파고와의 격돌을 통해 '인류의 빛'이라는 찬사를 받았으나, 프로그램 측은 그를 신자유주의 시대의 '백수'로 정의하며 도발적인 화제를 던졌다. 이는 직관적인 진실로, 바둑계 은퇴 후 3년이 지난 현재 이세돌에게 붙은 또 다른 수식어는 'AI에게 직업을 빼앗긴 최초의 인류'이기 때문이다. 이세돌 본인은 그 이후 한국 사회가 인공지능에 대비하지 않았다고 지적하며 등골이 오싹할 정도로 사회의 변화 속도를 경고하기도 했다.

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역사적으로 볼 때 2016년 대국은 기술이 사회를 어떻게 바꿀지에 대한 깊은 성찰보다는 '기계와 인간의 대결'이라는 극적인 서사와 밈(meme)으로 소비되었다. 2022년 11월 챗GPT가 등장했을 때도 반응은 비슷했으며, 이제 AI가 일으킨 비가역적 변화가 삶의 기반을 흔들면서 사회 전반에 위기감과 기대감이 공존하고 있다.

AI 대체 불가능 노동의 현장 체험

프로그램의 공식 소개는 '백수 이세돌의 리얼 아날로그 생존 기술 방랑기'로, 스펙은 0단이지만 수읽기는 9단인 이세돌이 AI는 할 수 없는 '인간만의 일'에 도전한다는 내용을 담고 있다. 이세돌은 기획 회의에서 AI에게 '내가 절대 못 할 것 같은 직업'을 물어보았을 때, 직접 고객을 대면하며 감정 노동을 요구하는 직종이 답으로 돌아왔다고 밝혔다. 그는 바둑만 해왔던 과거를 회상하며 사회 초년생이나 다름없는 약점을 솔직하게 드러냈다.

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1화와 2화에서는 이세돌이 야구장에서 맥주를 팔고, 요구르트를 배달하며 판매하며, 한강 수영장을 청소하는 모습이 공개되었다.予告편에서는 고층 빌딩 유리창 닦기도 포함되어 있어, 그가 평생 앉아서만 해온 바둑과 확연히 다른 성격의 노동을 직접 경험하고 있다. 자막에는 '생고생 무리수를 두는 예능계 풍운아'라는 표현이 사용될 정도로, 그는 구슬땀을 흘리며 일하고 있다.

기술 변화 속 직업의 의미와 정체성

프로그램은 이세돌이 겪는 노동이 섬세하고 즉흥적인 응대, 꼼꼼한 마무리 등을 이유로 '아직' AI가 대체할 수 없으며, AI와는 다른 완성도를 만든다고 설명한다. 패널인 정재형은 시종일관 이세돌을 안타까워하며, 한 분야에 오래 종사하다가 갑자기 초보가 되어 헤매는 동년배를 향한 감정 이입을 드러냈다. 이는 음악계 등에서도 AI의 영향력이 깊게 침투하면서 생기는 불안감에서 비롯된 것으로 보인다.

이세돌이 체험하는 직종은 저임금에 비정규직인 경우가 많으며, 여성이나 청년들이 아르바이트로 일하는 종류다. 이는 AI보다 인간이 싸서 '남겨지는' 일일 수 있다는 우려를 불러일으키기도 한다. 만약 이세돌이 바둑보다 사회적 인식이 좋은 노동에 투입된다면 반응이 달랐을 것이나, 실제로 존재하는 노동의 위계가 반영된 반응이 나타나고 있다.

새로운 자아 발견과 미래에 대한 선례

이세돌과 함께 일한 멘토들은 그가 생각보다 잘 웃고 사람들과 잘 어울린다고 호감을 표했다. 바둑 기사로서 냉철하고 예민했던 모습이 맥주와 요구르트를 팔면서 사람들을 만나고 협업을 경험하며 다른 자아를 드러냈다. 유니폼이 잘 어울린다는 칭찬에 잔망을 떨기도 하고, 눈을 맞추지 않던 버릇을 고치며 사람들의 환대에 응답하는 모습은 나이의 유함과 최선을 다하는 기질이 합쳐진 결과로 보인다.

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이세돌은 제작진의 '백수가 아니지 않냐'는 질문에 '바둑처럼 저라는 사람을 대변할 수 있는가'라고 대답했다. 이는 인간에게 노동이 돈을 버는 것뿐만 아니라 보상과 승패를 넘는 가치와 의미를 제공한다는 점을 시사한다. 장강명 작가는 '새로운 일자리는 계속 생길 것'이라는 말 속의 '일자리'가 사회적 가치와 자긍심의 원천인지, 아니면 계좌에 돈을 입금받는 이유인지 묻는다.

이세돌은 평생을 바친 분야에서 최고가 된 중장년임에도 낯선 일에 거부감 없이 흥미로운 태도로 임한다. 그는 자신을 정의하는 행위로서 새로운 일자리를 진지하게 탐색 중이며, 늦게까지 일하고 스태프들과 숙직실에서 자야 할 때도 수학여행을 온 것처럼 들뜨고 있다. 열아홉 살 어린 맥주 판매 선배에게 진심으로 의지하고, 자식뻘 아르바이트생들과 한강 수영장을 청소하면서 삶의 애환을 진솔하게 나눈다.

최근 유명인이 평범한 노동을 체험하는 예능을 기만적으로 보는 시각이 늘어나는 추세지만, 플레이어인 이세돌이 이렇게 몰입하는 모습은 감동을 선사한다. '백수(白手)'의 한자적 의미인 '흰 손'은 과거 노동의 부재를 의미했으나, 시대와 기술의 변화로 다양한 노드가 생겨났다. 이진송 계간 '홀로' 발행인은 이세돌이 은퇴가 아니었으면 몰랐을 행복을 느끼고 있다고 전하며, 바둑 없는 세계를 사는 이세돌이 낙관도 비관도 없이 새로운 삶에 진심으로 뛰어드는 모습을 귀중한 선례로 꼽았다.