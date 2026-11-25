티빙 다큐멘터리 '백코트' 공개를 계기로 KBL 관계자들이 역사상 유일한 왕조의 주인공인 양동근 현대모비스 감독을 '역대 최고'로 꼽았다. 7회 MVP와 6회 우승의 위대함과 그가 남긴 프로 정신을 정리했다.

1996년 11월 22일 설립 후 이듬해 2월 1일 첫 경기를 치른 남자프로농구(KBL)가 창단 30돌을 맞이했다. 이 역사적 순간을 되짚는 티빙 다큐멘터리 '백코트'의 공개로 KBL 역사상 '역대 최고(G.O.A.T)'라는 논란이 사실상 종결됐다. 현대모비스의 금자탑을 세운 양동근 현대모비스 감독이 관계자들 사이에서 단연 standout 인물로 지목되며 KBL의 유일한 '고트'로 평가받았다.

현대모비스 왕조와 양동근 감독의 기록

박세운 해설위원은 양동근 감독이 KBL 역사상 유일무이한 왕조를 건설했으며, MVP 수상과 다수의 우승을 이끈 핵심 동력이었다고 단언했다. 양동근 감독이 선수로 활약한 2004년부터 2020시즌까지 현대모비스는 챔피언결정전에서 무려 6차례의 우승컵을 들어 올렸다. 이러한 성과는 KBL 최초의 3시즌 연속 챔피언결정전 우승이라는 기록과 함께 기록되었다.

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양동근 감독은 프로 생활 동안 최우수선수(MVP) 선정에 7차례나 이름을 올렸다. 이는 정규리그 4회, 챔피언결정전 3회에 달하는 놀라운 횟수이다. 큰 부상에 시달리지 않은 그는 2016-2017 시즌을 제외하고 매 시즌 40경기 이상 출전하며 팀의 안정적인 핵심으로 자리매김했다. 빠른 스피드와 힘, 그리고 영리한 플레이로 상대를 압도했던 그의 존재감은 다른 선수들에게도 깊은 인상을 남겼다.

이정현 원주 DB 선수는 양동근 감독과의 매치업 경험을 회상하며, 가드임에도 불구하고 상대방에게 느껴지는 압도적인 힘이 공격을 막았다고 털어놓았다. 함지훈 현대모비스 코치는 "우승을 가장 많이 시킨 선수"라는 평가를 내리며 그의 우승 기여도를 높게 평가했다.

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과분한 영광과 성실함의 대명사

자신이 '역대 최고'로 불리는 것에 대해 양동근 감독은 겸손한 반응을 보였다. 24일 용산에서 열린 '백코트' 시사회 현장에서 그는 "고트라는 말은 과분하다. 나는 풀 뜯어 먹은 염소(goat)일 뿐"이라고 말하며 손사래를 쳤다. 하지만 "열심히 하는 선수라는 말은 많이 들었다"며 "열심히 한 선수로 기억되고 싶다"는 소박한 바람을 전했다.

그는 멋 부리지 않고 기본에 충실하며 성실한 선수로 명성이 자자했다. 유재학 전 현대모비스 감독은 리바운드와 수비 등 기본적인 부분에 굉장히 충실했던 점이 매년 쌓이면서 발전 속도를 높이고 탄탄한 밑거름이 되었다고 분석했다. 양동근 감독 본인은 공격적인 플레이를 하는 이상민이나 김승현 선배의 동작을 연구하며 자신의 장점을 수비 쪽으로 집중하는 전략을 세웠다고 설명한다.

선수 시절을 돌이켜보면 여전히 아쉬움이 있는 것 같다. 그는 "더 열심히, 더 독하게 했어야 했다"며 자신을 채찍질했다. 이런 성실함은 후배들에게도 이어져, 현재 KBL을 이끌어갈 선수들에게 "지금에 안주하지 말라"는 메시지를 전달하고 있다.

서장훈의 평가와 양동근의 고트 선정

후배 선수들에게는 안주하지 말 것을 강조하지만, 과거의 전설에게는 높은 경의를 표했다. 양동근 감독이 생각하는 KBL의 진정한 '고트'는 서장훈이다. 그는 "(서)장훈 형이죠. 기록이 말해주잖아요. 그 당시에 그 신장에 그 운동 능력을 갖출 수가 없거든요. 슛도 장착돼 있었고. 대단한 선수였죠"라고 찬사를 아끼지 않았다.

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반면 서장훈은 자신의 후배인 양동근 감독을 최고로 꼽았다. 서장훈은 "자세, 프로 의식 등 지금까지 본 우리나라 모든 선수 중에서 양동근이 1등"이라고 평가하며 그의 프로 정신과 자세를 높게 쳤다. 이러한 상호 존경과 공인은 양동근 감독이 KBL 역사에서 차지하는独一无二的한 위상을 뒷받침한다.

30년이라는 긴 역사를 가진 KBL에서 '고트' 논란이 끝났다는 점은 단순한 평가를 넘어 리그의 정체성을 확립하는 의미 있는 사건이다. 양동근 감독이 남긴 6회 우승과 7회 MVP 기록, 그리고 그背後에 있는 철저한 성실함은 앞으로의 세대들에게 본보기가 될 것이다. 티빙을 통해 공개된 '백코트'는 이러한 그의 발자취를 상세히 되새기게 하는 계기가 되었다.