KB금융 55% 주주환원율, 글로벌 메가뱅크 추격

KB금융, 신한금융 등 국내 4대 금융지주의 주주환원율이 50%를 넘어설 전망이다. 이는 BNP파리바 등 유럽 및 일본 메가뱅크 수준으로, 자본건전성 관리가 핵심 과제로 부상했다.

국내 4대 금융지주인 KB금융, 신한금융, 하나금융, 우리금융 의 연간 주주환원율 이 50% 선을 돌파할 것으로 전망된다. 이는 유럽 주요 은행과 일본 3대 메가뱅크와 어깨를 나란히 하는 수준이다. 배당금 지급과 자사주 매입, 소각을 통한 주주환원이 본격화되면서 국내 금융권의 주주가치 제고 정책이 새로운 국면을 맞이했다는 평가다.

주주환원율 50% 돌파, 글로벌 기준 도달

8일 매일경제신문의 조사에 따르면, KB금융의 올해 주주환원율은 55%로 예상된다. 이는 지난해 52.4%를 넘어 역대 최고치를 경신하는 수치다. 신한금융은 50.2%에서 52%로 상승할 것으로 전망된다. 하나금융은 47%에서 50%로 높아질 것으로 보이며, 우리금융도 45%까지 끌어올릴 예정이다.

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이들 4대 금융지주의 평균 주주환원율은 2021년 25% 수준에서 꾸준히 상승해 지난해 46%에 도달했다. 불과 수년 사이 정책의 무게중심이 단순 배당에서 총주주환원으로 이동했다. 이는 한국 증시의 저평가 해소와 ESG 경영 강화를 위한 핵심 전략의 결과물이다.

자사주 매입·소각 확대, 배당금 1조원 이상

주주환원 확대를 뒷받침하는 자사주 매입 및 소각 규모도 상당하다. KB금융은 올해 자사주 매입과 소각에만 1조9000억원을 투입할 계획이다. 신한금융은 1조6000억원, 하나금융은 9490억원을 집행한다. 우리금융은 3500억원을 배정했다.

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또한 주요 금융지주들은 연간 1조원 이상의 현금배당을 유지하고 있다. 특히 이들 기관은 CET1(보통주자본) 비율 13% 이상을 유지하면서 매년 배당금을 10%가량 증액하는 것을 목표로 삼고 있다. 자본 건전성을 일정 수준 이상으로 유지하는 선에서 주주환원 규모를 지속적으로 확대하겠다는 전략이다.

세제 혜택도 주주환원 확대를 가속화하고 있다. 고배당기업 요건을 충족한 우리금융은 올해부터 배당소득 분리과세 특례 적용 대상에 포함된다. 관련 요건을 충족하면 하나금융도 내년부터 세제 혜택을 받을 전망이다. 이는 주주들의 실질적인 수익률 제고로 직결되는 긍정적 변화다.

해외 뱅크 대비 격차, 자본건전성 우려 공존

국내 금융지주의 주주환원율은 일본과 유럽 주요 은행 수준에 근접했다. 지난해 말 기준 일본 3대 은행인 미쓰비시UFJ, 미즈호, 미쓰이스미토모의 주주환원율은 각각 40%, 60%, 48%였다. 유럽에서는 프랑스 BNP파리바와 소시에테제네랄이 각각 60%, 50%를 기록했고, 스페인 산탄데르도 50% 수준의 주주환원율을 나타냈다.

다만 미국 등 글로벌 최상위권 은행과 비교하면 여전히 격차가 존재한다. 지난해 JP모건체이스의 주주환원율은 84%, 뱅크오브아메리카는 97%에 달했다. 씨티그룹과 웰스파고 등 일부 은행은 이익잉여금까지 활용하면서 당기순이익을 웃도는 규모의 주주환원을 실시하기도 했다.

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다만 이러한 미국 금융사의 수치는 일회성 자본정책이나 자사주 매입 규모 등에 따라 달라질 수 있어 단순 비교에는 유의할 필요가 있다. 금융지주 간 주주환원 경쟁은 당분간 이어질 것으로 예상되지만, 수익 성장세가 둔화하면 환원율과 규모를 동시에 높이는 것은 쉽지 않을 것이라는 관측이 나온다.

수익의 절반 이상을 주주에게 돌려주는 구조가 정착되면서 중장기 자본건전성 관리가 새로운 과제로 떠오르고 있다. 경제 악화나 기업 부실 확대에 대비한 손실 흡수 능력을 충분히 확보해야 한다는 지적이 제기된다. 이에 따라 KB금융, 신한금융, 하나금융, 우리금융은 높은 CET1 비율 유지를 통한 건전성 관리와 주주환원 균형에 주력할 것으로 보인다.