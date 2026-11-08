KB금융 55%·신한 52% 달성, 4대 금융지주 주주환원 글로벌 메가뱅크 수준

KB금융과 신한금융 등 국내 4대 금융지주의 주주환원율이 50%대를 넘어 유럽 및 일본 주요 은행과 맞먹는 수준으로 상승했다. 자본건전성 관리가 새로운 과제로 대두되고 있다.

KB금융 과 신한금융 을 포함한 국내 4대 금융지주의 주주환원율 이 50%를 돌파하며 글로벌 메가뱅크 수준의 경쟁력을 확보했다. KB금융 의 예상 주주환원율 은 55%로 역대 최고치를 경신했으며, 신한금융 도 52%에 달할 것으로 예상된다. 이는 프랑스의 BNP파리바와 소시에테제네랄, 스페인의 산탄데르, 일본의 미쓰비시UFJ은행 등 주요 해외 은행과 어깨를 나란히 하는 수치다.

금융지주 평균 주주환원율 두 배 급증

국내 4대 금융지주의 주주환원 확대는 단순한 정책 변경을 넘어 구조적인 변화로 자리 잡았다. 2021년 당시 25% 수준에 불과했던 평균 주주환원율은 2023년 46%로 급상승했으며, 올해는 50%대를 기록하며 또 한번 도약했다. 이 같은 상승세는 금융당국의 정책 기조 변화와 함께 ESG 경영 강화 및 코리아 디스카운트 해소를 위한 현 정부의 기업 밸류업 프로그램 참여가 결정적인 역할을 했다.

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실제 배당 확대와 자사주 매입, 소각을 통한 현금 귀환이 본격화되면서 주주가치 제고 정책은 새로운 단계에 진입했다는 평가가 지배적이다. 주요 금융지주들은 연간 1조원 이상의 현금배당을 지속하고 있으며, 자사주 매입 규모도 막대하다. KB금융은 올해 자사주 매입과 소각에 1조9000억원을 투입했으며, 신한금융은 1조6000억원, 하나금융은 9490억원을 집행했다.

자본건전성 유지와 배당 증가 전략

금융지주들은 CET1비율 13% 이상을 유지하면서 매년 배당금을 10%가량 증가시키는 것을 목표로 제시하고 있다. 이는 수익의 절반 이상을 주주에게 돌려주는 구조가 정착됨에 따라, 중장기적으로 자본건전성을 일정 수준 이상으로 관리해야 한다는 전략적 의지를 반영한다. 이를 통해 주주환원 규모를 지속적으로 확대하면서도 금융 시스템의 안정성을 확보하려는 dual-track approach를 구사하고 있다.

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다만 이러한 높은 환원율이 중장기적인 자본건전성 관리에 새로운 과제로 부각되고 있다는 경고도 존재한다. 주주환원율이 높아지는 환경에서 경기 악화나 부실 자산 확대 시 발생할 수 있는 손실을 흡수할 충분한 능력을 확보해야 한다는 지적이다. 특히 우리금융의 경우 보험사 인수에 따른 자금 부담으로 인해 경쟁사보다 주주환원 확대 속도가 다소 더딘 편이었으나, 올해 45%까지 끌어올리며 추격을 가하고 있다.

글로벌 은행과 비교한 경쟁력 및 한계

국내 금융지주들의 주주환원 역량은 이미 일본 및 유럽 주요 은행과 비교해도 손색없을 만큼 경쟁력 있다. 지난해 말 기준 일본 3대 은행인 미쓰비시UFJ, 미즈호, 미쓰이스미토모의 주주환원율은 각각 40%, 60%, 48%였으며, 프랑스 BNP파리바와 소시에테제네랄은 각각 60%와 50%를 기록했다. 스페인의 산탄데르 역시 50% 수준의 주주환원율을 나타내며 국내 금융지주와 유사한 패턴을 보였다.

하지만 미국 등 글로벌 최상위권 은행들과 비교하면 여전히 격차가 존재한다. 지난해 JP모건체이스의 주주환원율은 84%를, 뱅크오브아메리카는 97%를 기록했으며, 씨티그룹과 웰스파고 등은 이익잉여금까지 활용하여 당기순이익을 웃도는 규모의 주주환원을实施了했다. 국내 금융지주들은 이러한 글로벌 최정상 수준의 환원률을 달성하기 위해 자본 효율성 제고와 안정적인 수익 창출을 병행해야 할 필요성이 대두되고 있다.