KB금융·신한금융, 역대 최대 실적…'6조·5조 클럽' 눈앞

KB금융과 신한금융이 1분기 역대 최대 당기순이익을 기록하며 6조원, 5조원 클럽 가입을 눈앞에 두었습니다. 증권 부문의 호실적과 비은행 부문 확대가 주요 요인입니다.

KB금융 그룹과 신한금융 그룹이 1분기 역대 최대 당기순이익 을 기록하며 금융권의 이목을 집중시키고 있다. KB금융 은 1조 8924억원, 신한금융 은 1조 6226억원의 순이익을 달성하며 6조원, 5조원 클럽 가입을 눈앞에 두었다.

이는 증시 호황에 따른 증권 부문의 실적 개선과 비이자이익 증가에 힘입은 결과로 분석된다. 특히 두 금융그룹 모두 비은행 부문의 비중이 크게 확대되어, 전통적인 은행 중심의 수익 구조에서 벗어나 다변화를 이루고 있다는 평가다. KB금융은 비은행 부문이 전체 순이익의 43%를 차지하며 역대 최대치를 기록했고, 신한금융 역시 34.5%의 비은행 손익 비중을 보였다. 이러한 추세는 경기 및 금리 변동성에 대한 금융지주의 대응력을 강화할 것으로 기대된다.

그러나 계열사별 실적은 엇갈리는 모습을 보였다. KB금융의 KB손해보험과 KB라이프생명의 순이익은 감소했지만, KB증권은 증시 호황에 힘입어 큰 폭의 성장을 기록했다. 신한금융 역시 신한카드와 신한라이프의 순익은 감소했지만, 신한투자증권이 증권 부문의 약진을 이끌며 은행에 이어 두 번째로 큰 비은행 계열사로 부상했다. 이러한 실적 격차는 각 계열사별 사업 환경과 전략의 차이를 반영하는 것으로 보인다.

또한, 환율 리스크와 홍콩 ELS 불완전판매 관련 과징금 등 잠재적인 위험 요인도 여전히 존재하며, 금융지주들은 이러한 리스크 관리에 만전을 기해야 할 것이다. 특히, 보험 부문의 수익성 악화는 향후 해결해야 할 과제로 남아있다. 한편, 은행 부문에서는 신한은행이 KB국민은행을 제치고 1분기 당기순이익 규모에서 선두를 차지하며 ‘리딩 뱅크’ 경쟁에 불을 지폈다. 신한은행은 1조 1571억원의 순이익을 기록하며 KB국민은행(1조 1010억원)을 561억원 차이로 앞섰다.

이는 2024년 1분기 이후 처음으로 신한은행이 국민은행을 앞선 결과이며, 홍콩 ELS 자율배상 건으로 인한 국민은행의 순이익 잠식폭이 컸던 영향으로 분석된다. 이러한 은행 간 경쟁 심화는 금융 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되지만, 동시에 각 은행의 리스크 관리 능력과 차별화된 전략 수립의 중요성을 강조한다. 앞으로 금융지주들은 비은행 부문 강화와 함께 리스크 관리, 그리고 은행 부문의 경쟁력 확보를 위한 노력을 지속해야 할 것이다





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