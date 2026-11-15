KB국민은행, 1000만원 이하 상속예금 모바일 비대면 지급 서비스 도입

KB국민은행이 1000만원 이하 소액 상속예금에 대해 KB스타뱅킹을 통한 비대면 지급 서비스를 공식 시작한다. 방문 절차 없이 서류 발급부터 동의까지 모바일로 처리 가능해 고객 편의가 크게 향상된다.

KB국민은행 은 5월 15일, 고객이 은행 영업점을 방문하지 않고 모바일 기기로만 상속예금 지급을 신청할 수 있는 새로운 디지털 금융 서비스를 출시한다고 밝혔다. 이 서비스의 핵심은 기존에 번거로웠던 상속 관련 행정 절차와 금융 절차를 하나의 모바일 플랫폼에서 모두 해결할 수 있도록 설계되었다는 점에 있다.

특히 이번 서비스에 적용되는 금액 제한은 사망자 명의의 예금 총액이 1000만원 이하일 경우에 한해 신청이 가능하다. 만 19세 이상의 상속인 중 1명이 대표로 신청할 수 있으며, 이를 통해 고령화 사회에 진입하면서 급증하는 상속 수요에 효율적으로 대응하겠다는 전략이다.

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기존 방문 절차의 한계와 모바일 해법

기존에 사망자의 예금을 인수하기 위해서는 상속인이 가족관계증명서와 같은 필수 서류를 준비하여 직접 은행 지점을 방문해야만 했다. 특히 여러 명의 공동상속인이 있는 경우, 모든 상속인의 동의서를 수집하고 이를 은행에 제출하는 과정이 매우 번거로웠으며, 예금이 여러 금융회사에 분산되어 있을 경우에는 각기 다른 은행을 방문해야 하는 불편이 컸다.

KB국민은행이 도입한 새로운 시스템은 이러한 물리적 이동과 시간 소모를 원천적으로 줄였다. 서비스 이용자는 KB국민은행의 모바일 뱅킹 애플리케이션인 'KB스타뱅킹' 내 '국민지갑' 메뉴에 접속하여 관련 서류를 제출할 수 있다. 이를 통해 상속금액 확인부터 공동상속인 동의서 작성, 그리고 최종적인 지급신청서 제출까지 모든 과정을 스마트폰 하나로 완료할 수 있게 되었다.

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은행권 상속 서비스 확대 경쟁과 배경

KB국민은행의 이번 서비스 도입 배경에는 인구 고령화에 따른 자산 이전 수요의 급증과 그에 따른 금융사의 서비스 경쟁 심화가 자리 잡고 있다. 상속 문제는 단순히 예금을 찾는 것을 넘어 재산 분배, 상속세 계산, 그리고 가족 간의 갈등 해결 등 복잡한 이슈들이 얽혀 있어 금융회사의 전문적인 지원이 점점 더 중요해지고 있다.

실제로 금융권 전반에서 상속 관련 디지털 서비스의 도입과 확대가 가속화되고 있다. KB국민은행은 지난 해 8월 모바일을 통해 상속 시나리오를 설계하고 예상 상속세를 확인할 수 있는 '나만의 상속노트' 서비스를 출시한 바 있다. 신한은행 또한 올해 2월 치매 등으로 인한 금융 거래의 어려움을 대비한 '신한 SOL메이트 치매안심신탁'을 선보이며 생전 자산 관리와 사후 상속을 아우르는 서비스를 확대하고 있다.

하나은행과 우리은행 역시 유언대용신탁 및 자산승계 상담 서비스를 제공하며 고객들의 생전 재산 관리와 사후 상속 문제를 함께 해결해 주고 있다. 이러한 흐름은 은행권의 상속 서비스가 단순한 예금 인출을 넘어 생전 증여, 자산 관리, 그리고 체계적인 상속 설계까지 영역을 넓히고 있음을 보여준다.

정부 차원의 통합 지급 시도와 한계점

정부 차원에서도 상속 금융재산 지급 절차의 간소화를 위해 적극적으로 나서고 있다. 국민권익위원회와 금융감독원은 지난 6월, 금융회사 한 곳만 방문해도 여러 금융회사에 흩어진 상속예금을 한 번에 지급받을 수 있는 '상속 금융재산 통합지급 서비스' 도입 계획을 발표한 바 있다.

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정부의 이 같은 계획은 내년 초 소액 예금을 대상으로 시범 운영을 목표로 하고 있으나, KB국민은행의 이번 비대면 서비스는 현재로서는 KB국민은행 내에 예치된 1000만원 이하의 상속예금에 한정되어 적용된다. 따라서 다른 금융회사에 있는 예금을 한 번에 통합하여 지급받을 수는 없는 상태이다.

KB국민은행 관계자는 이번 서비스 출시와 관련하여, 상속 과정에서 고객이 겪는 실질적인 불편을 최소화하고 금융 서비스 접근성을 높이기 위해 마련했다고 설명했다. 금융사는 앞으로도 고객 입장에서 더욱 쉽고 편리하게 이용할 수 있는 디지털 금융서비스를 지속적으로 확대해 나갈 것이라고 전했다.