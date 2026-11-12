KAI, 3분기 매출 51.6% 증가…KF-21 양산과 FA-50GF 수출에 힘입어 사상 최대 실적 달성

한국항공우주산업이 3분기 매출 1조643억원을 기록하며 사상 최대 실적을 기록했다. KF-21 양산 본격화 및 FA-50GF 수출 호조가 주요 성장 동력으로 작용하고 있다.

한국항공우주산업 이 3분기 매출 51.6% 증가한 1조643억원을 기록하며 사상 최대 실적에 진입했다. 지난 9월 말 경남 사천공항에서 공군 마크를 단 KF-21 양산 1호기가 활주로를 빠져나간 것은 KAI 가 약 10년 9개월 만에 실전용 전투기 양산 단계에 성공했음을 증명한다. 이 같은 성과는 KAI 의 체질이 양산과 수출 중심의 성장 단계로 전환되고 있음을 나타내는 중요한 신호로 해석된다.

KAI 3분기 실적과 KF-21 양산 확대

KAI의 올해 3분기 연결 기준 영업이익은 794억원으로 전년 동기 대비 31.9% 증가했다. 이라크 사업 관련 대손충당금 등 일회성 비용을 반영했음에도 불구하고 시장 전망치인 753억원을 웃돌았다. 분기 매출은 1분기 1조927억원, 2분기 1조1679억원에 이어 3분기까지 3개 분기 연속 1조원을 넘겼으며, 1~3분기 누적 매출은 3조3249억원으로 49.1% 증가했다.

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성장의 핵심 동력은 국내 사업이었다. 3분기 국내 사업 매출은 4937억원으로 83% 급증했다. KF-21 양산 매출이 본격적으로 잡히기 시작했고, FA-50GF 상환기 납품도 실적 증대에 기여했다. KAI는 2022년 폴란드와 FA-50 48대 수출 계약을 맺은 뒤, 납기 단축을 위해 우리 공군에 납품하려던 TA-50 블록2를 폴란드형 FA-50GF로 개조해 2023년 12대를 먼저 넘겼다.

FA-50GF 수출과 민항기 구조물 공급 호조

폴란드로 보낸 물량만큼 공군에 다시 만들어 납품하는 상환기 방식은 공군 물량을 먼저 돌려쓴 덕분에 역대 최단기간 수출 납품 기록을 수립했다. 이제 그 물량을 공군에 갚으며 매출로 연결하고 있다. 완제기 수출 매출은 2914억원으로 78% 증가했으며, 폴란드와 말레이시아, 필리핀 등에 파는 FA-50은 공정 진척률에 따라 분기마다 꾸준히 실적에 반영된다.

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민항기 구조물 부문에서도 성장세가 이어졌다. 보잉과 에어버스 등에 기체 부품을 납품하는 민항기 구조물 매출은 2628억원으로 7% 증가했다. KAI는 에어버스 A320, A350과 보잉 737, 787 등 주력 여객기의 날개와 동체 부품을 오랫동안 공급하며 품질을 인정받아왔다. 코로나19 이후 세계 민항기 생산이 회복되면서 물량도 꾸준히 늘어나고 있다.

완제기와 민항기 구조물을 합친 수출 비중은 53%로 매출의 절반을 넘었다. 국내 방산 수요와 해외 수출, 민수 사업이 고르게 받치는 구조를 형성하면서 수익성도 회복 흐름을 타고 있다. 분기별 영업이익률은 1분기 6.1%, 2분기 4.1%에서 3분기 7.5%로 상승했다.

KF-21 개발 완료와 세계 시장 진출 목표

KF-21은 KAI 실적의 중심축이 되고 있다. 최고 속도 마하 1.8 수준의 4.5세대 전투기로, 핵심 장비인 능동전자주사 레이더도 국내 기술로 개발했다. 2015년 체계개발에 들어가 2021년 4월 시제 1호기를 출고했고, 2022년 7월 첫 비행에 성공했다. 이후 시제기 6대로 시험비행을 거듭한 끝에 올해 개발을 마무리했다.

KAI는 연말까지 8대를 공군에 인도할 계획이다. 첫 양산기는 조종석이 두 개인 복좌형이다. KAI는 1999년 외환위기 이후 정부 주도의 사업 구조조정으로 삼성항공, 대우중공업, 현대우주항공의 항공기 사업 부문을 통합해 출범했다. 기본훈련기 KT-1과 고등훈련기 T-50, 기동헬기 수리온, 그리고 KF-21까지 국산 항공기 개발을 도맡아 온 국내 유일의 완제기 업체다.

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출범 27년 만에 KF-21까지 양산하면서 훈련기와 경공격기에 이어 전투기 사업을 확대하고 있다. KAI는 T-50과 수리온 개량을 통해 수출을 확대하며 2040년 세계 '빅4' 항공사로 도약하는 것을 목표로 삼고 있다. 연매출 5년 치에 해당하는 26조원의 수주잔고를 확보한 상태다. 이는 KAI가 장기적인 개발 기간을 거쳐 양산과 수출로 성과를 거두는 단계에 본격적으로 들어섰음을 보여준다.