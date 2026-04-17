K9 자주포, 美 육군 차세대 사업 도전... '맞춤형 K9MH' 스펙 영상 유출 '뜨거운 관심'

한국의 K9 자주포가 미국 육군의 포병 현대화 사업에 도전장을 내밀었다. 미국 특화형 K9MH의 성능을 담은 시연 영상이 공개되며 해외 언론의 주목을 받고 있으며, 특히 자동화된 탄약 장전 시스템과 빠른 발사 속도가 강점으로 평가된다.

한국의 대표적인 자주포인 K9 자주포 가 미국 육군 의 차세대 포병 시스템 사업에 도전하며 그 성능을 과시하고 있습니다. 최근 소셜미디어에 퍼진 미국 특화형 K9 자주포 ( K9MH )의 시연 영상은 우크라이나 등 해외 언론으로부터 '독일제 자주포에 버금가는 성능'이라는 찬사를 받으며 뜨거운 관심을 받고 있습니다. 한화에어로스페이스의 현지 법인인 한화디펜스USA는 미국 육군 의 자주포 현대화 성능 개량 시범 사업( SPH-M )에 K9MH 를 제안했습니다. 이 K9MH 는 기존 K9 자주포 의 성능을 개량한 모델로, 가장 큰 특징은 탄약 장전 체계를 자동화하여 승조원을 최소화했다는 점입니다. 트럭 기반의 8륜 차륜형 자주포 형태를 띠고 있으며, 이는 현대 전장의 기동성과 생존성을 크게 향상시킬 수 있는 요소입니다. 특히, 우크라이나 매체 디펜스 익스프레스는 최근 경남 창원 시험장에서 촬영된 K9MH 시연 영상을 분석하며 그 뛰어난 성능을 상세히 보도했습니다.

비공개 부분이 노출된 것으로 알려진 이 영상은 K9MH의 혁신적인 자동화 시스템을 명확히 보여주었습니다. 영상 분석 결과, K9MH는 발사 주기(Shot-to-Shot)가 7.5초에 불과하며, 59초 동안 최대 9발의 포탄을 발사할 수 있는 것으로 나타났습니다. 디펜스 익스프레스는 이러한 재장전 속도가 스웨덴의 아처 자주포와 동등한 수준이며, 독일의 RCH 155 자주포를 능가할 잠재력이 있다고 평가했습니다. 이러한 놀라운 속도는 포탑 내부에 장착된 두 개의 로봇 팔이 포탄과 모듈형 장약을 신속하게 조립하여 발사하는 자동화 시스템 덕분입니다. 한화 측은 이러한 자동화 시스템이 발사 주기를 획기적으로 단축했다고 설명했습니다. 현재 미국 육군은 SPH-M 사업을 통해 사거리 연장 정밀 유도탄 사용, 미군 표준 155㎜ 탄약 호환, 승조원 최소화, 그리고 M1 에이브럼스 전차 및 M2 브래들리 장갑차와 같은 미 육군 기갑여단 전투단(ABCT)과의 작전 운용성을 주요 요구 조건으로 제시하고 있습니다. 2024년 10월, 독일, 스웨덴, 한국, 미국, 이스라엘 등 5개국에서 총 5개 업체가 이 성능 실증 사업 계약을 체결했습니다. 이 경쟁에서 독일의 RCH 155 자주포가 '이동 중 사격'과 같은 첨단 기능으로 선두를 달리고 있다는 평가가 있지만, K9MH 또한 이에 못지않은 뛰어난 성능을 갖추고 있다는 것이 외신들의 공통된 분석입니다. 유럽 및 호주 등에서 이미 그 성능을 입증받은 K9 자주포가 미국 시장이라는 거대한 관문을 통과한다면, 이는 한국 방위산업에 있어 매우 큰 성과가 될 것입니다. 하지만 이러한 치열한 경쟁 속에서 한국 측의 핵심 사양이 담긴 영상이 유출되었다는 점은 군사 안보 및 방위산업계의 우려를 낳고 있습니다. 이는 향후 수출 경쟁 및 기술 보호 측면에서 신중한 접근이 요구됨을 시사합니다. K9 자주포의 미국 시장 진출 여부는 한국 방위산업의 미래를 가늠하는 중요한 지표가 될 것입니다. 특히 K9MH의 자동화 시스템과 빠른 발사 속도는 현대 전장의 요구 사항을 충족하며, 이는 미래 자주포 개발 방향에 대한 중요한 시사점을 던져줍니다. 또한, 이번 사례는 국제 방위산업 분야에서 첨단 기술이 어떻게 교류되고 경쟁하는지를 보여주는 흥미로운 사례이기도 합니다. 향후 미국 육군의 최종 결정에 따라 K9 자주포의 국제적 위상은 더욱 높아질 것으로 전망됩니다. 한편, 이러한 기술 경쟁은 전 세계 군사력 강화에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있으며, 혁신적인 무기 시스템 개발을 촉진하는 계기가 될 것입니다. 한국의 K9 자주포가 미국의 차세대 포병 시스템 사업에서 어떤 성과를 거둘지 전 세계의 이목이 집중되고 있습니다





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