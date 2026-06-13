K팝, 2026 북중미 월드컵 무대 점령…문화 강국 위상 드높여

2026 FIFA 북중미 월드컵이 개막하며 개막식과 결승전 하프타임쇼 등 주요 순간에 K팝 아티스트들이 대거 출연한다. 넷플릭스 글로벌 스타 EJAE, 방탄소년단, 리사 등이 월드컵 무대에 서며 K-컬처의 세계적 위상을 과시하고 있다. 문화평론가들은 K팝의 강력한 팬덤과 소셜미디어的影响力을 바탕으로 이번 월드컵이 K팝을 메인스트림으로 진입시키는 결정적 계기가 될 것으로 내다본다. 또한 국내 가수들도 월드컵 응원을 위해 다양한 방식으로 참여하며 대한민국 대표팀을 지원하고 있다.

대한민국 대표팀의 첫 승리로 2026 FIFA 북중미 월드컵 응원 열기가 고조되는 가운데, 이번 대회가 K-컬처의 높아진 위상을 실감할 수 있는 축제의 장으로 떠올랐다. 이번 대회는 태평양 건너 미국, 멕시코, 캐나다에서 열리지만 개막식과 주제가 가창, 결승전 하프타임쇼 등 중요한 순간마다 K팝 가수들이 무대를 꾸민다.

대회의 시작과 끝을 K-컬처가 장식하는 셈이다. 넷플릭스 영화 '케이팝 데몬 헌터스'에서 주인공 '루미' 역으로 노래해 글로벌 스타로 떠오른 이재(EJAE)는 지난 11일(이하 현지시간) 멕시코시티에서 열린 개막 공연에서 세계적인 성악가 안드레아 보첼리와 월드컵 주제가 'DNA'를 열창했다. 방탄소년단은 다음 달 19일 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열리는 월드컵 결승전 하프타임쇼 무대에 헤드라이너(간판출연자)로 출연한다. 이 무대에는 세계적인 팝스타 마돈나, 샤키라가 함께 선다.

방탄소년단 멤버 정국은 지난 2022 카타르 월드컵 공식 사운드트랙 '드리머스'(Dreamers)를 부르고 개막식 공연을 펼쳐 세계적인 반향을 일으켰다. 김헌식 문화평론가는 "이번 월드컵의 문화 융합적인 측면에서 K팝이 포함되는 것은 자연스러운 현상"이라며 "K팝은 전 세계 젊은 세대를 대표하는 장르로, 강력한 코어 팬덤과 소셜미디어 확산성을 지니고 있다"고 설명했다.

김 평론가는 이어 "특히 젊은 층과 여성들의 축구에 대한 관심을 끌어올려 관객 유입 효과가 클 것"이라며 "개막식에서 한국어 가사가 울려 퍼진 것 역시 다문화적 관점에서 한국이 아시아를 대표하는 문화적 아이콘이 됐음을 보여주는 사례"라고 해석했다. 그는 이재와 리사, 방탄소년단이 월드컵 공연 가수로 선정된 데 대해 "남녀 대표 그룹은 물론 애니메이션 OST까지 아우르며 종합적인 포용력을 보여준 결과"라며 "전 세계 대중에게 노출되는 이벤트를 계기로 K팝이 더욱 대중화되면서 메인스트림(주류)로 진입하는 단계에 접어들었다"고 말했다. 동방신기의 최강창민은 틱톡 오리지널 콘텐츠 '티키티키타카타카토크토크쇼!

'와 KBS '북중미 월드컵 프리쇼'에 출연해 월드컵을 주제로 소통했다. 평소 잉글랜드 프리미어리그 마니아로 유명한 그는 대표팀을 향한 진심 어린 응원을 전하며 풍부한 축구 지식도 뽐냈다. 또한 가요계 대표 '축구 마니아' 김흥국은 멕시코 현지에서 대한민국 대표팀을 응원했다. 그가 월드컵 원정 응원을 펼친 것은 지난 1990년 이탈리아 월드컵 이래 이번이 여덟 번째다.

올봄 가요계 '레드레드'(REDRED) 열풍을 일으킨 그룹 코르티스는 12일 광화문 광장에서 열린 거리 응원 무대에 올라 붉은 악마와 함께했다. 이들은 '레드레드', '고! '(GO! ), '영크리에이터크루'(YOUNGCREATORCREW)를 선사했다





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