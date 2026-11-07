K뷰티, 영유아 화장품 수출 확대...아토팜·궁중비책 등 해외 행보 가속화

아토팜, 궁중비책 등 K뷰티 영유아 화장품 브랜드들이 미국·유럽·중동 등 글로벌 시장으로 수출을 확대하며 K뷰티의 영토를 넓혀가고 있다.

국내 영유아 화장품 브랜드들의 해외 진출이 본격적인 궤도에 오르며 K뷰티 시장이 기초 및 색조 화장품의 범위를 넘어 영유아 제품으로 급속히 확장되고 있다. 외국인들의 한국 제품에 대한 높은 신뢰도와 선호도가 지속되면서, 관련 기업들은 글로벌 영유아 화장품 시장 공략에 박차를 가하고 있다.

7일 화장품 업계에 따르면 아토팜과 궁중비책은 물론, 일리윤과 에스트라 등 영유아 전용은 아니지만 부모들 사이에서 안전한 제품으로 인정받는 브랜드들이 수출 판로를 적극적으로 넓히고 있다. 이들 기업은 해외 팝업스토어 운영, 온·오프라인 유통망 다각화, 그리고 주요 국제 박람회 참가를 통해 해외 마케팅기지를 확대해 나가는 중이다.

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아토팜과 네오팜의 글로벌 영업 확대 현황

영유아 아토피 피부 전용 브랜드로知られる 아토팜은 싱가포르 유통기업 페어프라이스가 운영하는 드러그스토어 유니티의 주요 매장에서 팝업스토어를 운영하며 현지 반응을 확인했다. 현지 소비자들의 긍정적인 호응을 얻은 아토팜은 현재까지 이 팝업스토어 운영을 12월까지 이어갈 계획이다.

아토팜은 올해 5월 미국에서 개최된 최대 규모 유아용 용품 박람회인 ABC 키즈 엑스포에 참가하여 부스를 운영하며 존재감을 알렸다. 또한 올해 상반기부터 사우디아라비아의 주요 약국 체인 나흐디 파머시에도 제품을 판매하기 시작하는 등 중동 시장 공략도 강화하고 있다.

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현재 아토팜은 미국, 영국, 프랑스 등 전 세계 20개국에 제품을 수출하고 있다. 이러한 급격한 수출 확대의 영향을 받아 아토팜을 보유한 네오팜의 지난해 매출은 전년 대비 11% 증가한 1321억원을 기록하는 등 경영 성과에도 긍정적인 작용을 하고 있다.

궁중비책과 에스트라, 유럽 및 중동 시장 공략

궁중비책은 유럽 시장에서의 입지를 다지기 위해 올해 상반기 영국, 프랑스, 독일, 스페인, 이탈리아 등 주요 유럽 국가들의 아마존 플랫폼에 입점했다. 또한 지난달 초 두바이에서 열린 화장품 박람회 두바이 뷰티월드에 참가하며 중동 지역 시장 공략에도 속도를 내고 있다.

최근 궁중비책은 인도 최대 육아 플랫폼인 퍼스트크라이에 입점하며 인도 수출 시작을 알렸다. 국내 K뷰티 유통 기업 실리콘투가 운영하는 온라인 역직구 쇼핑몰 스타일코리안닷컴에도 올해 9월 입점하여 해외 소비자들에게 직접적인 접근성을 높였다.

민감한 피부를 위한 전문 브랜드인 에스트라는 안전하고 순한 성분으로 입소문을 타며 사실상 영유아 화장품처럼 사용되는 인기를 얻고 있다. 에스트라는 지난해 미국, 중국, 캐나다, 호주에 진출한 데 이어 올해는 유럽 19개국에 위치한 셀라약 약 860개 매장에 입점하며 유럽 시장 개척을 완성했다.

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일리윤의 판매 급증과 시장 전망

일리윤은 영유아 전용 브랜드는 아니나 피부 자극을 최소화하고 엄격한 안전성 시험을 거쳐 영유아 사용이 가능한 제품으로 평가받고 있다. 2023년부터 해외 진출을 모색해 온 일리윤은 최근 아마존에서 판매량이 급증하고 있다는 점을 밝혔다.

일리윤의 대표 제품인 세라마이드 아토 집중 크림은 올해 9월 기준 누적 판매량 600만개를 돌파했다. 에스트라의 대표 제품인 아토베리어365 크림 역시 지난해 말 누적 판매량 1000만개를 넘어서며 높은 판매 추세를 유지하고 있다.

K뷰티를 중동 지역 등에 유통하는 라이언뷰티의 하륜 대표는 중동에서 K뷰티 인기가 높아지면서 영유아 화장품 수요도 함께 증가하고 있다고 설명했다. 하 대표는 아직은 미국과 유럽 등 해외 브랜드가 시장을 주도하고 있으나, 향후 중동 지역에서 영유아 K뷰티의 전망은 밝을 것이라고 전망했다.