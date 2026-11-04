K드라마 고사 위기, 12개 제작 단체 범정부 대응 촉구

국내 드라마 12개 제작 단체가 제작비 상승과 OTT 의존도 문제를 지적하며, K드라마 산업 회복을 위한 범정부 차원의 종합 대응책을 촉구했다.

국내 드라마 제작을 담당하는 12개 주요 방송 창작 및 제작 단체가 K드라마 산업 의 고사 위기를 경고하며 긴급한 범정부 차원의 대응을 촉구하고 나섰다. 이들 단체는 한류를 선도하는 K드라마 생태계가 심각한 구조적 위기에 직면해 있다고 진단했다.

제작 편수 급감, 산업 생태계 위협

한국드라마제작사협회와 한국드라마PD협회, 한국방송작가협회 등 관련 12개 단체는 4일 오전 서울 중구 한국프레스센터에서 기자회견을 열고 이 같은 주장을 제기했다. 이들은 드라마 산업의 문제가 단순한 업계 경영난을 넘어, 한류와 국민경제가 함께 해결해야 할 국가적 차원의 과제라고 강조했다.

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송병준 한국드라마제작사협회 회장은 기자회견문을 통해 K드라마가 음식, 화장품, 패션, 관광 등 다양한 분야로 관심을 확장시키며 한류의 경제적 가치를 높이고 있다고 인정했다. 그러나 정작 국내 드라마 제작 현장 자체가 심각한 위기에 처해 있다고 우려했다.

제작비 상승과 투자 여력 감소로 인해 드라마 제작이 수익보다 손해를 보는 구조가 형성되었기 때문이다. 이는 자연스럽게 제작 편수의 감소로 이어지고 있으며, 산업의 지속 가능성을 위협하고 있다.

협회에 따르면 국내 드라마 제작 편수는 2022년 기준 141편에서 불과 2년 만에 약 30% 감소한 것으로 집계되었다. 특히 지난 10여 년 사이 지상파 방송사가 편성한 드라마 편수는 2012년 91편에서 2023년 32편으로 3분의 1 수준으로 격감했다.

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이러한 감소 현상은 제작비 상승과 광고 재원 감소가 동시에 발생한 여파로 분석된다. 광고 수입이 줄어드는 경우 방송사는 드라마 제작에 투자하거나 편성할 수 있는 여력이 축소될 수밖에 없다.

글로벌 OTT 의존과 창작자 일자리 감소

단체들은 제작비 상승의 주요 원인으로 거대 자본을 앞세운 글로벌 OTT의 제작 방식을 지목했다. 이들은 넷플릭스, 디즈니+ 등 해외 플랫폼의 영향력이 직격탄이 되고 있다고 판단했다.

특히 최근 플랫폼 환경에서는 드라마 제작사의 지식재산(IP)권 확보가 어렵고, 이에 따른 후속 수익 창출도 불가능한 구조라고 지적했다. 작품이 아무리 큰 성과를 올린다 해도 다음 작품을 기약할 수 없는 불안정한 상황이 이어지고 있다.

김종창 한국드라마PD협회 회장은 "일자리가 없다"며 숏폼 콘텐츠와 인공지능(AI)의 등장으로 산업 현장이 상당히 혼란스럽다고 토로했다. 대세를 따라야 하는 현실적 압박이 있지만, 현재 처한 상황이 매우 곤궁하다고 강조했다.

박해영 한국방송작가협회 저작권위원장은 원작이 종료된 후 보조 작가에게 이관되던 관행이 사라지고 있다고 설명했다. 기존에는 하청 구조에서 보조 작가들이 일할 기회가 있었으나, 현재는 외국 거대 자본에 산업이 종속되면서 이런 창작자들의 일자리가 사라졌다고 우려했다.

송영웅 한국방송실연자권리협회 이사장, 김태봉 한국방송촬영인협회 회장, 김기영 희망연대노조 방송스태프지부 지부장도 이날 함께하여 제작 환경 악화에 대한 공감대를 형성했다.

정부 지원 부족과 일본 대비 한계

단체들은 드라마 산업 기반의 회복이 국가적 차원의 과제라고 재차 강조했다. 지난해 한류 관련 총수출액은 189억 7500만 달러로 약 25조 3866억원에 달했다.

이 수치는 문화체육관광부 산하 한국국제문화교류진흥원의 자료로, K드라마의 영향력이 주효했던 결과라고 단체들은 해석했다. 또한 방송영상산업의 수출 규모도 약 12억 5000만 달러로 약 1조 6875억원에 달했다.

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하지만 이러한 막대한 수출 규모와 경제적 영향력에 비해 정부의 지원은 턱없이 부족하다는 지적이다. 내년 문화체육관광부의 예산안에서 방송영상 분야 예산은 45억원이 감소했다.

구체적으로 918억원에서 873억원으로 줄었으며, 방송통신위원회의 방송콘텐츠 진흥 예산 역시 44억원이 감소하여 168억원에서 124억원으로 축소되었다.

반면 일본의 경우 총무성이 드라마 등 콘텐츠 수출액을 2033년까지 2500억 엔 이상으로 늘린다는 목표를 설정했다. 이를 위해 내년 관련 예산으로 올해의 다섯 배 수준을 재무성에 요구한 상황이다.

1조원 재원 투입과 제작 편수 회복 목표

단체들은 글로벌 OTT에 대한 과도한 의존을 벗어나, 기존 방송사들이 산업 환경을 주도하던 시절의 기준을 회복해야 한다고 제안했다. 연간 드라마 제작 편수를 과거 수준으로 늘리는 것을 정책 목표로 설정해야 한다고 주장했다.

이를 위해 1조원 규모의 중장기 드라마 투자 재원을 활용하여 국내 방송사와 OTT가 연계한 투자 작품이 편성되고 유통될 수 있는 기반을 마련해야 한다고 촉구했다.

송병준 회장은 산업 생태계 차원에서 접근해야 한다고 강조했다. 그는 "100편의 드라마가 제작된다면 1편의 성공한 드라마보다 99편의 드라마가 더 중요하다"며 그 이유는 창작자들이 그 과정에서 성장할 수 있기 때문이라고 설명했다.

드라마 제작 편수의 회복은 단순한 작품 수 증대를 넘어, 국내 콘텐츠 산업의 지속 가능성과 한류 경제의 기반을 지키기 위한 필수 조건으로 인식되고 있다. 향후 정부와 업계 간의 구체적인 논의가 이어질 전망이다.