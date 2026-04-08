K-패스 혜택 확대에도… 강원도 등 대중교통 소외 지역 '교통 사막' 현실화

정부의 K-패스 환급 혜택 확대에도 불구하고, 대중교통망이 촘촘하지 않은 지역에서는 혜택을 누리기 어려워 이용률이 저조한 것으로 나타났다. 특히 강원도는 14%로 가장 낮았으며, 지역별 대중교통 인프라 불균형 심각성이 드러났다.

서울 중구 서울역버스환승센터에 버스들이 오가고 있는 모습에서 시작하여, 정부가 중동 사태 이후 대중교통 이용을 장려하기 위해 K-패스 환급 혜택을 확대했음에도 불구하고, 대중교통 망 접근성이 낮은 지역에서는 혜택을 누리기 어려워 K-패스 이용 경험률이 저조하다는 사실이 드러났다. 녹색전환연구소, 더가능연구소, 로컬에너지랩이 연대한 ‘기후정치바람’의 여론조사 결과에 따르면, 교통 부문 탄소 감축 을 위한 정책 중 ‘ 대중교통 활성화’가 가장 많은 지지를 받았으며, 그 뒤를 전기·수소차 보조금 등 공급 정책이 이었다. 이 조사는 전국 18세 이상 1만 7천 명을 대상으로 온라인에서 실시되었으며, 대중교통 이용률이 높은 서울, 부산, 인천 등에서는 대중교통 활성화 정책에 대한 지지가 높았고, 대중교통 이용률이 낮은 지역에서는 전기차 보조금 정책 선호도가 높게 나타났다.

K-패스 이용률은 대중교통 접근성이 좋은 수도권과 광역시 등 대도시에서 높았으며, K-패스는 대중교통 이용 횟수나 지출 금액에 따라 일정 금액을 환급해주는 제도이다. 서울, 부산, 인천, 광주에서는 응답자의 35% 이상이 K-패스 이용 경험이 있다고 답한 반면, 강원도 등 도 단위 지역 6곳의 이용 경험률은 20%를 밑돌았다. 특히 강원도의 경우 14%로 가장 낮았고, 충북, 전북, 경북, 충남, 전남 등이 뒤를 이었다. 이러한 결과는 대중교통 접근성의 지역별 격차를 명확히 보여주며, 대중교통 인프라 개선의 시급성을 강조한다.\강원도와 충북 지역의 경우, ‘도내 시·군 경계를 이동하는 대중교통 수단 부족’에 대한 응답이 각각 57.9%와 49.0%로 매우 높게 나타나, 지역 주민들이 겪는 대중교통 접근의 어려움을 여실히 드러냈다. 기후정치바람은 이러한 현상을 ‘교통 사막’에 비유하며, 대중교통 소외 지역의 존재를 강조했다. 또한, 수요응답형 버스 (DRT, Demand Responsive Transport)의 이용 경험률 역시 저조한 것으로 나타났다. 경기 똑버스 이용 경험은 13.1%, 충남 마중버스 9.6%, 전북 마중버스 7.1%로, DRT 시스템이 아직까지 널리 활용되지 못하고 있음을 보여준다. 오용석 녹색전환연구소 부소장은 “교통 부문의 구조 전환을 요구하는 시민의 수요와 이를 뒷받침할 정책 공급 간의 격차가 뚜렷하게 나타나고 있다”고 지적하며, “지역 맞춤형 교통 인프라 확충과 정책 지원을 빠르게 확대해야 한다”고 강조했다. 이는 대중교통 활성화를 위한 단순한 정책 확대뿐 아니라, 지역별 특성을 고려한 맞춤형 정책 설계의 필요성을 시사한다. 지역 특성에 맞는 교통 인프라 구축 및 운영, 수요응답형 교통 시스템의 효율적 도입, 그리고 관련 정책 지원의 확대를 통해 대중교통 이용률을 높이고, 궁극적으로 탄소 배출량 감축에 기여해야 한다.\결론적으로, K-패스 환급 혜택 확대와 같은 정부의 노력에도 불구하고, 대중교통 접근성이 낮은 지역에서의 낮은 이용률은 지역별 교통 인프라의 불균형을 단적으로 보여준다. 이는 단순히 정책의 문제가 아니라, 지역 사회의 특성을 고려하지 않은 정책 설계의 한계점을 드러낸다. 따라서, 앞으로는 지역별 맞춤형 대중교통 인프라 구축, 수요응답형 교통 시스템의 확대, 그리고 관련 정책 지원의 확대를 통해 대중교통 이용률을 높이고, 궁극적으로 탄소 배출량 감축에 기여해야 한다. 이러한 노력을 통해, 모든 국민이 대중교통 혜택을 공평하게 누릴 수 있는 사회를 만들어야 한다. 더 나아가, 지속 가능한 교통 시스템 구축을 위한 장기적인 관점에서, 친환경 교통 수단의 확대, 스마트 교통 시스템 도입 등 다양한 정책적 노력이 필요하다. 시민들의 적극적인 참여와 정부의 적극적인 지원을 통해, 더욱 효율적이고 친환경적인 교통 시스템을 구축하고, 나아가 지속 가능한 사회를 만들어나가야 한다. 이러한 변화는 단순히 교통 분야의 발전을 넘어, 기후 변화 대응, 지역 경제 활성화 등 다양한 사회적 문제 해결에도 기여할 수 있을 것이다





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K-패스 대중교통 교통 사막 지역 불균형 탄소 감축

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