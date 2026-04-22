K-부품의 자부심, 코리아에프티 친환경 모빌리티 솔루션 선도

코리아에프티는 친환경 자동차 부품 전문 기업으로, 카본 캐니스터, 플라스틱 필러넥, 의장 부품 등을 생산하여 국내외 완성차 업체에 공급하고 있습니다. 지속적인 기술 개발과 품질 향상을 통해 글로벌 시장에서 경쟁력을 강화하고 있으며, 사회 공헌 활동에도 적극적으로 참여하고 있습니다.

한국 자동차 부품 산업의 자부심, 코리아에프티 가 친환경 모빌리티 솔루션 분야를 선도하고 있습니다. 코리아에프티 는 친환경 자동차 연료 부품인 카본 캐니스터 , 플라스틱 필러넥 , 그리고 의장 부품을 전문적으로 생산하는 기업입니다.

안성 본사와 연구소, 3곳의 생산 거점을 기반으로 현대자동차, 기아자동차를 포함한 국내 5개 완성차 업체에 제품을 공급하고 있으며, 중국, 인도, 폴란드, 슬로바키아, 미국 등 5개국에 현지 법인을 설립하여 폭스바겐, GM, 르노, 닛산, 포르쉐, 볼보, 스코다, 링크앤코, Li Auto, Hozon 등 다양한 해외 자동차 브랜드와 협력 관계를 구축하고 있습니다. 1987년 수입에 의존하던 카본 캐니스터의 자체 개발을 시작으로, 1993년 플라스틱 필러넥의 국산화에 성공하며 기술력을 인정받았습니다. 이후 환경 오염 물질 저감 및 에너지 절감형 제품 개발에 지속적으로 투자하며 급변하는 자동차 시장의 요구에 적극적으로 대응해 왔습니다.

이러한 노력의 결과, 글로벌 매출처 확대와 세계적인 친환경 자동차 수요 증가에 힘입어 2025년에는 매출액 7,859억 원으로 사상 최대 실적을 달성할 것으로 예상됩니다. 코리아에프티의 핵심 제품인 ‘카본 캐니스터’는 연료 탱크 내에서 발생하는 증발 가스를 활성탄으로 흡착하여 엔진 작동 시 연소되도록 하는 친환경 부품입니다. 이는 세계 각국의 환경 규제 준수를 위해 가솔린 및 하이브리드 자동차에 필수적으로 장착됩니다. 코리아에프티는 국내 카본 캐니스터 시장을 독점하고 있으며, 세계적으로는 4위의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

특히 세계 최초로 개발한 가열 방식 캐니스터는 하이브리드 차량과 같이 증발 가스 저탈착 조건에서도 뛰어난 성능을 발휘하여 미국 및 국내 특허를 획득했습니다. 또한, 곧 출시될 예정인 주행거리 연장형 전기차(EREV)용 제품 생산 준비를 완료했으며, 최근 주목받고 있는 친환경 연료인 ‘이퓨얼’ 적용을 위한 연구 개발도 활발하게 진행하고 있습니다.

‘필러넥’은 연료 주입구와 연료 탱크를 연결하는 유로관으로, 코리아에프티의 플라스틱 필러넥은 경량화를 통해 차량 연비를 개선하는 효과뿐만 아니라 뛰어난 증발 가스 차단 성능을 자랑합니다. 2019년 IR52 장영실상을 수상한 신제품은 나노클레이가 첨가된 PA6+ NANO 소재를 적용하여 기존 소재 대비 차단율을 12배 이상 향상시킨 혁신적인 제품입니다. 코리아에프티는 차량용 선쉐이드, 콘솔, 글로브박스 등 운전자와 승객의 안전 및 편의를 향상시키는 의장 부품도 생산하여 글로벌 완성차 업체에 공급하고 있습니다. 2019년 폭스바겐의 전기차 ID BUZZ의 의장 부품 공급 업체로 선정되면서 유럽 친환경 자동차 부품 시장에서의 입지를 더욱 강화했습니다.

코리아에프티는 산업 발전을 통한 이익 환원뿐만 아니라 지역 사회에 대한 기여도 꾸준히 이어가고 있습니다. 오원석 회장은 평택·안성 범죄피해자센터 이사장 및 전국범죄피해자지원연합회 부회장을 겸임하며 2011년 사회적 기업 ㈜무지개공방을 설립하여 범죄 피해자에게 일자리와 자립 기반을 제공하고 상담 및 미술 치료 등을 통해 빠른 회복을 지원하고 있습니다. 또한, ‘학이시습 품격고양’이라는 경영 철학을 바탕으로 사내 인력 육성뿐만 아니라 타 기관과의 협력 프로그램 운영, 장학생 지원 등 미래 인재 양성을 위한 다양한 활동을 펼치고 있습니다.

한국폴리텍대학교, 한라대학교, 한국장학재단 등 교육기관과의 업무 협약을 체결하고, 대구경북과학기술원 연구 부문에도 지속적인 기부를 통해 산업 발전과 사회에 기여할 수 있는 인재 육성에 힘쓰고 있습니다





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