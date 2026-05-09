K-방산의 신화 천궁-II, 불가능을 가능케 한 집념의 기록

러시아와의 협력을 시작으로 국산화의 고난을 딛고 일어선 한국형 중거리 지대공 유도무기 천궁의 개발 과정과 중동 수출의 성과, 그리고 미래의 천궁-III 비전을 조명합니다.

최근 중동 지역의 긴장감이 고조되면서 대한민국이 개발한 방공무기 체계인 천궁-II 에 대한 세계적인 관심이 폭발적으로 증가하고 있습니다. 미국과 이스라엘, 그리고 이란 사이의 갈등으로 인해 중동 국가들은 자국의 영공을 보호해야 하는 절박한 상황에 놓였습니다.

특히 이란의 자폭 드론과 미사일 공격이 가속화되면서 기존에 보유하고 있던 방공 자산이 빠르게 소진되자, 아랍에미리트(UAE)를 비롯한 도입국들은 천궁-II의 추가 인도와 빠른 배치를 강력히 요청하고 있습니다. UAE가 유도탄을 수령하기 위해 급하게 군 수송기를 한국으로 보낸 사건은, 한국의 방위산업 연구진과 기업, 정부 관계자들이 쏟아부은 피와 땀, 그리고 눈물이 만들어낸 결과물이 현대 방공전의 핵심 무기로 인정받았음을 상징적으로 보여주는 장면입니다.

한국형 중거리 지대공 유도무기(M-SAM)인 천궁은 약 15에서 20킬로미터 고도에서 적의 항공기와 탄도 및 순항 미사일, 그리고 공격 드론 등을 정밀하게 요격하는 시스템입니다. 하늘을 향해 쏘아 올리는 활이라는 그 이름처럼, 한국의 전통적인 활 문화와 현대의 첨단 기술이 결합된 이 무기 체계는 현재 한국과 중동, 북아프리카의 하늘을 지키는 든든한 방패 역할을 하고 있습니다. 하지만 천궁의 탄생 과정은 결코 순탄치 않았습니다. 1992년 노태우 정부 시절 시작된 차세대 지대공미사일 도입사업(SAM-X) 당시, 한국은 미국과 러시아의 패트리엇과 S-300 사이에서 고민하며 오랜 시간 결론을 내지 못했습니다.

그러다 김대중 정부에 이르러서야 비로소 우리 손으로 직접 만들겠다는 자체 개발 방침이 세워졌습니다. 당시 주변에서는 과연 한국이 이런 고난도의 기술을 구현할 수 있겠느냐는 회의적인 시각이 지배적이었습니다. 천궁 개발의 결정적인 전환점은 냉전 종식 이후 러시아가 겪은 심각한 경제 위기였습니다. 당시 러시아는 세계 최고의 방산 기술력을 보유하고 있었음에도 불구하고, 신무기를 개발할 재원과 시설이 턱없이 부족해 파트너를 찾고 있었습니다.

국방과학연구소(ADD)는 이 기회를 놓치지 않고 러시아의 대표적 방산기업인 알마즈 안테이사와 접촉했습니다. 러시아는 국가 부도 위기에 처해 있었기에, 한국은 당시로서는 파격적인 조건으로 설계도면을 확보할 수 있었습니다. 알려진 바에 따르면 당시 지불한 설계도면 값은 약 280만 달러에 불과했습니다. 하지만 도면을 얻었다고 해서 바로 무기가 완성되는 것은 아니었습니다.

러시아와 계약 당시 한국에서 생산 가능한 부품은 국산화하고 불가능한 것만 구매한다는 조항을 넣었는데, 한국의 연구진들은 여기서 멈추지 않고 거의 모든 부품을 국산화하는 경이로운 성과를 거두었습니다. 이 과정은 그야말로 허허벌판에 궁전을 짓는 것과 같은 고난의 연속이었습니다. 3차원 위상배열 다기능 레이더, 표적 지향성 탄두, 소형 측추력 모터를 이용한 방향 전환 기술 등은 당시 한국에 전혀 없던 기술들이었습니다. ADD의 연구원들과 방산기업의 엔지니어들은 실험실에 야전침대를 깔고 먹고 자는 생활을 반복하며 기술 개발에 매진했습니다.

군 작전요원들은 현장의 피드백을 끊임없이 전달했고, 정부 당국자들은 탱크나 전투기 개발이 더 급하다는 주변의 핀잔 속에서도 북한의 미사일 위협에 대응하기 위해서는 반드시 요격미사일이 필요하다는 신념 하나로 사업을 밀어붙였습니다. 특히 생산 역량이 불안정했던 러시아 부품에 의존하지 않기 위해 제3국 부품까지 사용할 수 있도록 재협상을 진행한 것은, 훗날 K-방산의 독자적인 경쟁력을 확보하게 만든 신의 한 수가 되었습니다. 개발만큼이나 혹독했던 것은 시험평가 과정이었습니다. 연구진들은 어떤 최악의 조건에서도 무기가 작동해야 한다는 원칙 아래 극한의 환경으로 향했습니다.

아프리카보다 더 덥기로 유명한 대구의 혹서기에는 38도가 넘는 무더위 속에서 에어컨조차 끄고 방독면을 착용한 채 장비를 운용하는 가혹한 시험을 치렀습니다. 또한 겨울에는 체감온도가 영하 45도까지 떨어지는 대관령의 1,400미터 고지에서 눈만 내놓은 채 추위와 싸우며 성능을 검증했습니다. 이러한 처절한 노력 끝에 2011년 천궁의 개발이 완료되었으며, 이후 지속적인 개량을 통해 탄도미사일까지 요격할 수 있는 천궁-II가 탄생하게 되었습니다. 2017년 실사격 훈련을 통해 그 위력을 증명한 천궁-II는 이제 미국의 패트리엇과 어깨를 나란히 하는 세계적인 강자로 우뚝 섰습니다.

한국의 도전은 여기서 멈추지 않습니다. 정부는 지난해 9월부터 천궁-III 체계개발 사업에 공식적으로 착수했습니다. 2030년까지 약 8,688억 원의 예산을 투입하여 개발될 천궁-III는 요격 고도를 기존 천궁-II의 두 배 수준으로 높이고, 탐지 거리와 동시 교전 능력을 대폭 향상시키는 것을 목표로 하고 있습니다. 이는 한국의 미사일 다층 방어 체계의 하단을 더욱 견고하게 다지는 동시에, 글로벌 방산 시장에서 K-방산의 위상을 더욱 높이는 계기가 될 것입니다. 단순한 무기 개발을 넘어 국가의 생존과 직결된 자주국방의 의지가 만들어낸 천궁의 역사는, 앞으로 다가올 미래 전장의 핵심 경쟁력이 될 것입니다





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천궁-II K-방산 자주국방 국방과학연구소 지대공미사일

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