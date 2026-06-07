K-문샷 PD 권한 부족 논란…정부, DARPA 스타일 벤치마킹했으나 제도적 정비 미흡

정부가 과학기술 분야에 AI를 도입해 연구생산성과 국가 난제 해결을 목표로 하는 K-문샷 프로젝트를 추진 중이지만, 민간 전문가인 PD(프로그램 디렉터)에게 부여하기로 한 실질적 권한이 운영 체계와 선발 과정 등에서 미흡하다는 지적이 나온다. DARPA의 PM 제도를 벤치마킹했으나 임기, 예산 배분, 이해충돌 방지 등 구체적인 제도가 부족해 프로젝트 성공에 대한 우려가 제기된다.

배경훈 부총리 겸 과학기술 정보통신부 장관은 27일 서울 용산구 드래곤시티에서 열린 K-문샷 추진단 출범식에 참석했다. K-문샷 은 과학기술 분야에 AI를 도입해 연구생산성을 2030년까지 두 배로 높이고, 2035년까지 국가 차원의 12대 난제를 해결하기 위한 범부처 프로젝트이다.

정부는 지난 2월 K-문샷을 소개하며 민간 전문가인 PD(프로그램 디렉터)에게 사업 조정과 신규 대형 R&D 기획은 물론 과제 통합·조정과 예산 우선 배분까지 총괄하는 권한을 부여하겠다고 밝혔다. 이는 미국 국방부 고등연구계획국(DARPA)의 PM(프로그램 매니저) 제도를 벤치마킹한 것으로, DARPA PM은 3~5년 임기로 연구과제 기획부터 예산 집행, 사업 조정까지 폭넓은 권한을 행사하며 성과가 낮은 과제를 중단할 결정도 내릴 수 있다. 그러나 실제 K-문샷 PD 제도는 운영 체계와 권한 범위, 선발 과정 등이 명확히 정비되지 않아 우려가 제기되고 있다.

과기정통부는 기존 혁신도전형 R&D 책임자로 한국연구재단의 단장(PM) 제도를 활용했으나, 임기가 2년에 불과하고 예산·사업 기획 권한도 제한적이라는 지적을 받아왔다. 이에 이번에는 국가과학기술연구회(NST)의 국가특임연구원 제도를 활용하기로 했다. K-문샷이 과기출연연의 전략연구사업 상당수를 흡수할 전망인 만큼 NST 하에서 이를 관리하겠다는 구상이다. 현재 PD들은 우선 1년 임기의 비상근 전문위원으로 위촉됐으며, 향후 이사회 의결을 거쳐 국가특임연구원으로 전환될 예정이다.

다만 과기정통부가 PD 임기에 제한은 없다고 밝히고 있지만 연속성을 담보할 제도는 아직 공개하지 않은 상태다. 또 별도 지원 자격을 두지 않은 선발 공고와 달리 정부 홍보 영상에는 석·박사 학위 소지자 등이 지원 자격인 것으로 표기돼 논란이 일기도 했다. PD 상당수가 기존 소속을 유지한 채 활동할 수 있어 기업 등 자신이 속한 기관과 관련된 R&D 사업에 영향을 미칠 수 있다는 이해충돌 우려도 나온다. 과기정통부는 내부 규정을 거의 다 만들었고 이에 맞게 신분 전환을 하면서 계약할 때 이해충돌 부분도 고려해 전환할 예정이라고 밝혔다.

사단법인 바른 과학기술사회 실현을 위한 국민연합(과실연)은 최근 성명을 통해 선진국은 물론 중국도 과학기술자에게 더 큰 결정권과 예산 운영권, 자원 배분 권한을 부여하고 있다며, 정부가 선언에 그치지 말고 K-문샷 프로젝트가 실질적인 권한을 갖고 작동할 수 있도록 해야 한다고 주장했다. 결국 K-문샷의 성공 여부는 PD들에게 실질적이고 지속적인 권한이 얼마나 보장되느냐에 달려 있다는 지적이 나오고 있다





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