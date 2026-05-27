K-문샷 프로젝트 본격 가동…12명 PD 임명, 법부처 태스크포스 출범

과학기술정보통신부가 신약 개발 10배 가속화, 우주 데이터센터 기술 확보 등 세계적 과학 역량 확보를 위한 법부처 이행 체계 'K-문샷 프로젝트'를 공식 출범했다.

과학기술 정보통신부가 신약 개발을 10배 가속화하고 우주 데이터센터 기술을 확보하는 등 세계 최고 수준의 과학 역량을 갖추기 위한 법부처 이행 체계인 ' K-문샷 프로젝트'를 공식 출범했다. 지난 27일 서울 용산구 드래곤시티에서 과기정통부는 K-문샷 을 이끌 12명의 프로그램 디렉터(PD)를 임명하고 산업통상자원부, 해양수산부 등 관계 부처와 한국연구재단, LG전자, 현대건설 등 산학연 관계자들이 참석한 가운데 법부처 ' K-문샷 태스크포스' 출범식을 개최했다.

문샷은 원래 '달 탐사선 발사'를 의미했으나, 최근에는 달성하기는 어렵지만 개발되면 세상을 바꿀 수 있는 기술을 지칭하는 의미로 확장됐다. 과기정통부가 주도하는 K-문샷은 과학기술에 인공지능(AI)을 적극 도입해 2030년까지 연구 생산성을 두 배로 높이는 것을 목표로 한다. 또한 2035년까지 국가 경쟁력 도약에 필요한 핵심 난제를 해결하는 임무를 맡았다. 주요 의제로는 신약 개발 10배 가속화, 한국형 소형 핵융합 실증로 개발, 우주 데이터센터 기반 기술 확보 등이 포함된다.

K-문샷 태스크포스는 이종호 부총리 겸 과기정통부 장관이 총괄하며, 관계 부처와의 정책 조정 및 연구개발(R&D) 협력을 수행한다. 과기정통부는 지난 2월 국가인공지능위원회 전체회의에서 'K-문샷 추진 전략'을 발표한 바 있다. 이후 국가과학기술연구회와 정보통신기획평가원을 통해 PD 선정 절차를 진행해 지난 21일 최종 선정을 완료했다. 선정된 PD들은 각 분야의 최고 전문가들로, 앞으로 K-문샷 과제를 직접 기획하고 관리할 예정이다.

이들은 AI와 과학기술의 융합을 통해 기존의 한계를 뛰어넘는 혁신적 성과를 창출하는 역할을 맡게 된다. 특히 신약 개발 분야에서는 AI 기반의 가상 임상 시험 기술을 도입해 개발 기간을 획기적으로 단축할 계획이며, 핵융합 분야에서는 소형 반응로 설계를 최적화해 에너지 문제 해결에 기여할 것으로 기대된다. 이 부총리는 "K-문샷은 단순히 AI와 과학기술을 결합하는 기술적 차원을 넘어 인류가 직면한 문제를 해결하겠다는 사명감으로 추진하겠다"고 말했다. 정부는 K-문샷을 통해 2030년까지 연구 생산성 2배 향상, 2035년까지 국가 경쟁력 도약을 목표로 설정했다.

이를 위해 향후 5년간 약 5조 원 규모의 예산을 투입할 계획이며, 민간 투자도 적극 유치할 방침이다. K-문샷 프로젝트는 단기적 성과보다는 장기적이고 도전적인 연구에 초점을 맞추고 있으며, 실패를 용인하는 문화를 조성해 혁신을 촉진한다는 방침이다. 또한 국제 공동 연구와 인재 양성 프로그램도 병행해 글로벌 과학 기술 리더십을 확보할 계획이다. 이번 출범을 계기로 한국 과학 기술계가 새로운 도약의 발판을 마련할 것으로 기대된다





kyunghyang / 🏆 14. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

K-문샷 문샷 프로젝트 AI 과학기술 연구개발

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

차세현 논설위원 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리의 세 번째 셔틀외교 성료이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리의 세 번째 셔틀외교가 지난주 성료됐다. 다카이치 총리는 귀국 후 이 대통령과의 회담에서 온천 얘기를 나눈 점을 거론하면서 다음번 한·일 정상회담 개최지로 ‘온천과 노래방이 있는 료칸’을 수소문하고 있다고 말했다. 한·일 관계는 역대 최상의 수준으로 평가받고 있으며, 2023년 5월 당시 윤석열 대통령과 기시다 후미오 총리 간에 12년 만에 재개된 셔틀외교는 3년간 모두 여섯 차례 진행됐다.

Read more »

“5월 맞나” 유럽 덮친 이례적 폭염…英 79년만에 가장 뜨거워영국 기상청의 기상학자 톰 모건은 '영국에서는 여름에도 35도를 넘는 일이 드물고 5월에 35도에 근접하는 건 역사적으로 드물다'며 '밤에도 기온이 20도 이상 유지돼 숙면이 쉽지 않았을 것'이라고 말했다. 영국 보건안전청(UKHSA)은 지난 22일 런던과 웨스트 미들랜즈, 잉글랜드 동부 등에 두 번째로 높은 단계인 주황 경보를 발령했다. 프랑스 기상청은 지난 22일 예년 평균보다 12도 이상 높은 기온이 약 일주일간 지속될 것이라고 경고했다.

Read more »

Teenagers can now use credit cards without their parents' permissionThe new law allows teenagers aged 12 and above to apply for a credit card in their own name, provided that their parents apply for it on their behalf.

Read more »

김관영엔 12번 ‘논평 폭탄’ 조국엔 달래기…정청래 이중잣대, 왜민주당 지도부가 6·3 지방선거 격전지인 전북지사 선거와 평택을 국회의원 재선거에 상반된 태도를 보이고 있다는 지적이 당 안팎에서 나오고 있다. 반면 평택을에서 김용남 후보를 맹공 중인 조국 후보에 대한 논평은 1건에 그쳤다. 정 대표는 반면 평택을은 지난 16일 김용남 후보 선거사무소 개소식 때 한 차례만 들렀다.

Read more »

[AI픽] 국가 난제 해결 나선 K-문샷…24세 대표도 PD 발탁(서울=연합뉴스) 조승한 기자=과학기술 난제를 인공지능(AI)으로 해결하는 범부처 프로젝트 'K-문샷' 미션 총괄관리자(PD)에 이민형 아스...

Read more »

“동성애 교육” 놓고 갈라진 서울교육감 보수 후보들…단일화 신경전도 계속6·3 서울시 교육감 선거에 출마한 보수 진영 후보들은 입을 모아 “12년 진보 교육감 체제 실패”를 주장하면서도 ‘공교육 정상화’의 해법과 ‘퀴어·동성애 교육 반대’ 공약 등에 대한 선명한 입장차를 드러냈다. 단일화를 둘러싼 신경전도 계속됐다. 김영배·류수노·윤호상·조전혁 후보는 27일 서울 용산구 서울시교육청에서 열린 서울시 교육감 보수 후보 개별...

Read more »