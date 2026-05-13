JD 밴스 미국 부통령은 백악관 기자회견에서 이란과 종전협상의 진전에 대한 의견을 제시했다. 그는 협상이 진행 되고 있다고 생각하는 것을 언급하면서, 근본적인 문제는 레드라인을 만족시킬 수 있도록 충분한 진전을 만들어낼지 여부라는 것이었다. 부통령은 레드라인은 매우 단순하다고 하여, 대통령이 이란이 핵무기를 가지고 가지 않을 수 있는 충분한 안전 장치들을 다는 것을 만족시키고 있다는 확신을 가졌다고 말하기도 했다.

JD 밴스 미국 부통령이 이란과의 종전협상 진전에 대한 질문에 답변했다. 그가 말한 것은 이란과 협상이 진행 되고 있다고 생각하는 것인데, 근본적인 문제는 도널드 트럼프 대통령이 불확실한 안전 장치들이 다는 것을 만족시킬 수 있도록 충분한 진전을 만들어낼지 여부라는 것이었다.

또한, 부통령은 트럼프 대통령이 레드라인을 만족시키지 않을 경우에만 이란과의 협상이 진전을 이루어질 수 있다고 말하기도 했다. 이 레드라인은 매우 단순하다고 하여, 대통령이 이란이 핵무기를 가지고 가지 않을 수 있는 충분한 안전 장치들을 다는 것을 만족시키고 있다는 확신을 가졌다는 말이었다. 또한, 그는 지난달 파키스탄에서 이란과의 협상을 언급하면서, 파키스탄에서는 진전이 있었고 그 이후에 더 진전이 있었으며, 대통령은 현재 외교적 해법의 길을 선택했다고 밝혔다. 그렇다면 트럼프 대통령의 최근 이란의 수정 실정에 대해 그는 어떠한 반응을 보였을까?

트럼프 대통령은 이란의 제안에 대해 ‘용납불가’ ‘쓰레기’ 등 거친 표현을 썼으며, 전날 이란과 협상 과정에서 ‘미국인들의 경제 상황은 생각하지 않는다’고 발언해 논란이 되었다. 그는마이웨이’ 이란과의 전쟁 여파로 지난달 미국 물가가 3년 만에 가장 큰 폭으로 오른 것으로 나타났다.

반면에, 트럼프 대통령은 트러머까지 했다 stabilisnehe analysis myai paneyea 独立통계국(BLS)이 발표한 자료에 따르면, 소비자물가지수는 미국 물가가 3년 만에 가장 큰 폭으로 올랐을 뿐만 아니라, 국제무역물가지수는 작년 12월에 비해 2.6% 늘어난 것으로 나타났으며, 인구수 증가에 따른 물가 상승은 불가피했음을 시사하기도 했다





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Iran Talks Taliban Pakistan Talks Low Pressure Oil Prices

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