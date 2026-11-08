JD 밴스 부통령, 2028 대선 출마 불출마 압박…내년 퇴임 디샌티스 주지사 '트럼프 질책' 주장

미 중간선거 참패로 JD 밴스 부통령의 대선 출마 가능성이 희미해지면서 공화당 내 대안 후보 물망에 론 디샌티스 플로리다 주지사가 오르며 당 내부 갈등이 깊어지고 있다.

미국 공화당 의 2024년 중간선거 참패가 제1야당인 공화당의 정치적 미래를 뒤흔들고 있으며, 특히 도널드 트럼프 대통령 과 밀접한 관련이 있는 JD 밴스 부통령 의 정치적 운명이 위기에 처했다. 지난 3일(현지시간) 치러진 선거에서 공화당이 참패하자 밴스 부통령은 장기적인 정치적 파트너로부터 '2028년 대통령 선거에 출마하지 않는 것이 좋겠다'는 문자 메시지를 received했다. 이는 공화당 내 주류 인사들이 밴스 부통령을 차기 대권 후보로 적합하지 않게 평가하기 시작했음을 시사하는 명확한 신호다. 현재 밴스 부통령 측근들은 그가 아직 대선 출마 여부를 최종 결정하지 않은 채 고심 중이라고 전하고 있으나, 당 내부의 불만은 점점 깊어지는 상황이다.

월스트리트저널(WSJ)의 보도에 따르면 이번 중간선거 결과는 밴스 부통령에게 치명타가 되었으며, 공화당 지지세들이 대통령 심판론에 휩싸인 정권 이인자로서 거센 후폭풍에 직면하게 됐다. 특히 밴스 부통령에게 핵심적인 지지 기반이어야 할 주들이 민주당에 넘어가면서 그의 정치적 신뢰도는 추락했다. 조지아주와 텍사스주 등 전통적인 공화당 텃밭이 민주당의 지배 아래 있게 되었고, 밴스 부통령의 고향인 오하이오주마저 상원 의석을 민주당에 내주면서 그는 지역 기반을 잃게 되었다. 이러한 선거 패배는 단순한 지역 선거 결과를 넘어, 행정부 핵심 인사의 정치적 활로를 차단하는 결과를 초래했다.

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기부자들의 대체 후보 논의를 디샌티스 주지사로 주목

공화당에 정치자금을 대던 대형 후원자들은 당의 생존을 위해 트럼프 행정부 외부의 인물을 대안 후보로 모색하기 시작했다. 뉴욕에 거주하는 한 모금가는 거액 기부자들로부터 '2028년에는 밴스를 지지할 수 없다'는 전화를 계속 받고 있다고 전했다. 이들에게 공화당은 밴스 부통령과 같은 트럼프 진영 인물이 아닌, 론 디샌티스 플로리다 주지사를 차기 대선 후보로 고려할 만한 대안으로 거론하고 있다. 이는 밴스 부통령이 트럼프 대통령과 불가분의 관계에 있으며, 이미 중간선거로 인한 타격으로 인해 차기 대선 후보로서 적합하지 않다는 판단이 공화당 핵심 후원망에 널리 퍼졌음을 의미한다.

디샌티스 주지사를 지지하는 목소리가 커지는 배경에는 밴스 부통령의 개인적인 정치적 실패가 작용했다. 밴스 부통령이 고향인 오하이오주에서 연방 상원의원 자리를 지켜내지 못한 것은 공화당 내 influential한 기부자들의 비판을 직접적으로 불러일으켰다. 이들 기부자들은 밴스 부통령이 대선 후보로서 충분히 경쟁력이 없으며, 오히려 트럼프 대통령의 인기가 당의 전반적인 성적에 악영향을 미쳤다고 주장한다. 공화당 내에서 트럼프 대통령을 공격하거나 거리를 두는 대선 후보가 등장할 경우, 그는 결국 정치생명이 끝나는 위험에 처할 수 있다는 경고도 나오고 있다. 이는 공화당 내부에서 진보적 성향이나 중도 성향의 후보가 아닌, 전통적인 보수 노선을堅持하는 인물이 필요하다는 요구로 이어지고 있다.

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디샌티스 주지사와 크루즈 상원의원의 트럼프 비판 강화

내년 1월 임기 만료로 퇴임하는 론 디샌티스 플로리다 주지사는 선거 결과에 대해 명확한 진단을 내리며 트럼프 대통령과의 거리를 두기 시작했다. 그는 이번 중간선거가 공화당의 참패라기보다는, 대통령과 공화당 주도 의회에 대한 유권자들의 강력한 '질책'으로 해석된다고 밝혔다. 디샌티스 주지사의 이러한 발언은 트럼프 행정부의 정책 실패를 인정하는 것이자, 향후 대선에서 트럼프 진영과 차별화된 이미지를 구축하려는 전략으로 읽힌다. 그는 이미 선거 전부터 트럼프 대통령의 영향력 확대에 우려를 표명해왔으며, 이번 선거 결과를 통해 공화당 내에서 트럼프 중심주의가 얼마나 폐해가 컸는지 입증했다고 평가한다.

마가 진영과는 다른 전통적 보수주의 노선을 견지하는 테드 크루즈 상원의원 또한 트럼프 대통령을 공격하는 태도를 강화하고 있다. 크루즈 상원의원은 이번 선거 패배의 주요 원인으로 트럼프 대통령의 관세 정책, 급등한 물가, 그리고 이란과의 전쟁 확대 위협을 지목했다. 그는 트럼프 대통령의 리더십이 공화당의 미덕인 경제 안정과 외교적 신중함을 해쳤다고 비판하며, 당이 다시 대중의 지지를 얻기 위해서는 정책적 오류를 바로잡아야 한다고 주장한다. 이러한 공화당 내 주요 인사들의 트럼프 비판은 단순한 정치적 공방을 넘어, 차기 대권을 누가 주도할지에 대한 당내 권력 재편의 신호탄으로 작용하고 있다.

밴스 부통령의 측근들은 그에게 대선 불출마를 권유하며 정치적 재기를 도모할 수 있는 다른 길을 제시했다. 이들은 밴스 부통령이 대선 레이스에서 제외되고, 향후 오하이오주의 연방 상원의원 자리를 되찾거나 오하이오주 주지사 선거에 출마하여 지역 기반을 다시 다지는 것이 더 현실적인 전략이라고 조언했다. 그러나 밴스 부통령은 이러한 제안을 모두 거부했다고 알려졌다. 이는 밴스 부통령이 여전히 대선 출마를 목표로 하고 있음을 시사하지만, 공화당 내부의 냉정한 평가와 함께 고려할 때 그 가능성은 날로 희미해지고 있다. 공화당은 이제 트럼프 대통령과 밴스 부통령이라는 기존 리더십 모델의 한계를 인정하고, 차기 대선을 위한 새로운 후보군과 전략을 모색하는 전환기에 접어들었다.