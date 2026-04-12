JD 밴스 부통령, 이란과의 종전협상 결렬 선언: 핵무기 포기 '레드라인' 제시

JD 밴스 미국 부통령이 파키스탄에서 이란과의 종전협상 결렬을 공식 발표하고, 핵무기 포기를 조건으로 하는 '레드라인'을 제시했습니다. 21시간에 걸친 마라톤 협상에도 불구하고 양측은 합의에 이르지 못했으며, 미국은 최종 제안을 남기고 귀국했습니다. 트럼프 대통령과의 통화 내용과 향후 이란의 대응에 대한 전망도 함께 전했습니다.

이란과의 종전협상 을 진행했던 JD 밴스 미국 부통령은 12일(현지시간) 파키스탄 이슬라마바드에서 가진 브리핑에서 “이란은 미국이 제시한 조건을 받아들이지 않기로 선택했다”며 “우리는 합의에 이르지 못한 채 미국으로 돌아가게 됐다”고 밝혔습니다. 밴스 부통령은 11일(현지시간) 마라톤 종전협상 을 마무리한 후 파키스탄 현지에서 브리핑을 통해 이 같은 사실을 알렸습니다. 그는 21시간 동안 진행된 협상에서 이란 측과 여러 차례 실질적인 논의를 나눴지만, 결국 합의에 도달하지 못했다고 설명했습니다. 밴스 부통령은 특히 이란 측이 11일 첫날 협상에 이어 12일에도 협상을 이어가기로 했다고 주장한 것과 달리, 협상을 마무리짓지 못한 채 미국으로 귀국하게 된 점을 강조했습니다. 그는 최종 제안을 남겨놓고 떠날 것이며, 이란 측이 이를 받아들일지 지켜보겠다고 덧붙였습니다. 밴스 부통령은 최종 제안을 ‘ 레드라인 ’이라고 칭하며, 이는 핵무기 에 대한 완전한 포기를 의미하는 것으로 추정됩니다.

\밴스 부통령은 브리핑에서 미국의 핵심 목표가 이란이 핵무기를 추구하지 않고, 신속하게 확보할 수 있는 수단도 추구하지 않겠다는 확고한 약속을 받는 것이라고 강조했습니다. 그는 “이란이 장기적으로 핵무기를 개발하지 않겠다는 근본적인 의지를 확인할 수 있느냐가 핵심”이라고 말하며, 아직 그러한 의지를 확인하지 못했음을 밝혔습니다. 또한 밴스 부통령은 협상 과정과 귀국 결정과 관련하여 도널드 트럼프 대통령과 여러 차례 통화했으며, 트럼프 대통령으로부터 성실하게 합의를 이끌어내기 위해 최선을 다하라는 당부를 받았다고 전했습니다. 밴스 부통령은 트럼프 대통령의 당부에 따라 최선을 다했지만, 안타깝게도 진전을 이루지 못했다고 설명하며 협상 결렬에 대한 아쉬움을 드러냈습니다. 이번 협상은 복잡한 국제 정세 속에서 진행되었으며, 양측의 입장 차이를 좁히지 못하고 종료되었습니다. 미국의 주요 관심사는 이란의 핵 개발 의지를 완전히 억제하는 것이었으며, 이란은 이에 대한 충분한 보장을 제공하지 않은 것으로 보입니다. 이번 협상 결렬은 중동 지역의 안보 상황에 적잖은 영향을 미칠 것으로 예상되며, 향후 양측의 관계 변화에 대한 관심이 집중될 것으로 보입니다. 협상 과정에서 파키스탄이 중재 역할을 수행했으나, 최종 합의를 이끌어내는 데 실패했습니다. \밴스 부통령은 이란과의 협상 결렬 후, 미국의 입장을 명확히 밝히는 동시에 이란 측에 최후통첩을 보낸 셈입니다. 그는 이란이 핵무기 개발을 포기하고 국제 사회의 우려를 해소할 수 있는 방향으로 나아갈 것을 촉구했습니다. 밴스 부통령의 발언은 향후 이란과의 관계 설정에 대한 미국의 강경한 입장을 시사하며, 이란이 미국의 요구를 수용하지 않을 경우 추가적인 제재나 압박이 가해질 수 있음을 암시합니다. 또한, 이번 협상 결렬은 이란의 핵 개발 문제와 관련된 국제적인 긴장을 고조시킬 수 있으며, 다른 국가들의 대응에도 영향을 미칠 수 있습니다. 이번 협상의 실패는 중동 지역의 지정학적 구도에 복잡한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 미국과 이란 사이의 갈등은 단순히 양자 관계를 넘어, 지역 내 다른 국가들의 입장과도 연결되어 있으며, 이러한 복잡한 관계는 해결책을 찾는 데 어려움을 더할 수 있습니다. 밴스 부통령의 발언 이후, 이란 정부의 공식적인 입장이 발표될 예정이며, 이란의 대응에 따라 미국의 추가적인 조치가 결정될 것으로 보입니다. 향후 몇 주 동안 양측의 움직임에 국제 사회의 이목이 집중될 것이며, 중동 지역의 평화와 안정을 위한 노력이 계속될 것입니다





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