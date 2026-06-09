IWC, 우주 환경 최적화 '파일럿 벤처러 버티컬 드라이브'와 차세대 퍼페추얼 캘린더 'IWC-프로셋' 공개

IWC가 '워치스&원더스 제네바 2024'에서 우주 사용에 특화된 '파일럿 벤처러 버티컬 드라이브'와 혁신적인 퍼페추얼 캘린더 메커니즘 'IWC-프로셋'을 탑재한 '빅 파일럿 워치 퍼페추얼 캘린더 프로셋'을 선보였다. 미국 우주개발 기업 바스트와 협업한 파일럿 벤처러 버티컬 드라이브는 크라운 대신 로커 스위치와 베젤 조작을 통한 듀얼 타임 기능으로 우주비행사의 편의를 극대화했다. 또한, IWC-프로셋은 기존 퍼페추얼 캘린더의 한계를 해결하며 1040년까지 문페이즈 오차를 하루로 줄이는 정밀도를 자랑한다. 이와 함께 앙투완 드 생텍쥐페리와의 20주년을 기념하는 어린 왕자 에디션도 함께 발표됐다.

1936년부터 파일럿을 위한 시계를 제작해온 IWC 샤프하우젠( IWC Schaffhausen, 이하 IWC )은 이 분야에서 독보적인 유산을 이어오고 있다. 지난 4월 스위스 제네바에서 열린 ' 워치스&원더스 제네바'에서도 IWC 는 집요한 기술적 탐구와 디자인적 진화를 담은 파일럿 워치 신제품을 다수 공개했다.

항공을 넘어 우주 공간에서도 손쉽게 조작할 수 있도록 설계한 '파일럿 벤처러 버티컬 드라이브'가 대표작이다. 새롭게 설계한 퍼페추얼 캘린더 메커니즘을 탑재한 '빅 파일럿 워치 퍼페추얼 캘린더 프로셋' 모델도 빼놓을 수 없다. 한편, 올해는 IWC가 프랑스 작가 앙투완 드 생텍쥐페리의 후손들과 파트너십을 맺은 지 20주년이 되는 해이기도 하다. 이를 기념하는 '어린 왕자' 에디션 역시 다수 공개됐다.

파일럿 벤처러 버티컬 드라이브는 미국 우주개발 기업 바스트와 협업해 완성한 모델이다. 설계부터 우주 환경에서의 사용을 전제로 개발됐다. 이번 협업은 브랜드가 꾸준히 보여온 우주를 향한 관심에서 출발했다. 2021년 IWC는 스페이스X의 민간 우주 비행 프로젝트인 '인스퍼레이션4(Inspiration4)'를 위해 파일럿 워치를 제작한 바 있다. 이듬해에도 스페이스X의 우주 비행 프로젝트 '폴라리스 던(Polaris Dawn)'과의 파트너십을 기념하는 시계를 공개했다.

시계의 외관을 살피면, 케이스는 지름 44.3㎜, 두께 16.7㎜의 크기로 큼직하다. 두꺼운 장갑을 착용한 채 쉽게 시간을 확인하고 조작해야 하는 우주비행사를 배려한 결과다. 케이스는 화이트 산화지르코늄 세라믹, 회전 베젤과 백케이스는 브랜드가 자체 개발한 세라타늄®으로 만들었다. 세라타늄®은 잘 긁히지 않는 세라믹과 가볍고 튼튼한 티타늄의 장점을 결합한 신소재로, 약 8년에 걸친 연구 끝에 완성됐다.

파일럿 벤처러 드라이브는 '로커 스위치'로 시계를 와인딩할 수 있다. 우주복을 착용한 상태에서도 쉽게 태엽을 감고 시간을 설정할 수 있도록 크라운을 없앴다. 이 시계에는 크라운(용두)가 없다. 대신 케이스 왼쪽에 '로커 스위치'를 배치했다.

착용자는 와인딩, 시간 설정 등 원하는 작동 모드로 스위치를 설정한 다음 베젤을 돌려 조작한다. 우주복을 착용한 상태에서도 쉽게 태엽을 감고 시간을 설정할 수 있다. 이 시계는 두 개의 시간대를 동시에 표시하는 듀얼 타임 기능도 갖췄다. 우주비행사는 저궤도 비행 기준 약 90분 동안 지구를 한 바퀴 공전하며 하루에 약 16번의 일출·일몰을 경험한다.

때문에 협정세계시(UTC)를 기준으로 생활하는 동시에 지상 임무 통제센터 시간 역시 함께 확인해야 한다. 듀얼 타임은 이 상황에 요긴하다. 다이얼은 무광의 블랙 컬러로 빛 반사를 최소화한다. 시침·분침에는 야광 물질을 입혀 어두운 곳에서도 가독성을 확보했다.

시계에 탑재한 무브먼트는 120시간의 파워리저브를 보장하는 칼리버 32722다. 손목 움직임을 통한 로터의 회전으로 동력을 축적하는 오토매틱 방식이지만 무중력 환경을 고려해 수동 와인딩 기능을 함께 갖췄다. 그간 우주에 동행한 시계는 많았지만 초기 설계부터 우주 환경을 전제로 한 시계는 드물었다. 이 모델이 특별한 이유다.

빅 파일럿 워치 퍼페추얼 캘린더 프로셋 어린 왕자 에디션은 시그니처인 딥 블루 컬러 다이얼을 탑재했다. 백케이스를 통해 어린 왕자 모티프가 올라간 로터를 감상할 수 있다. 빅 파일럿 워치 퍼페추얼 캘린더 프로셋(Big Pilot's Watch Perpetual Calendar ProSet®) 퍼페추얼 캘린더는 윤년과 매달 날짜 수(28일, 30일, 31일)를 자동으로 계산해 표시하는 정교한 메커니즘이다. 덕분에 사용자는 매달 말일마다 별도로 날짜를 조정할 필요가 없어 편리하다.

그러나 일반 시계보다 훨씬 많은 부품과 정밀한 조립 과정을 요구해 하이 컴플리케이션으로 분류된다. IWC의 전설적인 워치메이커 커트 클라우스(Kurt Klaus)는 1985년 모듈형 시스템을 통해 현대적인 퍼페추얼 캘린더의 새로운 기준을 제시했다. 약 80개의 부품만으로 퍼페추얼 캘린더 메커니즘을 구현했으며, 특히 크라운 하나로 모든 캘린더 기능을 손쉽게 조정할 수 있도록 설계하여 그 특별함을 더했다. IWC는 커트 클라우스의 퍼페추얼 캘린더 메커니즘을 지속적으로 발전시켜왔다.

날짜 및 월 표기를 디지털 디스플레이 방식으로 전환하거나, 남반구와 북반구에서 보이는 달의 모습을 각각 보여주는 더블 문페이즈를 선보이는 등 진화를 거듭했다. 2024년에는 무려 3999년간 별도의 조정이 필요 없는 '포르투기저 이터널 캘린더'도 발표했다. 그리고 올해 IWC는 클라우스를 계승하는 차세대 메커니즘 '퍼페추얼 캘린더 IWC-프로셋®(이하 IWC-프로셋®)'을 공개했다. 기존 퍼페추얼 캘린더는 날짜 설정 과정에서 역방향 조정이 제한돼, 시계의 날짜가 실제보다 빠를 경우 시계를 멈추고 그 날짜가 올 때까지 기다리거나 워치메이커가 수동으로 개입해야 했다.

IWC-프로셋®은 크라운으로 날짜를 앞뒤 양방향으로 조정할 수 있게 진화했다. 문페이즈의 정확성도 높아져 다이얼에 표시된 값과 실제 달의 공전 주기 간 오차가 1040년 동안 단 하루 수준이다. IWC는 이러한 IWC-프로셋® 메커니즘을 빅 파일럿 컬렉션에 처음 적용했다. 시계 이름은 '빅 파일럿 워치 퍼페추얼 캘린더 프로셋'이다. 18K 5N 골드 버전과 2종의 어린 왕자 에디션, 총 3가지 버전으로 선보인다.

케이스 크기는 지름 42㎜로 기존에 선보인 빅 파일럿 워치 퍼페추얼 캘린더(지름 46.2㎜)보다 작다. 18K 5N 골드 케이스에는 짙은 올리브 그린 컬러 다이얼을 탑재하고 같은 색의 버팔로 가죽 스트랩을 매치했다. 어린 왕자 에디션은 스틸과 화이트 세라믹 케이스 모델로 출시됐으며, 어린 왕자 에디션의 시그니처인 딥 블루 컬러 다이얼을 탑재했다. IWC-프로셋® 메커니즘을 구현한 칼리버 82665는 60시간 파워리저브를 제공한다. 시계는 오토매틱 방식으로 구동되며, 백케이스를 통해 무브먼트의 움직임을 감상할 수 있다. 어린 왕자 에디션의 로터에는 어린 왕자 모티프를 더해 상징성을 강조했다





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