IMF, 한국 정부 부채 2029년 60% 돌파 전망… “부채 증가 속도 빨라”

국제통화기금(IMF)이 한국의 GDP 대비 일반 정부부채 비율이 2029년 60%를 넘어 2031년에는 63.1%까지 증가할 것이라고 전망했다. IMF는 한국을 부채 비율이 유의미하게 상승하는 국가로 분류했으며, 선진 비기축통화국 평균을 상회할 것이라고 지적했다. 고령화와 중동발 지정학적 리스크로 인한 재정 압박 심화 가능성도 경고했다.

국제통화기금( IMF )이 한국의 국내총생산( GDP ) 대비 일반 정부부채 비율이 2029년 60%를 넘어설 것이라는 전망을 제시하며 한국을 향후 부채 비율이 유의미하게 증가하는 국가로 지목했다. IMF 의 4월 재정점검보고서에 따르면, 한국의 GDP 대비 정부 부채 비율은 올해 54.4%에서 2029년 60.1%로 상승할 것으로 예상되며, 2031년에는 63.1%까지 증가할 것으로 내다봤다. 일반 정부부채는 중앙 및 지방 정부의 채무에 비영리 공공기관 부채까지 포함하는 국제 비교 기준이다. 지난해 10월 전망치와 비교하면 부채 상승 속도는 다소 완만해졌다. 당시 IMF 는 2028년에 60%를 넘어설 것으로 예상했지만, 이번 전망에서는 1년 늦춰졌다. 그러나 이러한 완화는 정부 부채 증가 속도의 둔화보다는 GDP 성장 전망치 상향 조정에 기인한다. IMF 는 올해 한국의 명목 성장률 전망치를 기존 2.1%에서 4.

7%로 상향 조정했는데, 이는 반도체 경기 회복에 따른 수출 증가 등이 반영된 결과이다. 그럼에도 불구하고 한국의 부채 증가 속도는 여전히 빠른 편이다. IMF가 선진국으로 분류하는 41개국 중 2024년부터 2031년까지 한국보다 부채 증가 속도가 빠른 나라는 미국, 에스토니아, 벨기에, 슬로바키아, 리투아니아, 독일 6개국뿐이다. 특히 이들 국가는 한국과 달리 달러나 유로와 같은 기축통화를 사용한다는 점에서 한국과는 경제적 기반이 다르다. IMF는 한국을 벨기에와 함께 부채 비율이 유의미하게 상승하는 국가로 분류했는데, 통상 한국과 같은 비기축통화국은 유사시 자국 통화를 발행하여 부채를 상환할 수 있는 기축통화국보다 부채 비율을 더 엄격하게 관리해야 하는 특성이 있다. IMF의 전망대로라면 내년부터 한국의 부채 비율은 56.6%로, 선진 비기축통화국 11개국의 평균인 55%를 처음으로 상회하게 된다. 2031년에는 평균 54.4%보다 8.7%포인트 높은 수준에 도달할 것으로 예상된다. IMF는 중동 전쟁 등으로 인해 각국 정부의 재정 상태가 악화될 가능성을 진단하며, 고령화와 같은 인구구조 변화라는 상수에 더해 중동 전쟁으로 인한 지출 압박이 각국의 빚 부담을 가중시킬 수 있다고 분석했다. 특히 에너지 가격 상승에 대한 대응책으로 IMF는 취약계층에 대한 명확한 지원 대상 선정과 정해진 예산 범위 내에서의 한시적 지원을 제안했다. 이에 대해 한국 정부는 IMF의 제언 취지에 공감하며, 취약계층 및 피해 업종을 중심으로 고유가 피해 지원금과 에너지 바우처 등을 지원하고 있다고 밝혔다. 하지만 정부는 최근 추가경정예산을 통해 전 국민의 70%에 해당하는 약 3580만 명에게 1인당 10만 원에서 60만 원의 지원금을 지급하기로 결정한 상황으로, 이는 IMF의 제언과는 다소 거리가 있는 전 국민적 지원이라는 점에서 향후 재정 운용에 대한 추가적인 고려가 필요함을 시사한다. 이는 단순히 부채 증가 추이에 대한 경고를 넘어, 경제적 충격에 대한 대응 방식과 재정 건전성 확보라는 두 가지 측면에서 한국 경제가 놓인 복합적인 상황을 보여준다





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IMF 정부 부채 GDP 재정 건전성 부채 증가

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