IMF가 인공지능 호황과 반도체 수출 강세로 인해 한국의 올해 실질 GDP 성장률 전망치를 3.9%로 대폭 상향 조정했다. 이에 따른 물가 관리와 구조개혁 방향을 분석한다.

국제통화기금( IMF)이 인공지능(AI) 산업의 급성장과 반도체 수출 호조에 힘입어 한국의 올해 실질 국내총생산(GDP) 성장률 전망 치를 3.9%로 대폭 상향 조정했다. 이는 전월 발표된 3.3%보다 0.6%포인트나 높인 수치로, 1년 전 전망치인 1.8% 대비 2.1%포인트나 끌어올린 것이다.

IMF, 성장률 상향 조정 배경과 전망

IMF는 17일 재정경제부가 발표한 '2026년 연례협의 결과'를 통해 이러한 성장률 전망을 명시했다. 협의단은 한국의 경제가 반도체 등 첨단 산업의 수출 증가와 AI 관련 투자 활성화에 힘입어 탄탄한 성장세를 이어갈 것으로 평가했다. 특히 AI 전환을 위한 투자가 본격화되면서 소비도 함께 늘어나는 선순환 구조가 형성되고 있다고 설명했다.

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이전 전망치 추이를 보면 IMF는 지난해 10월 한국 성장률을 1.8%로 예측했으나, 올해 1월 1.9%, 7월 2.6%, 10월 3.3%로 차례로 상향했다. 이번 3.9%라는 수치는 최근 3분기 성장률이 예상보다 좋았으며, 최신 수출 실적이 반영되었기 때문이라고 코린 들레샤 IMF 한국 연례협의단장이 기자회견에서 밝혔다.

AI 투자 확대와 잠재성장력 제고 기대

IMF는 AI 호황이 단순한 일회성 현상이 아니라 한국 경제의 기초체력을 강화하는 요인이라고 진단했다. 들레샤 단장은 대규모 AI 관련 투자가 반영될 경우, 한국의 중기 잠재성장률이 2.5% 수준까지 개선될 것으로 전망했다. 이는 첨단기술 산업의 소득 증가가 소비로 확산되고, 기술 전환을 위한 자본 투입이 본격화됨에 따른 결과다.

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협의단은 올해와 내년 성장률 전망을 각각 3.9%와 3.3%로 제시하며, 한국 경제가 2년 연속 3%대의 높은 성장률을 기록할 것으로 내다봤다. 이는 지난달 IMF가 세계경제전망(WEO)을 통해 제시했던 수치보다 각각 0.6%포인트, 0.5%포인트 상향된 것이다.

고물가 우려와 긴축 재정·통화 정책 권고

성장이 유망하지만 물가 안정을 위해선 추가적인 긴축 조치가 필요하다는 지적도 나왔다. IMF가 전망한 한국의 올해와 내년 소비자물가 상승률은 각각 2.7%, 2.3%로, 한국은행의 물가안정목표인 2%를 상회하는 수준이다.

IMF는 성장의 원천이 반도체 산업에 집중되어 있고, 호황이 다른 기업과 가계로 퍼지는 속도가 더디다는 점을 한계로 지목했다. 이에 물가가 목표 수준으로 내려오도록 통화정책의 긴축 기조를 유지해야 한다고 강조했다. 또한 물가 잡는 일을 통화정책에만 맡기면 금리가 지나치게 높아져 취약 계층의 부담이 커질 수 있으므로, 정부도 재정을 다소 긴축적으로 운용할 것을 주문했다.

미래대응기금 평가와 구조개혁 촉구

반도체 호황에 따른 추가 세수로 조성하려는 162조3000억원 규모의 미래대응기금 신설 계획에 대해서는 '환영할 만한 일'이라고 호평했다. 들레샤 단장은 반도체 경기의 변동성이 크므로 초과세수를 유보해 두면 향후 세수 감소 시 완충 역할을 할 수 있다고 설명했다.

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IMF는 AI 호황의 효과를 경제 전반으로 확산하기 위한 구조개혁도 촉구했다. 급속한 고령화와 지역 불균형, 기업과 근로자 간 생산성 격차에 대응해야 한다는 것이다. 구체적으로 경제활동 참가율을 높이고 근로 형태에 따른 임금 격차를 줄이는 방안을 제시했다.

또한 환율은 유연하게 움직이되, 외환시장 개입은 시장 혼란을 막는 경우로 제한해야 한다고 밝혔다. 협의단은 여전히 경제 전망의 불확실성이 높고 성장의 하방 위험이 우세하다며, 특정 부문에 집중된 위험을 완화할 수 있도록 단기 거시정책의 긴축 기조를 세심하게 조율해야 한다고 역설했다.