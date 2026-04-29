IFRS 18 도입으로 기업 재무 시스템 재설계 불가피…실적 변동성 커질 전망

내년부터 적용되는 IFRS 18이 기업의 재무보고 방식과 경영 전략에 큰 변화를 가져올 전망이다. 영업이익 범위 확대와 경영진 정의 성과지표(MPM) 공시 의무화로 인해 기업들은 재무 시스템 재설계와 내부통제 강화에 나설 것으로 예상된다. 특히 자산 변동성이 큰 산업에서는 실적 변동성이 확대될 수 있어 사전 대비가 중요하다.

내년부터 한국에 도입되는 새 국제 회계기준 ( IFRS 18 )이 기업 경영 에 큰 영향을 미칠 전망이다. 이 기준은 단순한 장부 작성 규칙의 변경을 넘어 기업의 성과 관리와 투자자 커뮤니케이션 방식 전반에 영향을 미칠 것으로 예상된다.

김성배 삼정KPMG IFRS18 TF 리더는 최근 인터뷰에서 IFRS 18이 '얼마를 벌었는가'를 묻는 기준이 아니라 '그 성과가 어디서 어떻게 발생했는가'를 설명하도록 요구하는 기준이라고 강조했다. 그는 기업의 성과에 대한 재정의와 함께 투자자와 소통하는 재무보고 방식의 전반에 대한 재정렬이 필요하다고 설명했다. IFRS 18의 핵심은 손익계산서 구조 개편이다. 기존 체계에서는 영업이익에 대해 명확한 정의가 없어 기업마다 영업이익의 정의가 달라 투자자 입장에서 기업 간 성과 비교가 어려웠다.

IFRS 18은 손익을 영업·투자·재무 세 범주로 구분하고 영업이익 표시를 의무화했다. 김 전무는 '투자와 재무를 제외한 나머지를 영업 범주로 포괄하는 구조가 도입되면서 과거 영업외손익으로 분류되던 항목 상당 부분이 영업이익에 포함될 수 있다'며 '기업 실적의 변동성이 커질 가능성이 있다'고 설명했다. 이로 인해 투자자들은 단순한 영업이익 규모보다 손익의 구성과 발생 원천을 함께 보는 방향으로 변화할 전망이다. 또 다른 변화는 경영진 정의 성과지표(MPM) 공시다.

기업이 기존 기업설명회(IR) 자료 등에서 활용하던 지표를 일정 기준에 따라 재무제표에 포함하도록 한 것이다. 김 전무는 '기업이 자사의 사업 구조와 전략을 반영한 성과지표를 보다 투명하게 설명할 수 있는 계기가 될 것'이라면서도 '감사 대상이 되는 만큼 산출 기준의 일관성과 내부통제 체계 구축이 필수'라고 강조했다. 기업들은 시스템과 프로세스 개편을 통해 동일한 거래라도 발생 원천에 따라 손익 분류가 달라질 수 있어 기존 계정 체계를 범주 중심으로 재설계해야 하는 경우가 많다. 여기에 비교표시 재무제표 작성, 성과평가 지표 조정, 내부회계관리제도 정비 등 영향 범위도 광범위하다.

특히 국내 기업은 기존 K-영업손익을 향후 3년간 주석으로 의무 공시해야 해 IFRS 18 기준과의 병행 공시에 따른 부담이 더욱 커질 것으로 예상된다. 김 전무는 '도입 초기에는 시장의 혼선이 불가피하다'며 '사전에 영향 분석을 통해 주요 핵심성과지표(KPI)와 성과보상체계, 공시 전략까지 점검해야 한다'고 조언했다. 산업별 영향도 차별화될 전망이다. 플랫폼, 바이오, 2차전지, 로봇 등 자산 변동성이 큰 산업은 손상차손, 자산처분손익 등이 영업손익에 반영되면서 실적 변동성이 확대될 수 있다.

반면 금융업은 상대적으로 영향이 제한적이지만 리스부채·복구충당부채 이자비용 분류, 투자부동산 손익, 외환손익 세분화 등과 관련한 세부 분류 기준을 둘러싼 판단 이슈가 늘어날 것으로 보인다. 감사 범위 또한 확대된다. 손익 분류의 적정성과 경영진 판단의 합리성이 주요 감사 포인트가 될 전망이다. 특히 주된 사업활동 판단, 손익의 원천이 되는 자산·부채의 성격 구분, MPM 식별과 공시는 감사인의 중점 검토 대상이 된다.

또한 연결과 별도 재무제표 간 손익 범주 차이가 존재하는 경우 연결 조정 과정과 내부통제의 일관성도 중요한 감사 이슈다. 김 전무는 'IFRS 18 도입은 단순한 회계 기준 변경이 아니라 재무보고 체계를 재정비하는 프로젝트'라며 '영업손익의 큰 변동이 불가피한 상황에서 기업이 손익 변동의 배경과 의미를 얼마나 명확히 설명하느냐가 시장 신뢰를 좌우할 것'이라고 말했다. 이어 '앞으로는 재무제표의 형식보다 재무성과 스토리를 어떻게 설계하고 전달하느냐가 주요 과제가 될 것'이라고 덧붙였다





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IFRS 18 영업이익 재무보고 기업 경영 회계기준

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