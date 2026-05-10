IBM 딥 블루와 가리 카스파로프의 파괴적인 대국

IBM 딥 블루는 인간에 의해 개발된 인공지능 체스 컴퓨터로, 1997년 가리 카스파로프와의 대국에서 인간의 그랜드마스터로 불리는 카스파로프를 1승 3무 1패로 이겼습니다.

노정태 작가·경제사회연구원 전문위원 1997년 5월 11일 미국 뉴욕. 수많은 현장 관객과 TV 중계 앞에서 가리 카스파로프(Gary Kasparov)는 초조한 기색을 감추지 못했다. 1985년부터 2000년까지 16년간 세계 챔피언 자리를 지킨 사나이, 체스 역사상 가장 위대한 선수로 꼽히는 러시아의 그랜드마스터는, 그 누구보다 까다로운 적수를 마주하고 있었다.

체스에 특화된 IBM의 수퍼컴퓨터 ‘딥 블루(Deep Blue)’가 바로 그 상대방이었다. 그는 이미 1996년에 딥 블루를 3승 2무 1패로 이긴 바 있었다. 쉽지는 않았지만 나쁘지 않은 싸움이었다. 이듬해 다시 맞붙은 딥 블루는 달랐다.

팽팽하게 이어진 승부는 1승 3무 1패로 비기고 있었고, 마지막 여섯 번째 대국은 딥 블루가 백으로 선수를 잡은 상황이었다. 카스파로프는 ‘카로-칸 디펜스’로 승부수를 던졌지만 딥 블루는 나이트를 희생하며 상대방의 방어선을 무너뜨렸다. 경기 초반, 고작 19수 만에 카스파로프는 항복했다. 전 세계 인류가 충격을 받았다. 카스파ρο프 본인도 그중 한 사람이었다





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