국제원자력기구가 한국의 핵추진잠수함 추진과 관련해 안전 조치 이행을 확인하며 협력을 '만족'한다고 공식 평가했다. IAEA와 기술 협의 진전 현황과 저농축우라늄 사용 계획, 향후 안보 협의 필요성 등 핵심 내용을 정리했다.

국제원자력기구 (IAEA)가 한국의 핵추진잠수함 (핵잠) 도입 추진과 관련한 첫 사무총장 명의 보고서를 공개하면서, 한국의 협조태도에 대한 높은 만족감을 표명했다. IAEA는 오스트리아 빈에서 열린 11월 정기이사회 기간인 지난 19일 이 문서를 공개했으며, 이는 한국이 핵잠 기술을 논의하는 첫 번째 국가로서 해당 기구로부터 받은 공식적인 국제적 검증이었다.

IAEA 기술협의 경과 및 안전조치 이행 현황

IAEA가 핵추진잠수함 도입을 추진 중인 국가 중 한국에 대한 최초의 보고서를 발간한 것은 올해가 처음이며, 호주와 브라질에 대해서는 각각 2022년, 2023년부터 연례 보고서를 발행해 왔다. 이번 보고서에는 우리 정부의 핵잠 사업 추진 경과, 국제원자력기구와의 협의 내용, 그리고 안전조치 의무 이행 현황이 상세히 담겨 있다. IAEA는 보고서 내에서 한국이 전면안전조치협정(CSA)과 추가의정서(AP)에 따른 핵잠 관련 신고의무를 완벽하게 이행했다고 공식 확인했다.

Also read 與 '국격 추락'...정부 '日, IAEA 뇌물설은 가짜뉴스'

특히 IAEA는 한국의 기술협의와 의견교환 등 협력 과정에 대해 '만족(satisfied)'한다고 명시적으로 밝혔다. 외교부 당국자는 이번 IAEA의 평가를 '첫 단추를 잘 끼웠다'고 평가하며, 한국이 2007년부터 매년 유지해 온 핵물질 평화적 사용에 대한 '포괄적 결론'이 국제적 인증서 역할을 하고 있다고 설명했다. 이는 한국이 핵 비확산과 안전조치 의무 이행에 있어 매우 높은 수준의 기준을 준수하고 있음을 전 세계에 공인받은 셈이다.

핵잠 연료로 저농축우라늄 사용 계획 공유

정부는 IAEA와의 기술 협의 과정에서 핵추진잠수함에 사용될 연료로 저농축우라늄을 활용하겠다고 명시적으로 밝혔다. 핵잠 연료로 농축도 20% 이하의 저농축우라늄을 사용하는 계획은 한국의 핵 비확산 의지를 국제사회에 강력히 시사하는 요소로 작용할 것으로 예상된다. 정부는 이러한 저농축우라늄 사용 계획이 북한의 핵 위협에 대응하는国防 역량을 강화하면서도, 국제적 신뢰를 확보하는 데 기여할 것이라고 판단했다.

Advertisement

한편, IAEA의 보고서는 핵잠 도입을 위한 선결 과제인 IAEA와의 별도 약정 체결 추진 방향도 포함하고 있다. 핵확산금지조약(NPT)은 비보유국의 핵무기 전용을 금지하지만, 전면안전조치협정 14조에 따라 IAEA와의 별도 합의를 통해 금지되지 않은 군사적 용도로 핵물질을 사용하는 것을 허용한다. 핵잠 도입은 이러한 국제적 우려를 해소하는 것이 필수적이므로, IAEA와의 협상 진전이 핵잠 사업 성패를 가르는 핵심 변수로 작용하고 있다.

핵잠 사업 일정 및 한미 안보 협의 필요성

정부는 지난 6월 16일 IAEA와 예비 기술협의에서 전면안전조치협정 제14조에 따른 별도 약정 체결 의사를 전달했으며, 9월 2일에는 약정 협의 개시 의사를 공식 통보했다. 이에 따라 한국과 IAEA는 지난 10월 8일 1차 기술협의를 개최해 향후 논의해야 할 요소들을 점검했으며, 내년에도 기술협의를 지속해 나가기로 했다. 외교부 당국자는 이번 보고서 공개가 향후 체결될 별도 약정의 토대를 마련하는 중요한 단계라고 강조했다.

정부는 2030년대 중반까지 첫 핵추진잠수함을 진수한다는 장기 목표를 가지고 있으며, 이를 위해 핵연료 조달 등을 위한 IAEA와의 협의와 별도로 미국 정부와의 안보 분야 협의가 반드시 진전되어야 한다. 그러나 한미 정상 합의 이후 한미 간 안보협의는 지난 6월 2~3일 서울에서 열린 것을 마지막으로 진행되지 않고 있는 상태다. 이러한 안보 협의의 공백기가 지속될 경우, 핵잠 사업의 안정적 추진에 차질이 빚어질 수 있어 향후 한미 간 긴밀한 대화가 요구된다.

이번 IAEA 보고서 공개는 문재인 정부 시절부터 추진된 핵잠 개발 구상이 현 이재명 정부 하에서도 체계적이고 투명하게 진행되고 있음을 세계에 알린 사건이다. 지난 5월 경남 창원시 진해구에서 열린 제1회 미래국방전략위원회에서 안규백 당시 국방부 장관이 이례적으로 안규백 장관의 핵추진잠수함 개발 기본계획을 보고했던 시점부터, 한국은 핵잠 추진에 대한 국제적 정당성을 확보하기 위한 외교적 노력에 집중해 왔다. 이번 보고서는 그러한 노력이 국제 기구로부터 공식적으로 인정받았음을 의미한다.