IAEA, 이란의 비협조적 태도 지적…핵 비확산 의무 이행 불가 결론

IAEA는 이란이 신고된 핵물질의 평화적 전용 여부를 확인할 수 없다며 엄중 경고했다. 이란은 미국 대통령의 무력 위협을 이유로 사찰 협조를 거부하며 긴장이 고조되고 있다.

국제원자력기구( IAEA)는 최근 회원국들에게 회람한 기밀 보고서를 통해 이란의 비협조적인 태도를 명확히 지적하며, 이란이 신고한 핵물질이 평화적인 목적으로만 사용되었음을 결론지을 수 없다고 밝혔다. 이는 이란의 핵 감시 체계가 심각한 위기에 직면했음을 보여주는 전문적인 판단으로, 국제사회의 우려를 더욱 크게 하고 있다.

IAEA 보고서 핵심 내용 및 안보리 회부 배경

이번 IAEA의 기밀 보고서에서는 이란이 사찰 활동에 필요한 정보를 충분히 제공하지 않아 검증 가능한 결론을 내리기 어렵다고 명시했다. 앞서 IAEA 이사회는 지난 9월 이란이 핵 관련 보고 의무를 지속적으로 이행하지 못한 것을 이유로, 유엔 안전보장이사회(안보리)에 이란 문제를 공식 회부했다. 이란이 유엔의 최고 의사결정 기구인 안보리에 회부된 사례는 지난 20년 만에 처음 있는 일이다.

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이란의 우라늄 농축 수준 및 IAEA의 관측

이란이 현재 생산하고 있는 우라늄의 농축도는 사실상 파기된 2015년 이란 핵 합의(JCPOA)에서 정한 제한 수치인 3.67%를 크게 상회하는 것으로 파악되고 있다. 특히 현재 이란의 농축도는 핵무기 제조에 필요한 고도 90%에 근접한 수준으로, 핵무기 개발 능력이 어느 단계에 있는지 국제사회의 경계심을 높이고 있다.

라파엘 그로시 IAEA 사무총장은 지난 6월, 이란의 우라늄 비축량이 이전과 마찬가지로 이스파한 우라늄 농축 시설 인근에 보관되어 있을 것이라는 지배적인 관측이 있다고 언급하며 이란의 불투명한 행보에 대한 걱정을 표명한 바 있다.

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이란 정부의 공식 입장과 사찰 불가 주장

마수드 페제시키안 이란 대통령은 2025년 4월 테헤란에서 열린 '핵 성과 전시회'를 찾아 이란 원자력청(AEOI) 청장의 설명을 들으며 정부 입장을 재확인했다. 이란은 서한을 통해 미국 대통령이 이란의 핵시설을 겨냥한 무력 공격 위협을 공개적으로 지속하는 상황에서는 핵 감시 논의를 진행할 수 없다고 반박했다. 이란 측은 현 상황의 근본 원인이 해결되고 정상적인 안전조치 이행 요건이 회복될 때까지 사찰 불가 상황은 풀리지 않을 것이라고 주장했다.

포상금 문제 및 향후 전망

이란 측은 법적 및 실질적인 여건이 허락하는 대로 안전조치 의무 이행을 온전히 재개하겠다는 확고한 약속을 다시 한번 밝혔다. 그러나 최근 미국이 이란 핵 프로그램 정보 제공자에게 최대 2천만 달러, 약 280억 원에 달하는 포상금을 내건 것을 비판하며, IAEA 활동의 기밀 유지와 정보 유출 방지를 강력히 촉구했다.

이란은 오랫동안 핵무기 개발 의혹을 부인해 왔으나, IAEA 사찰단의 접근을 방해하고 탄도미사일 프로그램을 확대하며 민간 용도를 넘어서는 고농축 우라늄을 생산해 온 사실이 드러났다. 이제 IAEA와 이란 사이의 신뢰 회복 및 사찰 재개 여부가 국제 안보의 주요 쟁점으로 부상했다.