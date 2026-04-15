IAEA 사무총장, 한국 핵잠수함 도입 관련 '사찰 사각지대' 우려 표명

라파엘 그로시 IAEA 사무총장이 한국의 핵추진 잠수함 도입과 관련하여 사찰 사각지대 문제를 제기하며, NPT 체제 내 투명한 핵물질 관리의 중요성을 강조했다. 북한 핵 능력 고도화에 대한 우려도 표명하며, 미국-이란 핵 협상에 대한 의견도 밝혔다.

라파엘 그로시 국제원자력기구( IAEA ) 사무총장이 15일 서울 종로구 포시즌스 호텔 서울에서 기자간담회를 가졌다. 그로시 총장은 한국의 핵추진 잠수함 도입 추진과 관련하여, 특히 IAEA 사찰망을 벗어나는 핵물질 관리의 중요성을 강조했다.

그는 한국이 핵잠수함을 도입할 경우, 장기간 해상 임무 수행으로 인해 잠수함 내 핵물질에 대한 사찰 사각지대가 발생할 수 있다는 점을 지적하며, IAEA와 특별 절차 합의를 통해 핵물질의 전용 및 은닉을 방지해야 한다고 밝혔다. 이는 현행 핵무기비확산조약(NPT) 체제 하의 포괄적 안전조치 협정(CSA) 14조에 따른 절차를 의미하며, 일반 원전 사찰과는 다른 활동과 기술이 요구된다고 설명했다.

그로시 총장은 한국 정부의 비확산 규범 준수 의지에 대한 신뢰를 표명하며, 조현 외교부 장관의 발언을 인용하여 한국의 핵잠 도입이 NPT 테두리 내에서 이루어질 것임을 강조했다. 또한, 그는 한국이 미국과의 협력 하에 핵잠 도입을 추진하는 결정은 명확하지만, 핵연료 농축도 및 공급 방법 등 세부적인 사항에 대한 로드맵이 아직 마련되지 않은 점을 지적하며, 핵잠 도입이 연구, 제작, 테스트 등 오랜 시간이 소요되는 장기적인 과제임을 강조했다.

그로시 총장은 북한 핵 능력 고도화 현황에 대한 우려도 표명했다. 그는 2009년 이후 북한에 대한 사찰이 이루어지지 못하고 있지만, 북한의 핵 활동을 지속적으로 주시해왔다고 밝혔다. 영변을 비롯한 주변 시설의 가동 확대를 언급하며, 북한이 핵탄두를 수십 개 생산할 수 있을 정도의 핵무기 생산 능력을 갖추고 있다고 평가했다. 북러 간 원자력 협력과 관련해서는, 양국 간 합의문에서 민간 원자력 프로젝트만 언급되었지만, 실제 협력이 민간 분야에 국한되기를 희망한다고 밝혔다.

또한, 미국과 이란 간 핵 협상 과정에 대해서는, 모라토리엄 기간이 기술적 문제보다는 정치적 신뢰의 문제라고 지적하며, 검증 없는 합의는 의미가 없다고 강조했다. 그로시 총장은 2027년 임기가 시작되는 차기 유엔 사무총장 선거 입후보 의사를 재확인하며, 유엔의 신뢰 회복을 위해 노력하겠다는 의지를 밝혔다.

이번 방한 기간 동안 그로시 총장은 조현 외교부 장관과 면담을 가졌다. 그는 이 면담을 한국의 핵잠 도입 관련 논의의 시작으로 평가하며, NPT 체제 내에서의 투명한 의무 이행과 핵잠 도입에 필요한 기술적, 제도적 사찰 협력 방안에 대해 논의할 것이라고 밝혔다. 이는 IAEA와 한국 간의 긴밀한 협력을 통해 핵잠수함 도입 과정에서 발생할 수 있는 핵물질 관리 문제를 해결하고, 국제적인 비확산 체제를 강화하려는 노력의 일환으로 해석된다.

그로시 총장의 이번 방한은 한국의 핵잠수함 도입 계획에 대한 국제사회의 관심과 우려를 반영하는 동시에, IAEA가 핵물질 관리 및 비확산 분야에서 수행하는 중요한 역할을 보여주는 사례라고 할 수 있다.





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