HUG 최인호 사장, 든든전세주택 공급 확대 및 빌라 안심 시세 도입으로 주거 안전망 강화

주택도시보증공사가 수도권 든든전세주택 공급을 3000가구 이상으로 확대하고, 비아파트 시세 제공 서비스인 안심빌라 시세를 출시하여 전세 사기 예방과 서민 주거 안정을 추진합니다.

주택도시보증공사 (HUG)가 최근 심화되고 있는 수도권의 전세난을 해소하고 서민들의 주거 안정을 도모하기 위해 든든전세주택 의 공급 규모를 대폭 확대한다는 계획을 발표했다. 최인호 HUG 신임 사장은 취임 100일을 맞아 진행된 기자 간담회에서 서울을 비롯한 수도권 지역의 전세 시장 불안정성이 가중되고 있는 현실을 지적하며, 이에 대한 실효성 있는 대책으로 든든전세주택 의 공격적인 공급 확대를 제시했다.

실제로 HUG는 지난해 서울 지역에 약 1800가구의 든든전세주택을 공급한 바 있으나, 올해는 그 규모를 두 배 가까이 늘려 3000가구 이상을 공급함으로써 청년층과 신혼부부, 그리고 무주택 서민들이 안심하고 거주할 수 있는 환경을 조성할 방침이다. 든든전세주택 사업의 핵심은 전세 사기나 집값 하락 등으로 인해 경매 시장에 나온 주택을 HUG가 직접 낙찰받아 공공임대주택으로 전환하여 공급하는 방식에 있다. 이는 기존의 민간 임대 시장에서 발생하던 보증금 미반환 리스크를 원천적으로 차단하는 효과가 있다.

HUG가 사실상의 집주인 역할을 수행하기 때문에 임차인은 임대보증금을 떼일 염려 없이 안정적으로 거주할 수 있으며, 임대료 수준 또한 시세의 90% 정도로 책정되어 경제적 부담을 낮췄다. 특히 입주 기간을 최대 8년까지 보장함으로써 잦은 이사로 인한 주거 불안을 해소하고 생애 주기별 주거 사다리 역할을 수행할 수 있도록 설계되었다. 최 사장은 현재 2030 세대의 입주 비율이 90%에 달한다는 점을 강조하며, 이 사업이 청년 및 신혼부부의 주거 안정에 실질적인 기여를 하고 있음을 밝혔다.

또한, 기존에는 주로 연립주택이나 다세대주택, 오피스텔, 그리고 150가구 미만의 소규모 아파트 위주로 매입을 진행했으나, 앞으로는 150가구 이상의 중대형 아파트 단지까지 매입 범위를 확대하여 중산층까지 수용할 수 있는 고품질의 임대주택을 공급하겠다는 구체적인 확장 계획을 덧붙였다. 동시에 HUG는 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 부실로 인해 몸살을 앓고 있는 건설 시장의 정상화를 위해서도 적극적인 행보를 보이고 있다.

최근 과도한 PF 대출로 인해 준공 후에도 입주자를 모집하지 못해 자금난에 빠진 사업장들이 늘어나고 있는 상황에서, 최 사장은 사업성이 비교적 높은 곳을 엄격히 선별하여 선 보증발급 후 대출 상환이라는 파격적인 규제 완화 조치를 시행했다. 이러한 제도적 개선은 단순히 건설사의 자금난 해소를 넘어, 실제 입주 예정자들의 피해를 막고 주택 공급의 선순환 구조를 만드는 데 목적이 있다.

최 사장은 이러한 불합리한 제도 개선을 통해 서울에서만 약 2000가구의 청년안심주택이 신속하게 입주할 수 있는 길을 열었으며, 이러한 흐름이 지속된다면 2028년까지 서울 지역에 약 1만 8000가구 규모의 공급 촉진 효과가 나타날 것으로 전망했다. 가장 주목할 만한 변화 중 하나는 그동안 정보의 비대칭성으로 인해 전세 사기의 온상이 되었던 비아파트(빌라, 연립, 다세대) 시장의 시세 체계를 정립하겠다는 계획이다.

아파트의 경우 실거래가 정보가 풍부하고 표준화된 시세 확인이 가능하지만, 빌라와 같은 비아파트 상품은 개별성이 강해 정확한 가치 산정이 어렵다는 점이 악용되어 전세 사기가 빈번하게 발생했다. HUG는 이러한 사각지대를 없애기 위해 공사가 보유한 방대한 감정평가 데이터와 실제 거래 정보를 결합한 새로운 시세 산출 모델을 구축하고 있다. 이를 통해 지역별, 연식별 빌라의 적정 시세를 도출하고, 사용자가 직관적으로 확인할 수 있도록 지도 기반의 시각화 서비스를 제공할 예정이다.

이 서비스는 HUG 안심빌라 시세라는 명칭으로 올해 안에 정식 출시될 예정이며, 이와 더불어 전세 매물의 안전성을 객관적인 지표로 판단할 수 있는 HUG 인증 우량전세 데이터 서비스도 함께 도입하여 임차인이 스스로 안전한 집을 선택할 수 있는 권리를 보장할 계획이다. 최인호 사장은 더불어민주당 20대 및 21대 국회의원을 지낸 정치적 경험과 행정적 식견을 바탕으로, 단순한 보증 기관의 역할을 넘어 서민 주거 복지를 실현하는 능동적인 공공기관으로 HUG를 탈바꿈시키겠다는 의지를 보이고 있다





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