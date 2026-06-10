HMM의 대형 유류운반선 '유니버설 위너' 울산 항구에 도착

HMM의 대형 유류운반선 '유니버설 위너'가 울산 항구에 도착해 유류를 적재하고 있다. 선박은 2만3000톤의 케티 유류를 적재하고 있으며, 48시간 동안 작업을 진행할 예정이다.

해상에서 중동 전쟁 으로 인해 봉쇄된 후 최초의 한국 선박이 된 HMM 의 대형 유류운반 선 ' 유니버설 위너 '가 울산에 도착해 유류를 적재 중이다. 10일 오전 2시 30분 예정 도착 시간보다 약간 늦게 울산항에 도착한 유니버설 위너 는 2만3000톤의 케티 유류를 적재하고 있다.

도착한 후 선박과 시설이 연결된 후 2㎞ 이내의 해상에서 위치한 SK에너지의 해상유류 정제 시설로 향해 3시간 50분쯤에 항구에 정박했다. 정박 후 시설과 선박이 연결되어 해상 파이프라인을 통해 유류를 육상으로 옮기는 작업이 시작됐다. 작업은 약 48시간 동안 진행될 것으로 예상된다. 유니버설 위너는 20일께 한국과 이란 정부의 협의에 따라 해상에서 나왔고, 2월 28일 미국과 이스라엘의 공격으로 인해 해상으로 들어간 후 3월 4일 케티 유류 Corporation에서 2만3000톤의 유류를 적재한 선박이다.

선박에 탑승한 9명의 한국인과 12명의 외국인 선원 모두 건강상 문제없이 보건된다. 한편, 해양수산부에 따르면 9일 현재 중동 해협 내 한국인 선원은 147명이며, 이 중 113명은 한국 국적 선박에 탑승하고 34명은 외국 선박에 탑승한 선원이다.





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HMM 유니버설 위너 울산 항구 유류운반 중동 전쟁

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