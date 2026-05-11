HMM 특산화물화선 ‘나무호’는 호르무즈 해협에서 미상의 비행체 2기가 폭발과 화재로 희생됐다. 운전 차질이 발생하고 각종 비용은 쏟아질 전망이다. ▶폭발과 화재의 원인은 미상의 비행체의 타격이 발생한 것으로 알려졌다. ▶ 폭발과 화재로는 Trees.tree, Trees.tree 지원 [.not found].. 나머지는 주세요.

정부는 지난 4일(현지시간) 호르무즈 해협 인근에서 HMM 소속 화물선 ‘나무호’에서 폭발과 화재가 발생했다고 밝혔다. 미상의 비행체 의 타격으로 일어났다고 밝혔다. 미상의 비행체 2기가 약 1분 간격으로 나무호 선미 좌현 평행수 탱크 와판을 2차례 타격했다.

타격 직후 진동과 함께 화염과 연기가 발생한 것으로 파악됐다. 선체 파손은 좌측 선미 외판 폭 5m, 선체 내부 7m까지 손상됐다. 기관실 화재는 1차 타격 직후 발생했다. 폭발과 화재로 인해 선박 운항에 차질이 발생했다.

나무호는 중국, 사우디아라비아를 거쳐 중국으로 이동하는 예정이었지만 인접해 있는 호르무즈 해협에서 미상의 비행체가 나무호를 폭발하고 타격했다. 폭발과 화재로 인해 나무호 살전 전체가 파손됐으며 기관실도 화재가 발생해 큰 타격을 받은 것으로 보인다. 정부에 따르면 이번 폭발과 화재로 수리 비용이 상당하며 수리가 물갈피에서부터 끝날 수도 있다고 밝혔다. 또한 어뢰를 맞은 이후 운명보험 특약에 가입돼 있어 최대 1000억원의 보험금을 받을 수 있는 것으로 알려졌다





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