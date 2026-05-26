HMM 나무호 선체 파공, 미사일로 판명돼

HMM 나무호 선체가 파공된 데 이어, 정부는 미사일로 판명된 것으로 조사됐다. 미사일로 판명된 것은 드론이 아니라, 미사일로 판명된 것으로 조사됐다. 미사일로 판명된 것은 드론이 아니라, 미사일로 판명된 것으로 조사됐다.

HMM 나무호 선체 파공 . 선체 하단에서 확인된 폭 5ｍ·깊이 7ｍ 파공. 연합뉴스 지난 4일 호르무즈해협에서 HMM 나무호 를 공격한 무기는 미사일 인 것으로 나타났다. 정부는 공격 비행체 잔해 감식 등을 통해 이런 결론을 내렸으며, 조만간 결과를 공식 발표할 예정이다.

여권 고위 관계자는 26일 중앙일보에 ‘공격 무기는 드론이 아니라 미사일로 판명이 났고 조만간 정부 차원에서 발표할 것’이라고 말했다. 공격을 가한 주체에 대해서는 ‘이란이 아닌 또 다른 주체의 소행으로 보긴 어려운 상황이다. 이란 말고 누가 있겠나’라고 말했다. 처음 나무호 화재가 사고가 아닌 공격으로 인한 것이라는 사실이 밝혀졌을 때만 해도 이란제 샤헤드-136 자폭 드론을 지목하는 전문가가 많았지만, 정부는 신중론을 유지했다.

앞서 위성락 청와대 국가안보실장은 ‘(드론 공격이라고)단정할 근거를 갖고 있지 못하다. 미사일일 수도 있고 여러 가능성이 열려 있다’고 밝혔는데, 실제 조사 결과 드론이 아닌 미사일로 확인된 것이다. 위성락 국가안보실장이 11일 청와대 기자회견장에서 HMM 나무호 관련 기자간담회를 준비하고 있다. 연합뉴스 당초 정부가 이처럼 조심스러운 입장을 유지한 배경은 공격의 양상 때문이었다.

미상의 비행체가 1분 간격으로 나무호의 선미를 가격했는데, 2발이 거의 유사한 지점에 들어온 것으로 확인됐다. 나무호를 공격한 비행체 엔진 잔해를 수거한 정부는 지난 15일 이를 국내로 들여와 정밀 분석에 착수했다. 또 공격 장면이 담긴 폐쇄회로(CC) TV 화면 등도 확보했다. 동시에 국방부 기술분석팀도 두바이 현지로 파견돼 나무호 감식 조사를 진행했다.

공격의 주체가 이란임을 증명하는 ‘스모킹 건’을 찾아냈는지는 확실치 않지만, 정부는 이란의 대함 미사일일 가능성에 무게를 두는 분위기다. 다만 이와 별개로 의도적인 공격인지, 오인 사격이거나 전술적 실패가 있었는지 확인하기는 여전히 어려운 상황이라고 한다. 이란은 공격 사실 자체를 부인하고 있다. 김나한 기자 kim.nahan@joongang.co.k





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HMM 나무호 선체 파공 미사일로 판명 이란 미사일 드론

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