HMM 나무호 공격 주체: 한국 외교부 밝힌 '응분의 외교적 공세' 가능성, 태국 등 조사/검토하겠다

외교부 고위당국자는 지난 4일 호르무즈 해협에서 한국 화물선 HMM 나무호 공격 주체를 확인하면 '응분의 외교적 공세'를 가할 것이라고 선을 그었다. 이 고위당국자는 14일 기자들과 만난 자리에서 나무호를 공격한 주체가 먼저 사과하고 응분하는 쪽으로 움직이고 있다고 말했다.

HMM 나무호 선체 파공. 선체 하단에서 확인된 폭 5ｍ·깊이 7ｍ 파공. 사진 외교부 외교부 고위당국자가 지난 4일 호르무즈 해협 에서 한국 화물선 HMM 나무호 공격 주체가 확인되면 ‘ 응분의 외교적 공세 ’를 가할 것이라고 밝혔다.

이 고위당국자는 14일 기자들과 만난 자리에서 “(정부의 조사가 끝나고) 공격 주체가 확인되면 응분의 외교적 공세를 가할 것”이라며 “(선박 공격으로 인해) 인명피해도 발생한 태국 등 다른 나라의 (피해 및 대응) 사례도 조사·검토하겠다”고 말했다. 그러나 정부가 어떤 방식으로 ‘응분의 공세’를 가할지에 대해서는 구체적으로 설명하진 않았다. 이 고위당국자는 “이란 이외에 다른 주체에 의한 공격 가능성은 아직 모르지만 상식적으로 크지 않다고 생각한다. 근처에 해적이 있던 것도 아니다”라며 정부가 이란을 나무호의 공격 주체로 강하게 추정하고 있음을 시사했다.

그는 “조금 더 조사해서 증거를 제시하면 어떤 형태로든지 이란 측의 적절한 반응이 있을 것으로 생각한다”면서 “정확한 증거 없이 우리가 이란에 ‘이란밖에 없다’고 말할 수는 없지 않나”라고 덧붙였다. 또 이란과 관련 소통을 계속하고 있다면서도 나무호를 공격한 주체가 먼저 공격을 시인하고 사과할 가능성에 대해서는 “현재로서 크지 않다고 말했다.





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