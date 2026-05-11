HMM 나무호 폭발·화재 원인 ‘미상의 비행체에 의한 외부 타격’으로 확인됐다

HMM 나무호의 폭발·화재 원인은 ‘미상의 비행체에 의한 외부 타격’으로 확인됐다. 외교부도 이란이 관련이 있는지는 현재로선 미지의 영역이라고 밝혔다. 청와대는 이란이 관련이 있는지는 경계하고, 외교부에서 이란 대사와 만나는 포맷은 초치(항의하기 위해 상대국 대사 등을 부르는 것으로 책임을 묻는다는 의미)로 이해했다. HMM 나무호의 폭발·화재 원인은 정체불명 비행체의 외부 공격에 의한 것으로 확인됐다. 외교부는 CCTV 공유 시점을 좀 나중에 확보한 데 대해 유보하고, 정밀 조사 후에 판단하는 게 바른 판단이라고 설명했다. HMM 나무호에 대한 공격은 정당화되거나 용납될 수 없다는 입장으로서 이를 강력히 규탄한다. 정부는 미국 주도 연합체인 해양자유구상이나 영국·프랑스 주도의 다국적군 참여에 대해 ‘검토 중’이라고만 밝혔다.

HMM 나무호 의 폭발·화재 원인 은 ‘미상의 비행체에 의한 외부 타격’으로 확인됐다. 외교부 도 이란이 관련이 있는지는 현재로선 미지의 영역이라고 밝혔다. 청와대는 이란이 관련이 있는지는 경계하고, 외교부 에서 이란 대사와 만나는 포맷은 초치(항의하기 위해 상대국 대사 등을 부르는 것으로 책임을 묻는다는 의미)로 이해했다.

HMM 나무호의 폭발·화재 원인은 정체불명 비행체의 외부 공격에 의한 것으로 확인됐다. 외교부는 CCTV 공유 시점을 좀 나중에 확보한 데 대해 유보하고, 정밀 조사 후에 판단하는 게 바른 판단이라고 설명했다. HMM 나무호에 대한 공격은 정당화되거나 용납될 수 없다는 입장으로서 이를 강력히 규탄한다. 정부는 미국 주도 연합체인 해양자유구상이나 영국·프랑스 주도의 다국적군 참여에 대해 ‘검토 중’이라고만 밝혔다.

HMM 나무호 미상 비행체 외부 타격 위치 그래픽 이미지도 제공됐다. 외교부 외통위 여당 간사인 김영배 의원은 “정부가 조만간 미상 비행체 기종과 주체를 특정하기 위한 조사를 면밀하게 한다고 해 특정되는 대로 바로 상임위를 개최하는 게 좋다고 (국민의힘에) 의견을 드렸다”고 말했다. 외교부와 청와대는 관련 국회 상임위원회를 열어 정부 대응 문제를 검증해야 한다고 주장했다





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