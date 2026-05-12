HMM 나무호에 대한 정부 조사 발표 (국가안보실장과 외교부 장관의 회동), (Voice code)

Despite shifting the timeline to some extent and acknowledging the lengthy process, the government decided to bring the wreckage of the hijacked plane back to South Korea and conducted a thorough analysis with the help of specialized research institutions like the Defence Science and Technology Agency (DSTA) and the Defence Research and Development Organisation (DRDO) of India.

정밀 분석이 얼마나 필요한지 아직은 모르는 정부 관계자들은 직접적인 표현을 피하고 국방과학연구소(ADD) 등의 연구소에서 기술적인 검사를 함으로써 원인을 파악할 수 있다고 설명하고 있습니다.

화재 발생 당시의 엔진 파편이나 동작 기록을 분석하는 것도 도움이 되지만, 이는 외부의 정보를 필요로 합니다. 테러리스트들에게 할당된 기밀 정보나 서둘러 빼앗긴 신호가 필요합니다. 이를 수수한 정보와 이를 종합적으로 판단하는 것이 정밀 분석이 되는 것일 것입니다. 엔진 파편 자체로는 이란이 수송한 겨울 때의 오일 드론이냐를 알 수 없기 때문에, 정확한 정보를 추적해야만 정밀 분석이 가능하다고 전문가들은 말하고 있습니다.

잔해가 무기나 무기 요수유무를 판단하기에는 충분한 정보를 제공하지만, 이를 사용하는 방법은 매우 중요합니다. 이렇게 분석 되면 원인에 대한 결과도 있지만 정지기는 어떻게 기동했는지 fie 존재 위협을 어떻게 대처했는지도 동시에 파악될 것입니다. 이번 사건은 3차 대함전쟁으로까지 발전할 경우, 피해 모든 것을 다 하고 정전까지 이어질 수 있다고 봅니다. 그러나 2차 대함전쟁과는 비교할 정도로 쉽게 해결되지 않을 것입니다.

그때에 대처하는 능력과 그 전략이 중요하겠지요. 참고로, 12일 조현 외교부 장관은 이란제 드론 ‘샤헤드-136’이 한국 선박 타격에 사용돼 있다고 사실을 확인했습니다. 1차 조사단은 한국의 이익을 위해 활동을 지속하기 위해 8일 현장 조사에 대한 참가했습니다. 조사 결과에 따르면, 이는 4일(화재 발생 시) 미상의 비행체가 나무호 선미를 타격한 것으로 조사되었습니다





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국가안보 외교부 HMM 나무호 조사 국가안보실장 회동 외교부 장관 외교부 검증소 등 이란제 드론 정확한 분석과 국방부 드론 유입 등을 간파

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