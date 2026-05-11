HMM 나무호 폭발·화재 원인 미상 비행체 타격으로 파악, 이란 당국 압박

정부 합동조사 결과 지난 4일(현지시간) 호르무즈 해협에서 벌어진 HMM 화물선 나무호 폭발·화재 원인이 `미상 비행체의 타격`으로 파악되면서 이란 당국이 어떤 반응을 내놓을지 주목됩니다. 이란은 그간 나무호 폭발·화재와 무관하다고 선을 그어왔지만, 한국 정부가 10일 발표한 이번 조사 결과로 인해 이제는 보다 명확하고 책임있는 입장을 내야 한다는 압박이 더욱 커질 것으로 보입니다.

정부 합동조사 결과 지난 4일(현지시간) 호르무즈 해협에서 벌어진 HMM 화물선 나무호 폭발·화재 원인이 `미상 비행체의 타격`으로 파악되면서 이란 당국이 어떤 반응을 내놓을지 주목됩니다. 이란은 그간 나무호 폭발·화재 와 무관하다고 선을 그어왔지만, 한국 정부가 10일 발표한 이번 조사 결과로 인해 이제는 보다 명확하고 책임있는 입장을 내야 한다는 압박이 더욱 커질 것으로 보입니다.

구체적인 타격 주체는 아직 확인되지는 않았지만, 이란이 미국·이스라엘과의 전쟁 이후 호르무즈 해협을 봉쇄하고 이 해협을 지나려는 제3국 상선들에도 여러차례 공격을 가해온 전력이 있기 때문입니다. 오자마자 주한이란대사관은 성명에서 `이란대사관은 호르무즈 해협에서 한국 선박이 입은 피해와 관련된 사건에 이란 공화국의 군이 개입했다는 모든 주장을 단호하게 거부하고 강력히 부인한다`고 밝혔습니다.

반면, 같은 날 이란 국영매체 프레스TV가 `전략분석 데스크` 칼럼에서 `이란이 새로 정의한 해상 규칙을 위반한 한국 선박 1척을 겨냥한 건 이란이 물리적 행동으로 주권을 수호하겠다는 명확한 신호`라며 나무호 공격을 인정한 듯한 언급을 내놓은 것이 더욱 이목을 끌었습니다. 논란이 커지자 이튿날인 7일 이란 의회(마즐리스)의 국가안보·외교정책위원장인 에브라힘 아지지 위원장이 한국 국회 외교통일위원장인 국민의힘 김석기 의원과의 화상 면담에서 진화에 나서는 듯한 모습을 보였습니다.

나무호 사건에 앞서 미국·이스라엘과 이란이 전쟁을 시작한 지난 2달여간 중동에서 이와 유사한 장면은 여러 차례 연출됐습니다. 특히 이란이 이웃나라에 주둘러 있는 미군 기지를 노려 전방위적인 보복 공습을 벌이는 과정에서 서방 군사동맹 북대서양조약기구(NATO·나토) 가입국인 튀르키예에도 여러 번 미사일이 날아들었습니다. 튀르키예 국방부와 나토는 매번 `이란에서 튀르키예로 날아온 미사일을 격추했다`고 분명하게 짚었고, 그때마다 이란은 미사일 공격에 관여하지 않았다며 완강하게 부인하는 일상을 되풀이했습니다. 협상판 대혼돈... 이란 저격한 트럼프, 오바마·바이든에도 직격





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HMM 나무호 폭발·화재 미상 비행체 타격 이란 한국 전쟁 보복 공습 미사일 튀르키예 트럼프 오바마 바이든

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