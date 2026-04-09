HD현대중공업, 세계 최초 암모니아 추진 중형 가스운반선 명명식 개최

HD현대중공업이 암모니아·디젤 이중연료 엔진을 탑재한 세계 최초의 암모니아 추진 중형 가스운반선 2척의 명명식을 개최하고 친환경 선박 기술 리더십을 입증했습니다. 이 선박들은 엑스마르에 인도될 예정이며, 암모니아 추진선 시장 성장에 기여할 것으로 기대됩니다.

9일 울산 HD현대중공업 에서 열린 중형 가스 운반선 명명식 행사에서 참석자들이 기념사진을 촬영했습니다. 주원호 HD현대중공업 함정·중형선사업부 사업대표(사장)를 비롯해 니콜라스 사베리스 엑스마르 회장, 브루노 얀스 주한 벨기에 대사 등 주요 관계자들이 자리했습니다. HD현대중공업 은 세계 최초로 암모니아 추진선 건조에 성공하며 친환경 선박 기술 리더십을 다시 한번 입증했습니다. 이날 명명식을 가진 선박은 암모니아·디젤 이중연료 엔진을 탑재한 4만6천 입방미터(㎥)급 중형 가스운반선 2척으로, 벨기에 도시명을 따 ‘안트베르펜’과 ‘아를롱’으로 이름 붙여졌습니다. 이 선박들은 2023년과 2024년 벨기에 선사 엑스마르 의 자회사 엑스마르 LPG 프랑스로부터 수주한 암모니아 추진 중형 가스운반선 4척 중 1, 2호선에 해당하며, 각각 5월과 7월 말 선주사에 인도될 예정입니다.\길이 190미터(m), 너비 30.4m, 높이 18.

8m의 이 선박들은 HD현대중공업의 자체 기술로 설계 및 제작되었으며, 3기의 화물창을 탑재하여 암모니아와 액화석유가스 등 액화가스 화물을 안전하게 운송할 수 있도록 설계되었습니다. 특히, 질소산화물 저감 장치를 통해 친환경성을 강화하고, 암모니아 누출을 실시간으로 감지할 수 있는 장치와 배출 회수 장치를 적용하여 안전성을 극대화했습니다. 암모니아는 연소 과정에서 이산화탄소를 배출하지 않는 무탄소 연료로, 최근 친환경 연료로서의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 또한, 극저온 기술 없이 가압탱크나 저온탱크(-33℃)에 보관 가능하며, 액화 시 액화수소(-253℃)보다 1.7배 높은 저장 밀도를 가져 수소의 대규모 장거리 운송 및 저장에도 적합한 것으로 평가받고 있습니다. 클락슨리서치에 따르면, 암모니아 추진선 시장은 올해 5척에서 2029년 51척으로 급격히 확대될 것으로 전망됩니다. HD현대중공업은 엑스마르 외에도 글로벌 에너지 기업 트라피구라 등으로부터 총 8척의 암모니아 추진선을 수주하며, 관련 시장을 선도하고 있습니다. 2016년 세계 최초의 메탄올 추진 석유화학제품운반선(PC)과 2023년 세계 첫 메탄올 추진 컨테이너운반선을 인도하는 등 친환경 선박 기술 개발에 매진해 왔습니다.\주원호 HD현대중공업 함정·중형선사업부 사장은 “지속적인 기술 혁신을 통해 글로벌 친환경 선박 시장 주도권을 더욱 공고히 하겠다”고 밝혔습니다. HD현대중공업은 암모니아 추진선 기술을 통해 탄소 배출 감축에 기여하고, 미래 친환경 선박 시장을 선도해 나갈 계획입니다. 이번 명명식을 통해 HD현대중공업은 암모니아 추진선 분야에서 확고한 경쟁력을 확보하고, 지속적인 기술 개발과 투자를 통해 글로벌 시장에서의 입지를 더욱 강화할 것으로 기대됩니다. HD현대중공업은 앞으로도 친환경 연료 기술 개발을 통해 지속 가능한 해운 산업 발전에 기여하고, 글로벌 친환경 선박 시장을 선도하는 기업으로서의 위상을 더욱 굳건히 할 것입니다. 암모니아 추진선은 기존 화석 연료를 대체할 수 있는 유망한 친환경 연료로, HD현대중공업은 이 분야에서 선도적인 역할을 수행하며 지속적인 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. HD현대중공업은 암모니아 추진선뿐만 아니라 다양한 친환경 선박 기술 개발을 통해 미래 해운 시장의 변화를 이끌어갈 것입니다





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