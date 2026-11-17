HD현대중공업이 재계약 거부를 통보한 이주노동자 조합원 18명 중 상당수가 '나쁜계약' 철회 투쟁에 적극 참여한 정황이 확인되었다.

HD현대중공업 은 재계약 거부를 통보한 이주노동자 조합원 18명이 과거 ' 나쁜계약' 철회를 위한 투쟁에 적극 나선 정황이 포착되어 표적해고 의혹이 제기되고 있다. 특히 스리랑카 출신으로 울산조선소 에서 용접공으로 근무한 노동자들은 3년간 성실하게 근무해 왔음에도 불구하고 갑작스러운 계약 만료 통보를 받아 강한 불만을 제기하고 있다.

HD현대중공업 재계약 거부 및 조합원 피해 현황

전국금속노조 현대중공업지부 사내하청지회의 정확한 조사에 따르면, HD현대중공업의 '나쁜계약' 철회를 위해 지난 6월부터 집회 등 다양한 투쟁 활동에 참여한 이주노동자 조합원 18명이 지난달 말 재계약 거부 통보를 받은 것으로 확인되었다. 이 중 스리랑카 국적인 조합원들은 이달 말 15명, 다음달 말 3명 등 총 18명의 계약이 만료되는 시점에 처해 있다.

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노조에 따르면 이번에 계약 만료 통보를 받은 이들을 포함하여 계약이 만료되는 이주노동자 조합원은 모두 60여 명으로 집계된다. 나머지 조합원들은 현재 대부분 재계약 절차가 진행 중인 것으로 알려졌으나, HD현대중공업이 특정 조합원들을 대상으로 한 계약 해지를 단행한 점은 노조의 강한 우려를 사고 있다.

'나쁜계약'의 부당한 내용 및 식비 공제 논란

HD현대중공업이 제시한 '나쁜계약'은 지난 5월27일 E-7-3(일반기능인력) 비자를 가진 직접고용 이주노동자들에게 제시된 계약서로, 노동 조건을 악화시키는 주요 내용을 담고 있다. 이 계약의 핵심 내용은 기본급 삭감과 고정연장근로수당 신설, 그리고 성과차등임금제 도입으로 구성되어 있어 노동자들의 반발을 사왔다.

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특히 HD현대중공업은 매월 약 20만 원에 달하는 중식비 공제를 하지 않겠다는 대가로 기본급을 낮추겠다고 주장하였으나, 노조는 이것이 연장근로를 해야만 삭감된 기본급을 보충할 수 있는 구조를 만든 것이라고 강하게 비판했다. 실제로 HD현대중공업은 2023년 1월부터 올해 5월까지 E-7-3 이주노동자들에게만 차별적으로 밥값을 공제해 온 사실이 드러났다.

밥값 공제 문제가 사회적 논란으로 부각되자 HD현대중공업은 해당 공제를 중단했으나, 사측은 지난 7월3일 그간 공제했던 식비를 노동자들에게 돌려준 것에 그쳤다. 이후에도 HD현대중공업은 '나쁜계약'을 현재까지 유지하고 있어 노동계는 사측의 일관성 없는 태도에 비판의 목소리를 높이고 있다.

HD현대중공업의 직접고용 확대 및 사측의 해명

HD현대중공업은 인력 확보를 위해 2022년부터 E-7-3 이주노동자 1600여 명을 직접고용하는 등의 적극적인 인력 운영 전략을 펼쳐 왔다. 그러나 노조에 따르면 이번에 계약 만료 통보를 받은 이들은 단순한 인력 이탈이 아니라, 지난 6월부터 '나쁜계약' 철회를 위한 투쟁 등에 적극 나섰던 조합원들이라는 점이 밝혀지며 사측의 의도에 대한 의문이 커지고 있다.

이에 대해 HD현대중공업은 이주노동자 표적 해고 의혹에 대해 공식적으로 부인했다. 현대중공업 관계자는 근로계약 연장 여부가 수년간 일관되게 적용해 온 평가 기준과 규정에 따라 업무 숙련도와 근무 성과 등을 종합적으로 고려해 결정한다고 밝혔다. 또한 기량이 안 되는 인원에 대해서는 근로계약을 연장할 수 없으며, 이번에 계약이 종료되는 인원도 통상적인 수준이라는 입장이다.

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비자 제한 및 울산 지역 이주노동자 생활 피해

E-7-3 비자는 총 체류 허용 기간에 절대적인 제한이 없지만, 고용계약이 정상적으로 유지되어야 기간과 관계없이 계속 고용 및 체류기간 연장이 가능하다. 만약 고용계약이 유지되지 않는다면, 노동자는 즉시 14일 이내에 새로운 취업처를 찾거나 비자를 변경(구직 D-10 비자)하지 않는 한 국내에 체류할 수 없는 엄격한 제약을 받는다.

노조에 따르면 계약 만료 통보를 받은 조합원들 중 상당수는 이미 울산 동구에서 가족과 함께 정착하여 생활하고 있는 상황이다. 이들에게 새로운 직장을 구하는 것이 현실적으로 어려울 경우, 가족과 함께 한국을 떠나야만 하는 처지에 놓이게 된다. 노조는 사측에 이들에 대한 재계약 연장을 요구하는 동시에, 필요시 비자 전환을 지원할 계획이라고 밝혔다.