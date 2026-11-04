HD현대 정몽준 증여세 주가하락으로 240억 절세…삼성 이재용도 영향

정몽준 아산재단 이사장의 HD현대 지분 증여세가 주가 하락으로 약 3261억원으로 추산되어 당초 예상보다 240억원 줄었다. 삼성전자의 이재용 회장 증여에도 시장 변동성이 세 부담에 영향을 미칠 전망이다.

코스피 지수가 미국 기술주 급락의 여파로 3% 넘게 하락한 30일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 업무를 수행하는 모습이 포착되었다. 이와 함께 정몽준 (75) 아산재단 이사장이 아들인 정기선 (44) 회장에게 물려준 주식에 따른 증여세 를 산정하는 기간이 3일 종료되었다.

정기선 회장은 지난 9월3일 에이치디(HD)현대 주식 280만주를 증여받았다. 증여세는 증여일 전후 넉달 동안의 종가 평균으로 매겨지는데, 9월 중순 24만6500원까지 올랐던 주가가 내려앉으면서 주가 평균은 20만395원에 그쳤다.

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HD현대 증여세 주가 하락으로 240억 절세 효과

증여 계획을 공시한 8월초 종가 기준을 토대로 당시 내야 할 증여세 규모는 3500억원 안팎으로 추산되었지만, 평가기간 뒤 최대주주 할증 20%와 최고세율 50%, 신고세액공제 등을 반영하면 실제 증여세는 약 3261억원으로 추산된다.

당초 추산보다 240억원 가까이 줄어든 셈이다. 넉달 동안 주가는 조선업 실적이 정점을 지났다는 '피크아웃' 우려 등의 영향을 받았지만, 이 기간 에이치디현대의 수주 소식은 2건밖에 없었다.

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평가기간 전 넉달 동안(3월2일~7월2일)에는 수주 소식이 8건 공시된 점과 대조되는 결과다. 주가가 대기업 총수 일가의 증여세 부담을 좌지우지하면서 주가 누르기 방지법 제정이 시급하다는 주장이 나오고 있다.

경제정의실천시민연합 주가 조작 유인 지적

경제정의실천시민연합(경실련)은 4일 성명을 내어 현행 방식은 시장가격을 존중한다는 장점이 있지만 기업의 실질적인 자산가치나 수익창출 능력에 비해 주가가 현저히 낮을 때는 지배주주가 경영권 승계 과정에서 세 부담을 줄이는 수단으로 악용될 유인을 낳는다고 지적했다.

이재용 삼성전자 회장의 증여도 주목된다. 이재용 회장의 어머니 홍라희 리움미술관 명예관장은 오는 12일 이 회장에게 삼성전자 주식 1115만8천주(약 2조6천억원)를 증여할 예정이다.

평가기간은 지난 9월12일부터 내년 1월12일까지로, 삼성전자 주가는 6월말에 33만4천원까지 치솟다가 4일 21만8천원까지 내려온 상황이다. 지난달 29일 삼성전자가 3분기 실적을 발표하며 주주환원 정책으로 자사주 매입 규모를 구체적으로 제시하지 않자, 시장에선 주주환원 정책을 이 회장의 증여세 평가기간과 연관지어 해석하는 시각도 나왔다.

삼성전자 주주환원 정책과 세 부담 변수

삼성전자는 3분기 컨퍼런스콜에서 (올해 주주환원) 잔여 재원은 55조∼75조원 수준이라며 모든 주주의 평등과 자본 배분 극대화, 기업가치 제고 측면에서 자사주 매입, 소각 시 시장 상황을 반영해 우선주 매입 비중을 적극적으로 검토하고 조정하겠다고만 설명했다.

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전세계 빅테크 기업 가운데 처음으로 영업이익 100조원 이상을 기록했지만, 주주 환원에 대한 실망으로 주가는 전 거래일 대비 4.13% 하락했다. 주가 하락이 이어지면 이 회장의 최종 증여세액도 감소한다.

증여 뒤 주가가 올라 세 부담이 커진 경우도 있다. 김승연 한화그룹 회장은 지난해 4월30일 ㈜한화 지분 11.32%를 세 아들에게 증여했다. 이후 방산·조선 자회사의 가치가 오르면서 ㈜한화 주가도 올랐고, 평균 주가는 약 6만9904원을 기록했다.

정부 방지책 한계와 합리적 평가 체계 요구

증여세는 약 3440억원으로, 당초 예상액보다 1200억원 넘게 불어난 것으로 추산된다. 정부는 지난 8월 세제개편안에 주가를 의도적으로 낮춰 세금을 줄이는 '주가 누르기' 방지책을 담았다.

그러나 최대 6년6개월 동안의 주가순자산비율(PBR)처럼 장기간 저평가된 주식에 일정 요건을 적용하겠다는 취지여서, 몇 달 사이 출렁이는 주가에 따른 증여세 평가액 차이를 걸러내기는 어렵다.

경실련은 재벌과 기업 총수, 지배주주가 주가를 눌러야 할 경제적 유인을 실질적으로 차단할 수 있는 합리적인 주가 평가체계를 마련해야 한다고 밝혔다.