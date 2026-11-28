AI 서버용 고대역폭메모리(HBM) 가격은 공급 부족으로 급등하는 반면, 낸드플래시는 수요 둔화와 공급 과잉으로 하락세를 보였다. 트렌드포스의 최신 전망에 따른 메모리 시장 동향과 매출 조정 사항을 정리한다.

인공지능(AI) 데이터센터의 핵심 부품인 메모리 반도체 시장에서 디(D)램과 낸드플래시 가격이 뚜렷한 양상을 보이고 있다. 23일 기준 시장조사업체 트렌드포스 의 주간 현물가격 보고서에 따르면, AI 서버 에 필수적인 고대역폭메모리( HBM)와 서버용 디램 은 공급 부족으로 가격이 가파르게 상승하고 있다.

반면 대조를 이루는 것은 낸드플래시 시장이다. 지난 한 해 동안 큰 폭으로 가격이 올랐던 낸드플래시는 최근 가격 조정 국면에 돌입했다. 트렌드포스의 데이터에 따르면 23일 기준 트리플레벨셀(TLC) 512기가비트(Gb) 낸드 웨이퍼 현물 가격은 13.79달러를 기록했다.

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이는 낸드 가격이 8월 중순 21.2달러라는 고점을 찍은 이후 꾸준한 하락세를 이어가고 있음을 시사하는 수치다. 메모리 반도체업계의 지각변동이 가속화됨에 따라 투자자와 기업들의 관심이 집중되고 있다.

낸드 가격 하락 원인 분석

낸드 가격의 하락세는 수요 부진과 공급 확대가 맞물린 복합적인 결과로 분석된다. 먼저 수급 측면에서 중국 대형 클라우드 서비스 업체들은 그래픽처리장치(GPU) 공급 부족에 대한 우려 때문에 기업용 솔리드스테이트드라이브(SSD) 구매 주문을 줄인 상태다.

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소비자 시장에서도 밝은 소식은 아니다. 스마트폰과 PC 등 소비재 시장에서 저가형 메모리가 이미 고갈되면서, 제조사들이 원가 부담을 덜기 위해 제품 탑재 저장 용량을 축소할 가능성이 제기되고 있다.

이러한 소비재 시장의 위축은 전반적인 낸드 수요 증가세에 명백한 부담 요인으로 작용할 전망이다. 제조사의 재고 관리와 원가 절감 전략이 단기적으로 메모리 가격 하락을 가속화하는 요인으로 작용하고 있다.

중국 공급 확대와 전망 하향

공급 측면에서도 양쯔메모리테크놀로지(YMTC) 등 중국 기업들의 생산량 증대가 시장을 압도할 것으로 보인다. 공급망의 변화는 단순한 지역적 차이를 넘어 글로벌 시장 구조 자체를 재편할 잠재력을 지니고 있다.

트렌드포스는 "결과적으로 2027년 낸드 플래시 공급량은 크게 증가해 공급 과잉 시장을 심화시키고 전반적인 계약 가격을 하락시킬 것으로 예상한다"며 명확한 전망을 제시했다. 이는 향후 몇 년간 낸드 시장이 치열한 가격 경쟁에 휩싸일 것임을 예고하는 대목이다.

이에 따라 트렌드포스는 내년도 낸드 매출 전망치를 기존 수치에서 하향 조정했다. 새로 설정된 내년도 낸드 매출 전망치는 4193억달러로, 시장 성장세가 당초 예상보다 둔화될 수 있음을 나타낸다.

디램 시장 지속적 공급 부족

디램 시장은 낸드와 정반대의 흐름을 보인다. 공급 부족 현상이 당분간 지속될 것으로 전망되며, 가격 상승 압력이 이어질 가능성이 높다. AI 산업의 폭발적 성장은 디램 수요를 견인하는 가장 강력한 엔진으로 자리 잡았다.

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중국 일부 클라우드 서비스 업체들이 올해 4분기 초부터 서버용 디램 구매 계획을 축소하는 움직임이 관측되지만, 북미 지역 업체들이 이 같은 수요 감소분을 충분히 흡수하고 있다.

특히 인공지능(AI) 서버용 디램에 대한 수요는 여전히 강력하며, 공급 부족 구조를 고착화시키는 주요 원인이다. 북미 기술 기업들의 공격적인 인벤토리 축적이 시장 수급 불균형을 유지시키고 있다.

디램 가격 상승폭 둔화 전망

새롭게 건설 중인 공장의 실제 공급 효과는 2028년 이후에야 본격화될 것으로 보여, 단기적 공급 부족 문제는 쉽게 해소되지 않을 전망이다. 그러나 가격 급등세는 점차 완화될 가능성이 크다.

트렌드포스는 "2027년 내내 디램 공급 부족 현상이 지속될 것으로 예상하면서도, 분기별 계약 가격 인상률은 점진적으로 둔화해 하반기에는 안정될 가능성이 있다"고 설명했다. 이는 시장이 고공 행진을 계속하겠지만, 그 속도가 줄어드는 것을 의미한다.

트렌드포스는 내년도 디램 매출 전망치를 1조1500억달러로 하향 조정했다. 이는 전년 대비 69% 성장한 규모이나, 올해 매출이 전년 대비 무려 345% 증가했던 것에 비하면 성장세가 크게 둔화하는 셈이다. 메모리 반도체 시장의 새로운 균형점이 곧 찾아올 전망이다.