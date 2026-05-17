GTX-A 철근 누락 사태 격돌, 정원오 vs 오세훈

6.3 지방선거가 다가온 가운데, 여야 서울특별시장 후보들은 강남 한복판에서 GTX-A 철근 누락 사태를 놓고 17일 격돌했다. 정원오 후보는 현장을 찾아 점검한 뒤 오세훈 후보에게 중대한 하자가 발생한 것을 지적했다. 오세훈 후보는 GTX-A 철근 누락 사태가 단순한 현대건설의 과실이라며 정원오 캠프가 쫓기는 모양이라고 비꼈다.

6.3 지방선거가 약 2주 앞으로 다가온 가운데, 여야 서울특별시장 후보들은 강남 한복판 에서 발생한 'GTX-A 철근 누락' 사태를 놓고 17일 격돌했다. 정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 직접 현장을 찾아 점검한 뒤 "바로 이것이 오세훈 시장 시정의 현주소"라며 "언제 처음 보고 받았는지, 어떤 조치를 취했는지" 등에 대해 따져 물었다.

오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 "현대건설 측에서 직접 본인들의 잘못을 인정하고 보고한 것"이라며 "건설회사의 단순 실수를 정치 쟁점화하는 정원오 후보 캠프가 이제 좀 쫓기는 모양"이라고 비꼈다. 정원오는 "오세훈, 언제 처음 보고 받았나? 어떤 조치 취했나? 정 후보는 이날 오전 10시 철근 누락 등 시공 오류가 확인된 서울 강남구 영동대로 지하 GTX-A 노선 삼성역 구간을 찾아 현장 점검에 나섰다.

현장엔 국회 행정안전위원회 소속 더불어민주당 윤건영·이해식·채현일 의원과 국회 국토교통위원회 민주당 소속 전용기·천준호 의원, 정 후보 선거대책위원회 정책본부장인 오기형 민주당 의원 등이 동석했다.

"라고 말했다. 오세훈는 "이번 사태는 정말 순수한 현대건설 쪽 과실"이라며 "정원오 캠프가 이제 좀 쫓기는 모양"이라고 말했다.





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GTX-A 철근 누락 사태 정원오 Vs 오세훈 강남 한복판 현대건설 국토교통부 국토부 감사 복합환승센터

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