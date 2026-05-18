GTX-A 삼성역 대규모 철근 누락 사태와 서울시의 관리 감독 책임 논란

GTX-A 삼성역 공사 현장에서 수천 개의 철근이 누락된 사실이 드러난 가운데, 서울시가 감독 기관으로서의 책임을 회피하고 보고를 지연했다는 의혹이 제기되며 사회적 파장이 커지고 있습니다.

서울 강남구의 핵심 교통 허브로 조성 중인 영동대로 지하공간 복합개발사업의 GTX-A 삼성역 구간에서 충격적인 규모의 철근 누락 사실이 밝혀지며 사회적 파장이 일고 있습니다. 최근 국토교통부의 조사 결과에 따르면, 삼성역 복합환승센터의 지하 5층 GTX 승강장 부근 기둥에서 설계와는 전혀 다른 부실 시공 흔적이 다수 발견되었습니다.

구체적으로는 원래 주철근이 2열로 촘촘하게 시공되어야 했던 구간이 단 1열로만 시공된 것으로 드러났으며, 전체 준공 구조물 기준 80개의 기둥이 구조적 기준치를 충족하지 못한 것으로 파악되었습니다. 특히 누락된 철근의 수만 해도 약 2,500여 개에 달해, 단순한 오차 수준을 넘어선 심각한 시공 오류라는 지적이 나오고 있습니다. 이는 시민들의 안전과 직결된 국가 기간 교통망 사업에서 결코 가볍게 넘길 수 없는 중대 결함으로 평가받고 있습니다. 이러한 사태가 불거지자 오세훈 서울시장 후보는 이번 사건을 시공사인 현대건설의 단순한 과실로 규정하며 책임론을 부인하고 있습니다.

오 후보는 기자들과의 만남에서 해당 구간의 공사가 현대그룹의 비용과 책임하에 진행된 사업임을 강조하며, 현대건설 측이 스스로 실수를 인정하고 보고했기 때문에 은폐 논란이 없다고 주장했습니다. 하지만 이러한 해명은 오히려 서울시의 관리 감독 소홀과 보고 지연 의혹을 키우는 결과가 되었습니다. 국토교통부에 따르면 서울시는 이미 지난해 11월 시공사로부터 철근 누락 사실을 보고받았음에도 불구하고, 이를 약 5개월이 지난 올해 4월 29일에서야 공식적으로 보고했습니다.

시민의 안전이 위협받는 상황에서 수개월 동안 이를 외부에 공개하지 않고 내부적으로 보강 방안만 검토했다는 사실은 사실상의 은폐 시도가 아니냐는 강한 비판을 불러일으키고 있습니다. 서울시는 현대건설의 자진 보고 이후 기둥 보강 방안 검토 보고(2025년 12월 19일)와 구조물 보강 방안 시행 계획 수립(2025년 12월 30일), 그리고 이후 3월까지 이어진 현장 점검 등을 통해 적정성을 검토했기 때문에 보고가 늦어진 것이라는 입장을 내놓았습니다. 그러나 전문가들과 정치권에서는 보강 공법을 검토했다는 것 자체가 이미 사태의 심각성을 인지하고 있었다는 증거라고 반박합니다.

특히 더불어민주당 고민정 의원은 영동대로 지하공간 복합개발사업의 위수탁협약서를 공개하며, 토목, 건축, 설비 분야의 공사 감독 업무가 명확하게 '서울시의 업무'로 명시되어 있다는 점을 짚었습니다. 즉, 시공사가 잘못을 저질렀더라도 이를 잡아내고 관리해야 할 감독 책임이 서울시에 있다는 것입니다. 감리 책임이 서울시에 있는 상황에서 모든 책임을 시공사에만 전가하는 것은 책임 회피에 불과하다는 분석입니다.

더욱이 이번 사업은 단순히 하나의 역사를 짓는 것이 아니라 GTX-A, 위례신사선, GTX-C 노선과 지하 대합실, 버스환승센터, 상업 및 공공시설이 복합적으로 얽혀 있는 거대 지하 도시를 건설하는 프로젝트입니다. 하루 수만 명, 수십만 명의 시민이 이용하게 될 초고밀도 교통 허브의 기둥에서 철근이 누락되었다는 것은 잠재적인 붕괴 위험이나 구조적 불안정성을 내포하고 있다는 뜻입니다.

그럼에도 불구하고 오 후보 측이 이를 '단순 실수'라는 프레임으로 축소하려 한 점에 대해, 고민정 의원은 서울시의 보고 누락과 관리 부실이라는 객관적 사실을 감추기 위해 의도적으로 거짓 사실을 유포한 것이라며 선거법 위반 소지까지 제기하고 있습니다. 결국 이번 사태는 단순한 건설사의 시공 오류를 넘어, 공공기관의 관리 감독 시스템이 어떻게 작동했는지, 그리고 위기 상황에서 행정기관이 시민에게 얼마나 투명하게 정보를 공개했는지를 묻는 책임의 문제로 확산되고 있습니다.

대규모 인프라 사업에서 발생하는 부실 시공은 국민의 생명과 직결되는 만큼, 서울시는 더 이상 시공사 뒤에 숨지 말고 명확한 책임 소재를 밝혀야 할 것입니다. 또한 국토교통부의 감사가 진행 중인 만큼, 보고 지연의 구체적인 경위와 지시 체계에 대한 철저한 조사가 이루어져야 하며, 재발 방지를 위한 근본적인 감독 체계 개선이 시급한 시점입니다





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GTX-A 삼성역 철근누락 서울시 오세훈 현대건설

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