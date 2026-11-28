록스타 게임즈의 GTA6가 콘솔 출시 첫날 38억 달러 매출을 기록한 후, AI 기반 역공학 및 파일 유출로 인한 PC 불법 이식 시도가 본격화되고 있다. 개발사 입장과 법적 쟁점을 분석한다.

록스타 게임즈 (Rockstar Games)가 개발한 '그랜드 테프트 오토 6(GTA 6)'는 정식 출시 첫날 38억 달러(약 5조 3천억 원)의 소매 판매액을 기록하며 역대 엔터테인먼트 콘텐츠 중 최대 규모의 출시 성과를 거뒀다. 그러나 이 기록적인 콘솔 출시 성공 이면에서 개발사는 새로운 도전에 직면했다. 최근 게임 업계 전반으로 확산되고 있는 문제이며, 특히 GTA 6와 같은 대형 타이틀을 대상으로 한 기술적 복제 시도가 급증하고 있다.

이러한 복제 시도는 지난 9월 출시된 앤스로픽(Anthropic)의 '오퍼스 5.5(Opus 5.5)' 모델과 '클로드 코드(Claude Code)' 같은 에이전트형 도구 발전과 밀접한 관련이 있다. 유튜브 채널 '게임 메이커스 툴킷(Game Maker's Toolkit)'의 운영자이자 인디 게임 개발자이기도 한 마크 브라운(Mark Brown)은 게임 복제 방식이 크게 두 가지로 나뉜다고 설명했다. 첫 번째는 기존 게임을 재현하거나 다른 환경에 맞게 변환하는 '복제(replication)'이며, 두 번째는 완성된 게임을 분석하는 '역공학(reverse engineering)'이다.

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브라운은 복제를 "그림을 보고 자신만의 복제품을 그리는 것"에 비유했다. 그는 "원본과 매우 흡사하지만 궁극적으로는 새로운 그림"이라는 점을 강조하며, 경우에 따라 이 작업이 며칠 만에 완료되기도 한다고 말했다. 반면 역공학은 "케이크를 가져다가 밀가루와 달걀, 우유가 정확히 얼마나 들어갔는지까지 포함해 원래의 조리법으로 되돌리는 것"과 같다. 이렇게 하면 누구나 똑같은 제품을 재현할 수 있으며, 현재 GTA 6를 PC에서 실행하려는 시도에도 이 리컴파일(recompilation) 기술이 활용되고 있다.

파일 유출과 관련된 가장 최근의 정점은 지난 11월 초 사이버릭(Cyberleek)이라는 해커 또는 해커 집단에 의해 발생했다. 이 집단은 게임의 Xbox 개발용 빌드가 거의 완전한 형태로 확보됐다며 관련 파일을 공개했다. 이어 게임을 실행하는 데 필요한 누락된 .exe 파일도 유출했으며, 사람들은 이제 AI를 활용해 해당 파일을 디컴파일하고 PC에서 실행할 수 있도록 수정한 뒤 새로운 버전으로 다시 컴파일하려 하고 있다.

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파일 유출 이후 엑스(X) 등 플랫폼에서는 작업 진행 상황을 공개하는 다양한 주장이 나타났다. 게임 실행에 성공했다는 주장부터 안정적인 프레임 속도로 구동하는 데 성공했다는 주장까지 다양하다. 각종 계정과 웹사이트가 등장해 여러 개발 시도의 진행 상황을 추적하며, 새로운 단계에 도달할 때마다 관련 영상을 공유하고 있다. 이러한 흐름에 따라 테이크투(Take-Two)는 깃허브(GitHub) 등 플랫폼에서 Xbox 버전을 PC로 이식하려는 공개 프로젝트들을 대상으로 게시 중단 통지를 보냈다.

공식 PC 버전 출시를 미루는 이유에 대해 게임 전문 매체 '더 게임 비즈니스(The Game Business)'의 공동 창립자이자 편집장인 크리스토퍼 드링(Christopher Dring)은 PC 환경의 복잡성과 상업적 이유를 들었다. 그는 PC 버전이 준비됐을 때 또 한 번의 출시 효과를 누릴 수 있다고 설명했으며, 지금까지 비디오게임에서는 파일 용량과 복잡성 때문에 불법 복제가 상대적으로 큰 문제가 되지 않았다고 덧붙였다. 그러나 게임 개발사 로보토닉(Robotonic)의 소도(Sodoj)와 마르코(Marco)는 자신의 게임 '204Snake'가 얀덱스(Yandex)에 무료 게임으로 올라온 것을 보고 경악하기도 했다. 이들은 구글과 얀덱스에 저작권 침해 신고를 통해 해당 게임을 삭제하도록 하는 데 성공했다.

법적 측면에서도 여전히 논란이 있다. AI 컨설턴트이자 유튜브 채널 'AI 앤 게임즈(AI and Games)' 진행자인 토미 톰슨(Tommy Thomson) 박사는 디컴파일 작업이 저작권과 지식재산권(IP) 침해에 이르기 전까지는 법적 회색지대에 해당한다고 설명했다. 반면 영국 로펌 루이스 실킨(Lewis Silkin)의 지식재산권 전문 변호사 애런 트레블(Aaron Trevell)은 대개 코드를 디컴파일하거나 리컴파일하는 과정에 게임의 지식재산을 무단 사용하는 행위가 수반될 가능성이 높다고 지적했다. 그는 AI 기업 자체의 법적 책임에 관한 법률이 아직 발전 단계라고 설명했지만, 일부 이용자들은 여전히 비공식 PC 버전 개발을 계속하고 있다.